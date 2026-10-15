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(Lien direct) NORDJEVEL (Trve Norwegian Black Metal, Norvège) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Damnous qui sortira le 11 décembre via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. O’Silent Hell

2. Funeral Prayer

3. Unbound In Death

4. Gospel Of Wounds

5. Damnous

6. Violence Is Wisdom

7. Avgrunnsnatt

8. Starving Worms

9. Final Flesh

10. Pits Of The Cold Beyond



