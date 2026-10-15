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Les news du 15 Octobre 2026

News
Les news du 15 Octobre 2026 Nordjevel
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NORDJEVEL (Trve Norwegian Black Metal, Norvège) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Damnous qui sortira le 11 décembre via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. O’Silent Hell
2. Funeral Prayer
3. Unbound In Death
4. Gospel Of Wounds
5. Damnous
6. Violence Is Wisdom
7. Avgrunnsnatt
8. Starving Worms
9. Final Flesh
10. Pits Of The Cold Beyond

Thrasho Jean-Clint
15 Octobre 2026

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