»

(Lien direct) APES OF GOD (Death/Thrash Metal, Salvador) a annoncé la parution en indépendant de son prochain EP God's Death & the Void pour le 2 décembre. Le premier titre "Nihilistic Ecstasy" est déjà à l'écoute sur sa page Bandcamp.



<a href="https://apesofgod.bandcamp.com/album/gods-death-the-void">God's Death & The Void by Apes Of God</a>