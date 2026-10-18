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Les news du 18 Octobre 2026
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Les news du 18 Octobre 2026
Jewel Throne - I Helvete - Shores of Null - Sacral Rage - Bonjour Tristesse - Aegror - Day of Doom - Apes of God
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JEWEL THRONE
(Thrash Metal, Finlande) rejoint Wormholedeath pour la sortie de son nouvel EP
The Obsidian Sculptor
le 27 novembre. Tracklist :
1. The Obsidian Sculptor
2. Dream World Dystopia
3. Inhumation Ritual
4. Sub-Zero Hell
5. Day To End All Days
»
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I HELVETE
(Melodic Black/Death, Finlande) a dévoilé le morceau "Päätösmatka" tiré de son nouvel opus
Halla
qui sort le 6 novembre en autoproduction. Tracklist :
01 Nälkätalvi
02 Halla
03 Ikuinen Yö
04 Kaukana Kaukaisuudessa
05 Hiljaisuuteen
06 Päätösmatka
<a href="https://ihelvete.bandcamp.com/album/halla">Halla de i Helvete</a>
»
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SHORES OF NULL
(Melodic Death/Doom, Italie) a sorti son nouvel album
Homesick
sur Dusktone ainsi qu'une vidéo pour le morceau "The Numbing Void". Tracklist :
01. Allies Before Defeat
02. Two Mountains
03. Bleed to Life
04. Homesick
05. Son of the Tide
06. Dreaming of a Scar
07. Society Is the Murderer
08. The Numbing Void
09. Another Breath
10. Disappear
»
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SACRAL RAGE
(Technical Progressive Speed/Power, Grèce) sortira son nouveau disque
Ark Of Cosmic Resonance
le 27 novembre chez No Remorse Records. Tracklist :
1. Intervalleon
2. Neo Ender
3. Parallax Paradox
4. Cosmic Conundrum
5. A Union’s Discontent
6. Shock Rates (A Vital Unrest)
7. Harvesters
8. R Aquarii
9. The Interceptor
»
(Lien direct)
Le one-man band
BONJOUR TRISTESSE
(Post-Black Metal, Allemagne) a mis en ligne le morceau-titre de son nouvel opus
Disaster Triumphant
à venir le 20 novembre via AOP Records. Tracklist :
1. The Heights of Despair
2. At the Mountains of Silence
3. Tomb of Hope
4. Lingering in the Twilight of Shadows
5. Disaster Triumphant
»
(Lien direct)
AEGROR
(Black/Death, Allemagne) a signé sur Wormholedeath pour la réédition de son dernier album
Reign of Disease
(2025) le 8 janvier 2027.
<a href="https://aegror.bandcamp.com/album/-">ℜ???????????????? ???????? ???????????????????????????? de ????????????????????????</a>
»
(Lien direct)
DAY OF DOOM
(Death Metal, USA) vient de sortir un EP 5 titres intitulé
The Quiet Design
. Tracklist:
1. Manufactured Divide
2. Unseen Among
3. The Quiet Design
4. Lies
5. When Mask Fall
<a href="https://3demonsrecords.bandcamp.com/album/day-of-doom-the-quiet-design-audio-visual-edition">DAY OF DOOM - THE QUIET DESIGN ( AUDIO & VISUAL EDITION ) by DAY OF DOOM</a>
»
(Lien direct)
APES OF GOD
(Death/Thrash Metal, Salvador) a annoncé la parution en indépendant de son prochain EP
God's Death & the Void
pour le 2 décembre. Le premier titre "Nihilistic Ecstasy" est déjà à l'écoute sur sa page Bandcamp.
<a href="https://apesofgod.bandcamp.com/album/gods-death-the-void">God's Death & The Void by Apes Of God</a>
Keyser
+
Lestat
18 Octobre 2026
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