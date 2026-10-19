chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
224 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Wormphlegm
 Wormphlegm - Tomb Of The An... (C)
Par Lestat		   
Uncle Acid And The Deadbeats
 Uncle Acid And The Deadbeat... (C)
Par gulo gulo		   
Sépulcre
 Sépulcre - Cryptic Temple O... (C)
Par Jean-Clint		   
Vomepotro
 Vomepotro - Fall Into Decay (C)
Par Lestat		   
Mutation
 Mutation - Esoteric Order O... (C)
Par Jean-Clint		   
Taufpatin
 Taufpatin - Les Malfaisance... (C)
Par Sagamore		   
Combat Shock
 Combat Shock - Nightmare Fuel (C)
Par Deathrash.		   
Noothgrush
 Noothgrush - Violations Of ... (C)
Par Ikea		   
Violent Omen
 Violent Omen - Locomotive o... (C)
Par Sosthène		   
Flammene Fra Nord
 Flammene Fra Nord - Flammen... (C)
Par Dantefever		   
Amanite
 Amanite - The Dance Of The ... (C)
Par Lestat		   
Embryonic Devourment
 Embryonic Devourment - Prim... (C)
Par isotaupe		   
Viscerated
 Viscerated - Rotting Golgot... (C)
Par Sosthène		   
Forteresse
 Forteresse - Métal Noir Qué... (C)
Par Sosthène		   
Miscreance
 Miscreance - Reminiscence (C)
Par coreandcoupdate		   
Feast of Brutality Tour
 Feast of Brutality Tour - D... (R)
Par Jean-Clint		   
Exumer
 Exumer - Death Mask Messiah (C)
Par Jean-Clint		   
Miroir, mon beau miroir...
Miroir, mon beau miroir... - (I)
Par Jean-Clint		   
Enterré Vivant
 Enterré Vivant - Kurogoku (... (C)
Par Sosthène		   

Les news du 19 Octobre 2026

News
Les news du 19 Octobre 2026 Burning Creation - Urarv - Iapetus - Saarkoth
»
(Lien direct)
BURNING CREATION (Melodic Death Metal, Pologne) sortira son nouvel album Breath of Fire le 13 novembre chez Via Nocturna. Tracklist :

01. Breath of Fire (Intro)
02. Nothing's Gonna Save You
03. The Decades of Hel
04. Unleash the Fenrir!
05. Hammer to Cross
06. Cannibal Viking
07. Paradise of Pain
08. Underwater Empire (A Fury From the Sea)

»
(Lien direct)
URARV (Avant-garde Black Metal, Norvège) a sorti son nouveau disque Nychta Psychis via Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :

1. Dødheimsgard [6:48]
2. Nychta Psychis [7:00]
3. When Consciousness Identifies With Matter It Is Lost [7:18]
4. Operation Genocide [4:30]
5. Youniverse [7:04]

»
(Lien direct)
IAPETUS (Melodic/Progressive Death Metal, USA) a sorti son nouvel opus The Mother Void sur Willowtip Records. Tracklist :

1. Parturition (1:40)
2. The Mother Void (12:54)
3. Aniara (17:12)
4. Red Giant (11:58)
5. Énouement (1:51)
6. TON (18:43)
7. The World Be Undone (4:54)


»
(Lien direct)
SAARKOTH (Melodic Black Metal, Angleterre) sortira son nouvel album Terra Mortua le 4 décembre en indépendant. Tracklist :

01 Destroyers of Worlds
02 Condemned to Damnation
03 Gaias Children
04 Scribes of Death
05 Fire, Flood, Drought, Death
06 Terra Mortua
07 Hiraeth
Thrasho Keyser
19 Octobre 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Godflesh
 Godflesh
Decay
2026 - Relapse Records		   

GROUPES DU JOUR
Urarv
 Urarv
Black Metal Avantgardiste - 2003 - Norvège		   
Godflesh
Decay
Lire la chronique
Skuggor
The Expanse
Lire la chronique
Misotheos
Against The Modern World
Lire la chronique
Cosmic Serpent
Gateway To The Celestial Path
Lire la chronique
Appalling Spawn
Freedom, Hope & Fury (The S...
Lire la chronique
Sépulcre
Cryptic Temple Of Otherworl...
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Octobre 2026
Jouer à la Photo mystère
Wormphlegm
Tomb Of The Ancient King
Lire la chronique
Sacrilegious
Brutality Incarnated
Lire la chronique
Saturnian Grief
Ghost Ship (EP)
Lire la chronique
Lugubrious Garment
In The Wide Vale Of Uncreat...
Lire la chronique
Mutation
Esoteric Order Of Debauchery
Lire la chronique
Combat Shock
Nightmare Fuel
Lire la chronique
HateSphere
Guillotine
Lire la chronique
Noothgrush
Violations Of Consensual Re...
Lire la chronique
The Young Gods
L'Eau rouge
Lire la chronique
Violent Omen
Locomotive of Chaos
Lire la chronique
Rorcal
Mahre
Lire la chronique
Egregore
It Echoes In The Wild
Lire la chronique
Ritual
Fathomless Vacuity
Lire la chronique
Taufpatin
Les Malfaisances de la Tauf...
Lire la chronique
Amanite
The Dance Of The Datura
Lire la chronique
Flammene Fra Nord
Flammene Fra Nord
Lire la chronique
Victims Of Contagion
Egregore
Lire la chronique
Deathcult
Cult Of The Dog
Lire la chronique
Viscerated
Rotting Golgothan Remains (EP)
Lire la chronique
Staghelm
Natura Semper Praevalet
Lire la chronique
Forteresse
Métal Noir Québécois
Lire la chronique
Tårfödd
En Känsla Av Hopplöshet
Lire la chronique
Ablazen Winds
Kingsblood / Burning Script...
Lire la chronique