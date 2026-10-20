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(Lien direct) ONE STEP CLOSER (Hardcore, USA) sortira son nouvel album intitulé Zero le 19 février prochain sur Run For Cover Records. En voici deux extraits avec les titres "Blue Hour" et "Was It Ever Enough?" à découvrir ci-dessous via l'unique clip ci-dessous :



01. Numb With Sleep

02. Until You Bloom

03. About a Boy

04. August

05. Blue Hour

06. Write My Wrongs

07. Drowning Skies

08. Was It Ever Enough?

09. A Fleeting Face

10. “For Them”



