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Les news du 20 Octobre 2026

News
Les news du 20 Octobre 2026 One Step Closer - Goatburner - Devourer - Helgrind - Lights To Remain - Isvidd - Inquinamentum - Fvneral Fvkk - Slava Zima - Somn
»
(Lien direct)
ONE STEP CLOSER (Hardcore, USA) sortira son nouvel album intitulé Zero le 19 février prochain sur Run For Cover Records. En voici deux extraits avec les titres "Blue Hour" et "Was It Ever Enough?" à découvrir ci-dessous via l'unique clip ci-dessous :

01. Numb With Sleep
02. Until You Bloom
03. About a Boy
04. August
05. Blue Hour
06. Write My Wrongs
07. Drowning Skies
08. Was It Ever Enough?
09. A Fleeting Face
10. “For Them”

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GOATBURNER (Death/Grind, Finlande) a récemment sorti via Time to Kill Records un nouvel EP baptisé Time of Danger. Tracklist :

1. Lights Out
2. Leaf Blower
3. Brutal Awakening
4. Melting Misery
5. Suffocating
6. Scorched

»
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DEVOURER (Black/Death, Suède) propose une vidéo pour le titre "Astral Attrition".

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HELGRIND (Thrash Metal, Angleterre) a signé avec Time To Kill Records pour la sortie de son nouveau disque Shadows of Souls l'année prochaine.

»
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LIGHTS TO REMAIN (Melodic Death Metal, Finlande) sortira son nouvel opus Shattered Reality courant 2027 sur Inverse Records. Un premier single est d'ores et déjà disponible.

»
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ISVIDD (Atmospheric/Melodic Black Metal, Suède) a publié une "lyric video" pour son nouveau single intitulé "By the Other Side of Midnight".

»
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INQUINAMENTUM (Black Metal, Angleterre) sortira son nouvel album Abyssal le 30 octobre en autoproduction. Tracklist :

1. Monolith Against the Tide
2. The Last Light from the Pyres
3. The Descent
4. Sunless Deep
5. Silence Beneath the Waves
6. Reign of Nothingness
7. Echoes of the Lost
8. Farewell
9. After Us, the Flood

»
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FVNERAL FVKK (Epic Doom Metal, Allemagne) offre en écoute à cette adresse son nouveau disque Indecent Idols à l'occasion de sa sortie le 23 octobre chez Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Confiteor
2. Crosses to Gallows
3. A Hidden Threnody
4. The Beast of Speyer
5. Bishop of the Iron Guard
6. Leichensynode
7. Even in Death (We Possess You)

»
(Lien direct)
SLAVA ZIMA (Black/Doom, Biélorussie) sortira son nouvel opus Smiarotny le 4 décembre via Solistitium Records. Tracklist :

1. Nie znajsci
2. I ja syjdu
3. Smiarotnaja
4. Pa-Za cišynio
5. Baharodzica
6. Ratujcie vašy dušy
7. Varjath
8. Viasna, dzie byvała

»
(Lien direct)
SOMN (Post-Black Metal, Russie) a mis en ligne le morceau "Swarming Mass" extrait de son nouvel album Consecration à venir le 20 novembre sur AOP Records. Tracklist :

1. The Loyal Hand [5:19]
2. Tower of Flesh [11:24]
3. Swarming Mass [8:44]
4. Consecration [10:56]
Thrasho AxGxB + Keyser
20 Octobre 2026

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