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Les news du 21 Octobre 2026

News
Les news du 21 Octobre 2026 Chemicide - Machine Head - Armory - Burnt Witch - Casket Dweller - Saccage - Unborn Generation - Ophiolatry - Molder
»
(Lien direct)
CHEMICIDE (Thrash Metal, Costa Rica) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Self Devour qui sortira au début de l'année prochaine via Listenable Records. Il se découvre ici :

1 World Of Enemies
2 Masterplan Of Malevolence
3 Self Devour
4 Colosseum
5 Forensic Aesthetics
6 Sulá Kaska
7 Fake Apostles Of Mercy
8 Second Hand Americans
9 Performative Persona
10 Redemption (INSIDE OUT Cover)

»
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MACHINE HEAD (Metalcore/Groove Metal, Etats-Unis) a dévoilé un titre inédit intitulé "Sutures" qui s'écoute ici :

»
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ARMORY (Speed Metal, Suède) propose à cette adresse l'écoute intégrale de son nouveau disque Echoes of the Astrolith. Sortie le 23 octobre via Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Return Of The True Godz
2. Interceptor Squadron
3. Cosmic Dreams
4. Frequencies Of Terror
5. Omens
6. Sanity Disposed
7. The Final Invention
8. Spaceworkz
9. Astrolith (Rising)
10. Pillars Of Fire

»
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BURNT WITCH (Doom/Sludge, USA) sortira son premier longue-durée éponyme le mois prochain. Un premier single lui aussi éponyme arrivera le 29 octobre.

»
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CASKET DWELLER (Death Metal, Grèce) offre en écoute intégrale son premier long-format River of Slumber à l'occasion de sa sortie demain sur Nuclear Winter Records. Tracklist :

01. Chapters
02. Dust Off the Shovel
03. He Rows
04. Fangs of the Vampire
05. Creatures of the Night
06. Embalming Slime
07. Burnt at the Stake
08. Voodoo Incants
09. Requiem

»
(Lien direct)
SACCAGE (Blackened Death/Grind/Crust, Québec) a posté à cette adresse le morceau "Béton armé" figurant sur son nouvel opus Chronophage qui sort le 20 novembre chez Caligari Records. Tracklist :

1. Rustre
2. Terreur diurne
3. Villes poubelles
4. Anaphylaxie
5. Crame ta porcherie
6. Béton armé
7. Extrême-onction
8. Cadence cadavre
9. Chronophage

»
(Lien direct)
UNBORN GENERATION (Grind/Crust, Finlande) a publié le titre "Kuolleena eläjät" issu de son nouvel EP Suo kuolema prévu en janvier 2027.

»
(Lien direct)
OPHIOLATRY (Death Metal, Brésil) a dévoilé une vidéo live pour le morceau "Jesus Complex" tiré de son dernier album Serpent’s Verdict paru l'année dernière via Wormholedeath.

»
(Lien direct)
MOLDER (Death Metal, USA) a mis en ligne le titre "Covered in Spores" extrait du split à quatre avec Exhumed, Nunslaughter et Traffic Death à venir le 30 octobre sur Redefining Darkness Records. Tracklist :

01 Exhumed - Roadside Attraction
02 Exhumed - Crash and Burn
03 Molder - Face the Tearer
04 Molder - Covered in Spores
05 Nunslaughter - Rising Shadows
06 Nunslaughter - Murdergod
07 Traffic Death - Sharpest Knife in the Drawer
08 Traffic Death - Who the Fuck is Joe Estevez?
09 Traffic Death - Symphony of Ignorance
10 Traffic Death -You Can't Dust for Vomit
Thrasho Jean-Clint + Keyser
21 Octobre 2026

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