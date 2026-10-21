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(Lien direct) MOLDER (Death Metal, USA) a mis en ligne le titre "Covered in Spores" extrait du split à quatre avec Exhumed, Nunslaughter et Traffic Death à venir le 30 octobre sur Redefining Darkness Records. Tracklist :



01 Exhumed - Roadside Attraction

02 Exhumed - Crash and Burn

03 Molder - Face the Tearer

04 Molder - Covered in Spores

05 Nunslaughter - Rising Shadows

06 Nunslaughter - Murdergod

07 Traffic Death - Sharpest Knife in the Drawer

08 Traffic Death - Who the Fuck is Joe Estevez?

09 Traffic Death - Symphony of Ignorance

10 Traffic Death -You Can't Dust for Vomit



<a href="https://redefiningdarknessrecords.bandcamp.com/album/exhumed-nunslaughter-molder-traffic-death-4-way-split-lp">Exhumed / Nunslaughter / Molder / Traffic Death - 4 Way Split LP de Redefining Darkness Records</a>