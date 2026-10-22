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Les news du 22 Octobre 2026

News
Les news du 22 Octobre 2026 Beaten to Death - Blood of the Earth - Underwater Father - Dread Witch - Dead End Finland - Voice Of Ruin - Street Justice - Bokkerijders - Däahl - Pensées Nocturnes
»
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BEATEN TO DEATH (Progressive/Avant-garde Grindcore, Norvège) a dévoilé son nouvel album Vntrve en écoute intégrale. Sortie demain sur Mas-Kina Recordings. Tracklist :

01. Slosspit
02. Fear of Being Included
03. Electrocuted by the Sky
04. Fangad i en Battle Vest
05. The Tolerator
06. Scroll On, Homeboy
07. Sunburnt Satanist
08. Fuck the Moon
09. (Du er verken Jesus aller Buddah) Du er Umgod
10. My Dying Little Pony
11. Memento Sugo
12. Satan Spawn, The K-Pop Demon
13. Vntrve

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BLOOD OF THE EARTH (Atmospheric Sludge/Doom, USA) a posté le titre "The Constellation" extrait de son nouvel EP Beneath A Sky That Breaks qui arrive demain en indépendant. Tracklist :

1. Beneath A Sky That Breaks
2. The Constellation
3. Barren Oasis
4. Petrichor
5. Filth Pig (Ministry Cover)

»
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UNDERWATER FATHER (Melodic Black/Death, Finlande) propose en écoute le nouveau single "Kärsimysten Tie" figurant sur son premier full-length Taivas Kaareutuu Narkissoksen Yllä dont la sortie est programmée pour l'année prochaine chez Inverse Records.

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DREAD WITCH (Sludge/Doom, Danemark) a publié une vidéo pour le morceau "Altar" issu de son nouvel opus Cult à paraître le 31 octobre via DHU Records / Bottomless Pit / Gateway Music. Tracklist :

1. Born Again
2. Cult
3. The Summoning
4. Cyclops
5. Altar
6. Marrow
7. Vesexuff
8. Omen of Oblivion

»
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DEAD END FINLAND (Melodic Death Metal, Finlande) vient de sortir un nouveau single intitulé "Mercy of Fools" et extrait de son prochain album Carbon qui sortira le 12 mars sur Inverse Records. Tracklist :

01. Poison Mind
02. Saint & Sinner
03. Remembrance
04. Adrenaline
05. (interlude)
06. Innocent
07. The Reason
08. Mercy of Fools
09. Breakdown
10. Epilogue

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VOICE OF RUIN (Thrash/Groove, Suisse) revient le 11 février avec un nouvel EP quatre-titres dont vous pouvez déjà découvrir le premier single "Breed Of Servants" sous forme de vidéo.

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STREET JUSTICE (Heavy Metal avec des ex-Savage, Allemagne) a dévoilé l'intégralité de son premier full-length Rules Are For Suckers prévu demain chez Dying Victims Productions. Tracklist :

1. S.C.R.E.W.
2. Lethal Strike
3. One of the Living [Tina Turner cover]
4. Call of the Gypsy
5. This is My Boomstick (Pt. I)
6. Tokyo Subway Molester
7. Under My Wheels
8. This Time (But For Real)
9. Gutter Cat Love

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BOKKERIJDERS (Black Metal, Belgique) offre son premier longue-durée Crush Kill Destroy en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain via Personal Records. Tracklist :

1. Ashen Scream
2. Crush Kill Destroy
3. Calcination Pyre
4. Primordial Phosphorous Eclipse
5. Locked in Gilded Chains are the Guillotine's Blade
6. Bokkerijders
7. Miracle Osmosis
8. Fire Chaser

»
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DÄAHL (Black Metal, ex-Lhaäd, Belgique) sortira son premier long-format le 24 novembre sur Amor Fati Productions. Tracklist :

1. Beyond I [11:16]
2. Beyond II [7:55]
3. Beyond III [8:55]
4. Beyond IV [10:23]

»
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PENSÉES NOCTURNES (Avant-Gardiste Black Metal Grand-Guignolesque, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Alignement Désastre qui sortira le 4 décembre via Les Acteurs de l'Ombre. L'ensemble se découvre ici :

1. Black Matter Lives
2. Et Merde…
3. Pompage Funèbre
4. Les Coulées Douces
5. Coma Idyllique
6. Le Clown et la Mort
7. Tremble Carcasse !
Thrasho Keyser + Jean-Clint
22 Octobre 2026

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