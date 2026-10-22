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(Lien direct) PENSÉES NOCTURNES (Avant-Gardiste Black Metal Grand-Guignolesque, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Alignement Désastre qui sortira le 4 décembre via Les Acteurs de l'Ombre. L'ensemble se découvre ici :



1. Black Matter Lives

2. Et Merde…

3. Pompage Funèbre

4. Les Coulées Douces

5. Coma Idyllique

6. Le Clown et la Mort

7. Tremble Carcasse !



<a href="https://penseesnocturnes.bandcamp.com/album/alignement-desastre">ALIGNEMENT DESASTRE de PENSEES NOCTURNES</a>