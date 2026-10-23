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Les news du 23 Octobre 2026
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Les news du 23 Octobre 2026 Cryptorium - Wolf - Temple Of Void - Tony Lommi - Trolldom - Magick Touch - Withered Land - Castle - Obituary - Waylander - Blasphemaniac
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|CRYPTORIUM (Death Metal Suède) nous permet de découvrir un extrait de son deuxième album Through the Bowels of Ceaseless Dissonance qui arrivera le 30 octobre chez Transcending Obscurity Records. Il s'agit du titre "Concrete Interment".
Tracklist :
01. Intro (01:05)
02. Through the Bowels of Ceaseless Dissonance (05:10)
03. Malodor (04:22)
04. Rivers of Celestial Blood (03:27)
05. In Bitter Remorse (05:04)
06. Revolting Obsession (05:17)
07. Corpus Effigy (04:01)
08. Concrete Interment (03:50)
09. Malignant Crucifixion (04:27)
10. Consumed by the Eternal Rot (06:32)
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|WOLF (Heavy Metal, Suède) a publié une vidéo pour le titre "Walpurgis Night" issu de son nouvel opus Hour Of The Wolf prévu le 20 novembre chez Fireflash Records.
Tracklist :
01. Death Satellite
02. The Music of Erich Zann
03. Walpurgis Night
04. Streets of Necropolis
05. Waltz Post-Mortem
06. Hour of the Wolf
07. Above the Fallen
08. Doppelgänger
09. Dirty Little Secret
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|TEMPLE OF VOID (Doom Death Metal Expérimental) a enregistré un clip pour le titre "Godless Cynic" paru en mars dernier chez Relapse Records. Cela se visionne ici :
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|TONY LOMMI (Heavy Doom Metal, Royaume-Uni) sortira le 23 octobre chez BMG son quatrième LP intitulé From the Dark. En attendant, nous pouvons découvrir "Black Times".
Tracklist :
01. Over the Violent Sun (05:28)
02. Black Times (05:56)
03. World Alone (03:49)
04. Beyond the Dead (05:32)
05. Stormwatcher (05:11)
06. Death Wake (04:56)
07. Return of the Arbalist (04:07)
08. Legacy (07:03)
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|TROLLDOM (Black Metal, Suède) a déjà dévoilé l'intégralité de son troisième album Tronen qui n'arrivera que le 30 octobre chez Debemur Morti Productions aux formats digital, CD et vinyle.
Tracklist :
01. Tidens Evighet
02. Dräpt ur Dunkel
03. I Völvans Spår
04. Etter Falla…
05. Ulvarnas Kall
06. Dödens Släktled Stiga
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|MAGICK TOUCH (Heavy Hard Rock, Norvège) dévoile le morceau "Every Last Drop" qui annonce la sortie de l'album Fusa courant février 2027. Ce sera le cinquième de la formation. Plus d'informations à venir.
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|WITHERED LAND (Black Metal Symphonique, Biélorussie) a enregistré un clip pour illustrer le titre "Imia Na Kamieni", un extrait de son album Piesni vietru à paraître le 27 novembre sur le label Immortal Frost Productions.
Tracklist :
01. Judol smutku (06:22)
02. Miortvaha son (06:11)
03. Imia na kamieni (05:58)
04. Pyl daroh (05:54)
05. Sliach prakliatych (05:26)
06. Da zorau (06:58)
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|CASTLE (Heavy Doom Metal, Etats-Unis) nous offre un vidéo clip pour le morceau "Evil Nun" extrait de son nouvel album Carrie Chains, paru le 4 septembre dernier chez Hammerheart Records.
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|OBITUARY (Death Metal, Etats-Unis) nous propose, via le label Relapse Records, une version remasterisée de son album Darkest Day initialement paru en 2009. La sortie en date du 21 octobre est pour le moment uniquement digitale. Cela s'écoute ici :
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|WAYLANDER (Black Folk, Irlande) a dévoilé un troisième extrait de son nouvel album intitulé Mac Tíre: Son Of The Land qui sortira le 6 novembre via Rockshots Records. "Mallachtaí" se découvre ici :
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|BLASPHEMANIAC (Black/Thrash, Brésil) a mis en ligne le morceau "Cavando com a Cruz um poço de Sangue no Anus do Nazareno bastardo" extrait de son nouvel album Ataque Diabólico a Sacralidade Brasileira à venir le 25 novembre sur Adirondack Black Mass. Tracklist :
1. Intro/Pai dos Tolos/Filhos do homem de barzo
2. Rito Obscuro de Necrolatria e Defuntaria
3. Ode a Dissoluta Blasfemia Infernal
4. Cavando com a Cruz um poço de Sangue no Anus do Nazareno bastardo
5. Esquartejando os Malditos Mártires das Missões
6. Intro - Júbilo de Maria, a Puta Sagrada
7. O Profano Deflorar da Perversa Santa Imaculada
8. Hail Satanás
9 Odioso Manifesto Anti o Monumentalismo Sacro abraâmico
10. Severo Culto aos Tiranos do Passado
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