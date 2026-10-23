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(Lien direct) BLASPHEMANIAC (Black/Thrash, Brésil) a mis en ligne le morceau "Cavando com a Cruz um poço de Sangue no Anus do Nazareno bastardo" extrait de son nouvel album Ataque Diabólico a Sacralidade Brasileira à venir le 25 novembre sur Adirondack Black Mass. Tracklist :



1. Intro/Pai dos Tolos/Filhos do homem de barzo

2. Rito Obscuro de Necrolatria e Defuntaria

3. Ode a Dissoluta Blasfemia Infernal

4. Cavando com a Cruz um poço de Sangue no Anus do Nazareno bastardo

5. Esquartejando os Malditos Mártires das Missões

6. Intro - Júbilo de Maria, a Puta Sagrada

7. O Profano Deflorar da Perversa Santa Imaculada

8. Hail Satanás

9 Odioso Manifesto Anti o Monumentalismo Sacro abraâmico

10. Severo Culto aos Tiranos do Passado



