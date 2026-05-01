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 Nukem - The Grave Remains (C)
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La photo mystère du 1 Mai 2026

Photo mystère
La photo mystère du 1 Mai 2026 Par Lestat
La photo mystère du 1 Mai 2026
INDICE
Groupe légendaire de Death Metal qui a marqué l'actualité d'avril avec sa "descente".


PARTICIPER
D.R.I.
Violent Pacification (EP)
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Gorencephalic
Gore of the Forgotten (EP)
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Putrisect / Funebrarum / Interment
Pestilential Winds (Split 7")
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Interview de WARSIDE pour l'album "Cognitive Extinction"
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A Very Old Ghost Behind The Farm
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Forging Eternity (EP)
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