La photo mystère du 1 Juillet 2026

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Black Metal symphonique actif depuis 1995 sous son nom actuel, dont le chanteur de l'époque (RIP) tenait auparavant la basse chez Cradle of Filth. Le groupe a sorti un nouvel album fin mai.
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