La photo mystère du 16 Août 2026 Photo mystère La photo mystère du 16 Août 2026 Par Lestat Keyser a trouvé en 1 tentative(s) Sosthène a trouvé en 1 tentative(s) WikingTheOne a trouvé en 1 tentative(s) Ander a trouvé en 2 tentative(s) INDICE On a eu le plaisir de les revoir fin juin à Paris en ouverture de SKUNK. C'était l'occasion d'entendre des titres de leur nouvelle galette, sortie par Thrash record en mars dernier.



PARTICIPER Participer à cette photo mystère