La photo mystère du 16 Août 2026

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On a eu le plaisir de les revoir fin juin à Paris en ouverture de SKUNK. C'était l'occasion d'entendre des titres de leur nouvelle galette, sortie par Thrash record en mars dernier.
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