La photo mystère du 16 Septembre 2026

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Slamming Death Metal de Liège (Belgique). Le chanteur à casquette de cette photo est un invité du groupe Boulettes Sauce Lap1 !
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