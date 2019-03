Redvced To Ashes Tovr Live report Bleeding Gods + Pestilence

Le 28 Février 2019 à Paris, France (Gibus) Dites-le-moi si je me trompe mais je crois que la dernière fois que les Néerlandais de PESTILENCE sont passés à paris, c’était en 2014 en compagnie de Seth pour accompagner la sortie de leur album Obsideo. Autant dire que je n’avais pas été particulièrement motivé pour m’y rendre, préférant probablement le confort de mon canapé plutôt que de m’infliger ce qui a dû être une purge et un moment de gêne pour pas mal de monde.

Février 2019, voilà que Patrick Mameli s’embarque dans une nouvelle tournée européenne en compagnie de trois lascars recrutés ces dernières années pour une tournée cette fois-ci un petit peu particulière puisqu’elle vise en effet à célébrer les trente ans de Consuming Impulse, deuxième album de PESTILENCE célèbre - entre autre - pour sa fameuse pochette pleine de gentilles fourmis. Si d’expérience je sais qu’il faut se méfier de ces groupes sur le retour qui tentent de capitaliser sur leurs premiers (et souvent seuls) succès, je ne me voyais pas faire l’impasse sur la possibilité d’entendre en live l’intégralité des titres d’un album considéré par beaucoup comme l’un des monuments du Death Metal européen de la fin des années 80.



Par contre, s’il y a bien un groupe sur lequel je vais faire l’impasse ce soir, c’est celui de première partie. Baptisé BLEEDING GODS et originaire lui aussi des Pays-Bas, je découvre ce dernier via quelques photos sur Facebook et Internet. Cinq gus et une demoiselle avec plein de maquillage et des accoutrements over the top gothico-metal qui rappellent beaucoup trop Septicflesh ou Behemoth pour me donner envie d’aller plus loin… Une écoute succincte d’un extrait de leur dernier album en date me confirme effectivement qu’il sera préférable de prendre tout mon temps avant d’arriver au Gibus pour ce qui sera finalement une soirée d’un seul set, celui de PESTILENCE.



Annoncé pour 21h00, PESTILENCE investira les planches du Gibus quelques minutes plus tard le temps d’un "Proliferous Souls" en guise introduction pas nécessairement bien amenée (lancée depuis la scène et grossièrement arrêtée par Mameli lui-même entraînant ainsi un blanc...). Bref, passé cette entrée en matière assez bancale, PESTILENCE enchaîne sans plus attendre avec "Dehydatred", premier titre de l’album Consuming Impulse. A ce stade, c’est un peu la douche froide en ce qui me concerne. Placé tout à droite, je trouve la batterie beaucoup trop forte et peine surtout à distinguer les riffs du duo Mameli/Paraschiv. Argh, non, pas ça... Ça ne semble en tout cas pas gêner le public qui très vite va s’activer devant la scène lançant ainsi les festivités comme il se doit. A la fin de ce premier titre, je décide alors de changer de place pour me mettre plus en retrait et surtout du côté des guitares. Il y a du mieux mais je ne peux néanmoins m’empêcher de penser que celles-ci auraient dû être mises davantage en avant. Pour autant, je ne boude pas mon plaisir puisque, sans surprise, PESTILENCE enchaîne ensuite les titres dans l’ordre de l’album (rien à jeter, de "Chronic Infection" à "Out Of The Body" en passant par "Echoes Of Death" à "Reduced To Ashes"). Une setlist à l’ancienne qui à en juger par les exclamations positives du public semble évidemment mettre tout le monde d’accord. Un public d’ailleurs venu en nombre même si la soirée n’affiche pas complet. Entre chaque morceau Mameli remercie le public, évoquant brièvement le temps qui passe (30 ans depuis la sortie de Consuming Impulse) et introduisant chaque composition à venir par une brève introduction. Bref, les choses se passent plutôt bien, dans la joie et la bonne humeur jusqu’à ce qu’un énergumène se décide à faire tomber le micro du sympathique Patoch. Dans l’incapacité de chanter, ce dernier gratifie l’imbécile de deux doigts d’honneur bien appuyé et d’un regard particulièrement assassin. Changement de ton… A la fin du morceau, Patrick se lance dans un petit laïus sur le sujet en précisant que quiconque viendra l’emmerder sur scène sera sûr de se faire sortir manu militari par le néerlandais lui-même ("by my fucking self"). Pas rancunier pour autant, le Néerlandais conclura par un "I fucking love you all". Malgré tout, Mameli ne pourra s’empêcher de suivre du regard les futurs slammeurs en leur faisant bien comprendre qu’ils n’ont pas intérêt à poser les pieds sur la scène. De toute façon un molosse sur le bord de la scène s’occupe de repousser les assaillants, allant même jusqu’à leur mettre le faisceau de sa MagLite dans les yeux en plein exercice de slam. Après trois quart d’heure dédiés à Consuming Impulse, PESTILENCE continue de nous gâter avec "The Secrecies Of Horror" et "Twisted Truth" tous les deux issus de Testimony Of The Ancients (dont une tournée anniversaire semble également à prévoir d’après les dires du Néerlandais). Je ne suis d’ailleurs pas le seul à apprécier vu les cris et autres beuglements du public à l’annonce de ces quelques titres. Le groupe enchaîne ensuite avec "Horror Detox" tiré de son album Obsideo... Mouais, on ne va pas se quitter là-dessus hein ? Non, quand même pas ? Heureusement non, Mameli a encore un petit tour dans son sac, annonçant ainsi pour mon plus grand plaisir le morceau avec lequel je les ai découvert il y a de ça plus de vingt ans sur la compilation Masters Of Brutality, l’excellent "Land Of Tears". S’il y avait bien pour moi une façon de conclure ce set en beauté, c’est avec ce titre. Quel régal !



Voilà donc une fois de plus une soirée fort sympathique qui m’a permis de voir PESTILENCE dans de bonnes conditions même si encore une fois, le son aurait pu être bien meilleur avec des guitares qui, à mon goût, manquaient tout de même de présence. Pour le reste, même si ce n’est pas le PESTILENCE d’il y a trente ans, Patrick Mameli continue de mettre du cœur à l‘ouvrage et à faire vivre cet héritage sur scène avec toujours beaucoup de talent (clairement, le niveau technique est toujours là). Ca ne remplacera jamais un concert de ce groupe dans les années 90 mais en attendant de pouvoir remonter le temps avec nos convecteurs temporels personnels, on fera difficilement mieux que ce genre de concerts anniversaire. J’ai pris ce qu’il y avait à prendre et en suit ressortir plutôt satisfait. C’est donc déjà pas mal. A dans deux ans maintenant pour une tournée autour de Testimony Of The Ancients.

