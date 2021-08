Spiralpark + Wormsand Live report Le 19 Août 2021 à Marseille, France (La Salle Gueule) Nous sommes en semaine, pendant les vacances scolaires, mais une date attire inexorablement l’œil, d’autant que j’avais raté Wormsand lors de sa précédente venue dans la cité phocéenne. Une session rattrapage et découverte qui tombe plutôt bien car le groupe vient de sortir son premier album Shapeless Mass cette année. Une affiche cent pour cent made in Alpes Maritimes avec Spiralpark en première partie.



Il fait une chaleur moite et écrasante en ce jeudi 19 août, collant bien au thème de la soirée. Quelques personnes arrivent par vague, s’installant au bar et sirotant une bière. Néanmoins, je commence à m’étonner du manque d’affluence passée une certaine heure. J’entends de la musique résonner dans la batcave située en sous-sol. Je demande à l’organisateur si la formation fait les balances car aucune annonce n’a été faite concernant le début des hostilités et….oui, le concert a débuté ! Après un « LE CONCERT COMMENCE ! », je me dirige rapidement vers la salle afin de voir la performance du quatuor.

Sans surprise le public est très clairsemé avec dix pèlerins tout au plus. Toutefois cela n’entame pas le moral des musiciens et musiciennes très investis dans leur set et qui se donnent à fond. Cela fait plaisir à voir ! Ils ont l’air certes jeunes mais c’est pro et ça joue bien avec un guitariste/vocaliste, un bassiste, une guitariste (également derrière le synthé) et un batteur. Le son est parfait, géré par l’ingé son de Wormsand. Je me laisse porter rapidement par les notes de synthétiseurs, les mélodies fleurant bon l’acide, les différents effets (voix et instruments), la bonne prestation de Dorian au chant ainsi que les passages plus lents et planants comme sur « Black Hole ». Des gens commencent à arriver en nombre dans la fosse, les corps ondulent et les têtes bougent en mode automatique – des signes qui ne trompent pas. La musique du groupe est accrocheuse à souhait (et gagne en impact en live) avec de nombreux changements de rythme, un batteur survolté (me renvoyant à The Animal du Muppet) et cette petite touche garage qui apporte davantage de couleur et de grain aux compositions. À noter le petit souci technique/remake de Titanic en fin de set, « Jack ? Jack ! » et la coupure de son de la basse. Un problème vite réglé et qui n’a pas déstabilisé les troupes outre mesure. Bref, un bon set et une bonne surprise pour ma part ! À conseiller aux fans de The Black Angels, Thee Oh Sees (pour ne citer qu’eux).



La batcave se vide et le public afflue par les escaliers pour une pause bien méritée. Au programme vidange de vessies, remplissage de verres et discussions animées au bar – qui est également beaucoup plus dense. Certains et certaines échangent sur Spiralpark, d’autres parlent de leurs vacances, d’autres encore de leur dernière beuverie. Le temps du changement de plateau et que Wormsand prenne place sur scène et s’est reparti pour la procession jusqu’au sous-sol.

Certes la moiteur est toujours présente mais l’atmosphère s’assombrit nettement une fois le set lancé. Une sorte de « finish him » où les musiciens vous pilonnent à l’envie. Le trio semble vous guider parmi les ruines jusqu’à votre fin. Ne cherchez pas trace de lumière ni même d’espoir, celui-ci est définitivement mort. Les sonorités davantage massives et rampantes vous frappent sans discontinué. Impossible de reprendre son souffle même lors des parties plus low tempos. Comme une chape de plomb couvrant La Salle Gueule. Mais le public – assez fourni – a depuis longtemps rendu les armes, headbangant, bougeant comme des zombies ou dressant les bras en l’air. C’est que le Stoner/Doom/Sludge délivré par la formation a quelque chose d’étrangement addictif. Peut-être ces bons riffs de guitare répétés en boucle ou encore le jeu et la force de frappe du batteur. Me concernant cela vient avant tout de cette belle complémentarité au chant entre le guitariste (chant arraché voire guttural) et le bassiste (chant clair) qui apporte énormément de richesse et de relief à l’ensemble. Un très bon set réalisé par les musiciens, avec un titre bonus pour l’audience conquise (bon, mise à part les personnes qui ont trouvé ça « trop metal ») qui a demandé un rappel.



Des formations qui ont pris véritablement plaisir à jouer, un public venu en nombre et réceptif, une bonne ambiance : une bonne soirée en somme !

