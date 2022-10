Borknagar + Insomnium + Moonspell + Wolfheart Live report Le 04 Octobre 2022 à Lyon, France (Transbordeur) Quel plaisir que de retrouver le chemin des concerts après 2 ans de disette… alors, certes, j’ai déjà mis les pieds devant (ou sur) une scène depuis 2 ans, mais dans des salles plus modestes que ce mythique Transbordeur (seconde plus grande salle de Lyon), avec laquelle je renouais enfin.. et ce pour une affiche Scandinavo-Latine du plus bel effet !

Arrivé aux alentours de 19h30 (se garer est toujours aussi simple à Villeurbanne..), j’arrive assez tôt pour grapiller les 2 dernières chansons de WOLFHEART. Assez convaincants, les Finlandais pratiquent un Death Metal mélodique de bonne facture très énergique, aux relents Black assumés. Le public Lyonnais, présent en petite forme ce soir là (à peine 400 entrées selon l’orga…), donne un retour poli aux Finlandais qui remercient malgré tout chaleureusement l’assistance du soir. Mention « wow » au golgoth Grec Vagelis Karzis qui officie comme guitariste et dont la stature et le charisme font vive impression sur les quelques demoiselles présentes ce soir là…



Pour ma part, désolé Vagelis mais j’ai plutôt été chamboulé par les certes moins baraqués mais plus sophistiqués BORKNAGAR, un groupe de cœur dont j’attendais la prestation depuis… ma première écoute de « Quintessence », il y a trop d’années pour être quantifié ici… Sans un salut au public ou un petit coucou en Norvégien, les vikings entament leur set avec « The Fire that Burns », issu de leur excellentissime nouvel album « True North ». Je suis un fan absolu de ce dernier, et mon bonheur sera à son comble durant les 45 mn de leur set car ce dernier se taille la part du lion dans la setlist avec 3 chansons sur 7 jouées : celle précitée, mais aussi « Up North » et son duo vocal chant clair Vortex/Lazare absolument sublime, et évidemment… « Voices », qui sera le point d’orgue de ce concert. Je ne sais pas si vous situez cette chanson mais elle fait partie, malgré son aspect simpliste et sa facilité, des plus beaux titres de l’année 2022 de par l’émotion dégagée et sa pureté musicale… alors imaginez, devant un public timide mais réceptif et surtout attentif, ce que pourra dégager ce soir ce titre joué quasi à capella sur la moitié de sa durée par Lazare… sans conteste le plus bel instant de toute la soirée, tous groupes confondus. S’ensuivra un petit « Colossus » des familles qu’on avait pas entendu depuis des lustres, et le groupe finira son set sur le titre éponyme de l’album « Winter Thrice ». Malheureusement, le set de BORKNAGAR aura perdu un peu de sa magie à cause d’un son un peu brouillon, qui gêne la compréhension de certains passages…et une sorte de froideur toute Scandinave, exception faite du second guitariste qui headbangue à tout va, qui fera que les Norvégiens ne communiqueront absolument jamais avec le public.. mais avec un groupe de cette qualité, tout est pardonné, pour ma part du moins.



Aurait du s’ensuivre une prestation grandiloquente de MY DYING BRIDE, mais le groupe ayant du annuler sa participation à la tournée (effet Brexit ?), ce sont les Suédois d’INSOMNIUM qui assurent le slot cette soirée-là. Alors, si BORKNAGAR pêchait par excès de timidité ou de froideur, les INSOMNIUM n’ont pas ce problème : la Métal attitude, avec poses guerrières et cheveux au vent, est de mise ce soir, et le groupe a au contraire le chic pour haranguer, réveiller un public Lyonnais qu’on sent quand même très léthargique ce soir là. Alors, au fil des titres l’ambiance se réchauffe enfin et on assistera à quelques pogos ici et là, et même un circle pit. Cependant, j’ai un souci majeur avec INSOMNIUM : ce groupe a tout pour me plaire, tant j’adore le Death Mélodique… mais ce groupe m’emmerde. Je n’arrive pas à aimer leur musique que je trouve trop téléphoné et prévisible, sans nier aucunement la qualité de leurs compos ni l’execution admirable de leurs solos. Je laisserai donc à d’autres vous narrer en détail leur setlist, j’ai pour ma part plus subi qu’autre chose leur prestation, une fois le premier quart d’heure passé… désolé pour les fans..



La soirée ne pouvait pas mieux s’achever qu’avec les Portugais de MOONSPELL, un groupe dont étonnement je n’avais jamais croisé la moindre tournée malgré leur habitude de jouer souvent en France… Je connais quelques albums et les apprécie, mais n’ai jamais plongé tête baissé sur leur longue discographie, cependant je fus vite mis en confiance car les Portos ont entamé leur set par une succession de titres que je connaissais un peu.. « Extinct », « Night Eternal », « In and Above Men ».. des titres que j’ai toujours aimé sur album et qui prennent une dimension beaucoup plus hard sur scène. L’expérience scénique du combo est flagrante, et indéniablement il s’agit du groupe qui aura mis à mon sens le plus de conviction ce soir là. Fernando harangue la foule, malheureusement toujours un peu amorphe, à chaque instant en tenant son pied de micro tel une guitare ; le bassiste passera la totalité du concert à moitié plié par son headbang frénétique ; et le batteur est assurément une machine de guerre, tant le break aux percussions de « From Lowering Skies » (un pattern très percussif et hypnotique joué plusieurs minutes à la perfection, limite un solo), sera un moment clé du set des Portugais. J’avoue que la sauce redescendra ensuite un petit peu pour moi à partir d’ « Opium », qui revient sur des terres un peu moins métal, mais qu’importe MOONSPELL m’a grandement convaincu dans sa globalité sur l’intérêt plus fort que je dois porter à leur discographie. La petite heure et quart de concert va passer à une vitesse folle, et le groupe quittera nos terres lyonnaises après un « Full Moon Madness » issu du lointain « Irreligious » (glorieuses années 90…) devant un public qui ne pourra nier avoir passé une belle soirée, malgré la faible affluence. Des tournées comme celle-ci, on en redemandera, merci à Sound Like Hell d’avoir pris le risque d’organiser une si belle date.

