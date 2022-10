Activate Europe 2022 Live report Algebra + Comaniac + Cryptosis + Vektor

Le 10 Octobre 2022 à Paris, France (Backstage) thrash, Garmonbozia a très certainement programmé l’une des meilleures affiches de 2022. Et pourtant, je ne suis pas particulièrement fan de ce type de metal ! Mais pouvais-je décemment passer à côté de la venue de Backstage by the Mill, quartier Pigalle, car elle bénéficie en général d’une bonne sonorisation et que l’on voit bien la scène d’à peu près partout même s’il y a du monde, si tant est que l’on ne se retrouve pas bloqué derrière le gros pilier central bien entendu. De plus, le bar et le marchandising y sont facilement accessibles, ce qui reste des atouts majeurs quand, comme moi, on apprécie de siffloter quelques godets et de repartir avec un joli souvenir textile.



Bon, il reste que mis à part le groupe cité ci-dessus, je ne connaissais ni



Il ne fallait pas être en retard si l’on voulait assister à la première prestation française des Suisses d’ALGEBRA. Les notes inaugurales raisonnent un peu avant 19h et, selon l’expression consacrée, le public est encore plus que clairsemé. C’est donc la possibilité pour les plus acharnés de se coller tranquillement devant la scène et de se secouer au rythme de ce thrash metal légèrement teinté de crossover, rétro et plutôt séduisant sur CD. Trois albums sont déjà parus entre 2012 et 2019 (« Feed the Ego », Chiroptera », paru chez



Autant en écoutant rapidement le quatuor chez moi j’avais plutôt bien accroché à ses mid-tempos ancrés dans la fin des 80’s mais qui n’hésitent pas non plus à planter quelques rythmiques plus modernes, de même que je trouvais le chant légèrement hardcore réellement accrocheur, le tout m’évoquant au final un croisement entre Chiroptera », je ne peux que vous inciter à vous pencher dessus. D’ailleurs, mon pote Coco m’a dit que j’étais complètement passé à côté du set et que je n’avais rien compris, je veux bien le croire.



Setlist Algebra :

1/Resuscitation

2/Kleptomaniac

3/Inner Constraints

4/Accomplice

5/Chiropetera

6/Crook

7/Suspect



COMANIAC est également suisse et la puissance monte clairement de plusieurs crans lorsqu’il débarque sur la scène du Backstage. Le style est plus rapide, plus technique, avec quelques plans progressifs à deux guitares qui sont vraiment excellents. J’imagine que la formation nous propose un résumé de ses trois albums (« Return to the Wasteland, « Instruction for Destruction », « Holodox ») et on la sent beaucoup plus aguerrie à l’exercice du concert. De plus, les musiciens dégagent une bonne humeur communicative et leur look limite glam colle parfaitement tant aux propos qu’à l’attitude. Il reste que j’ai toujours du mal sur le moyen court terme avec ce type de chant éraillé qui dérape régulièrement dans les aigus, d’autant que nombre de mélodies vocales sont très en dessous de la qualité proposée par les instrumentations.



Mais si je mets cette légère réserve de côté, la prestation fut en tout point impeccable. Je ne me ruerai pas sur les disques mais c’est sûr que si je revoie ces mecs sur une affiche, je ne me priverai pas de m’y rendre.



Arrivent les Hollandais de CRYPTOSIS, sur lesquels l’inénarrable Coco n’avait pas tari d’éloges. Et, clairement, ce fut pour moi la révélation et sans doute le meilleur groupe de la soirée, en dépit de la prestation monstrueuse de VEKTOR qui allait suivre. Le trio a balancé huit pures bombes de thrash technique dans lesquelles il était aisé de distinguer la patte de FORLORN EMOTION ou TREPONEM PAL voire également quelques plans à la



En un mot, la claque fut phénoménale. Car outre une technique digne des meilleurs du circuit, de longs passages purement instrumentaux, des solos époustouflants de clarté et de finesse, des choix de rythmiques alambiquées du meilleur effet (comprendre que les proportions de puissance et de complexité étaient parfaitement équilibrées) et un chant toujours aussi juste que rauque, la formation s’accompagne d’un jeu de lumières hyper carré ainsi que de projections scéniques qui assurent une immersion totale.



A la fin du concert, il est difficile de remonter à la surface et de reprendre pied dans le réel. La soirée pourrait s’arrêter là que je serai déjà aux anges, juste le temps de prendre un t-shirt et salut la compagnie !



Setlist Cryptosis :

1/Decypher

2/Death Technology

3/Prospect of Immortality

4/Transcendence

5/Perpetual Motion

6/Conjuring the Egoist

7/Game of Souls

8/Mindscape

9/Flux Divergence



Mais il reste quand même à savourer le grand retour de VEKTOR dont le thrash prog, il n’a pas vraiment été fait mieux depuis.



Les Américains se sont certes concentrés sur ce dernier album mais Outer Desolation » n’ont pas non plus étaient oubliés, offrant ainsi au public une belle rétrospective de l’ensemble de leur carrière, sans compter la nouvelle composition « Dead by Dawn » présente sur le split avec CRYPTOSIS paru en 2021.



Même si je connais plutôt bien les différents LPs, je ne peux que constater que les compositions sont transfigurées une fois jouées « live ». Elles m’apparaissent encore plus techniques, plus fouillées, les différents styles que brasse le groupe étant d’autant mieux mis en évidence. Il y a notamment un souffle quasiment black metal qui émane du chant de heavy, du progressif, du death, du techno-thrash, tout cela passé avec maestria dans un accélérateur de particules à très haute vélocité.



Bien entendu le son est parfait. Toutes les notes, toutes les nuances sont audibles, ce qui permet de se rendre compte que les musiciens n’en mettent pas une à côté et que la partition est jouée au millimètre. Et puis il faut dire qu’en terminant sa prestation par « Collapse » puis les presque quinze minutes de « Recharging the Void », VEKTOR nous a vraiment gâtés, nous pauvres mortels.



Setlist Vektor :

1/Charging the Void

2/LCD (Liquid Crystal Disease)

3/Black Future

4/Dead by Dawn

5/Tetrastructural Minds

6/Collapse

7/Recharging the Void

8/Asteroid



Je le répète mais, alors que je n’avais pas d’autres objectifs avec cette soirée que de passer un moment sympa avec quelques camarades, je me suis fait retourner la tête par le brio de CRYPTOSIS et de VEKTOR, les prestations respectives d’ALGEBRA et de COMANIAC devenant de fait assez anecdotiques bien qu’excellentes dans leur registre.



