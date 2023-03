Reborn Dead - Tour 2023 Live report Skelethal + Left to Die

Le 10 Mars 2023 à Paris, France (Backstage) Garmonbozia. Merci d’avoir entendu mes sempiternelles récriminations contre les plateaux à rallonge et donc de proposer en ce vendredi 10 mars une affiche telle qu’elles devraient toujours être : une seule bonne première partie suivie d’une tête d’affiche. Point. Pas besoin de se taper à chaque fois un mini festival à quatre groupes, aujourd’hui nous allons enfin à l’essentiel, sans formations superflues. En plus, c’est le Backstage by the Mill qui accueille et cette salle possède de nombreux avantages : elle offre une bonne visibilité d’à peu près partout, la sonorisation est de qualité (même si d’aucun pourrait trouver le volume parfois un peu faiblard), les bars accessibles même les soirs d’affluence, avec un service rapide… J’aime vraiment beaucoup cet endroit.



Sans doute un peu moins connu que son compatriote LEFT TO DIE faisait quand même figure d’incontournable pour tout fan de Terry Butler (basse), Rick Rozz (guitare), Gus Rios (batterie) et Matt Harvey (chant, guitare). Je ne vais pas me lancer dans une aussi fastidieuse qu’ennuyeuse description du parcours musical des deux premiers, ce sont des légendes, mais je dirai quand même un mot sur les deux autres. Le fait que le batteur et le chanteur officient tous deux dans death metal et, franchement, le chant de Matt Harvey est simplement bluffant, le parfait mimétisme dans les intonations, ce qui explique aussi certainement pourquoi il a également tenu un temps le micro chez DEATH TO ALL, on s’y perd quand même un peu…



Mais avant cela, qui aurait mieux pu ouvrir cette soirée que les Français de death old school d’obédience suédoise sur la belle scène du BBM. Cela fait la troisième fois en un peu moins d’un an que je les vois et, comme toujours avec cette formation, le set est carré, puissant, la partition est presque trop parfaite, trop appliquée. Il faut dire que quand tu ouvres pour des mecs dont tu as certainement poncé les disques dans ta jeunesse, il y a de quoi avoir peut-être une petite appréhension, voire un peu d’inhibition. Il reste que SKELETHAL a une nouvelle fois démontré son statut de valeur sûre de la scène extrême, avec un niveau clairement international tant ils tiennent une scène en véritables professionnels.



Set list

1. Sidereal Lifespan

2. Antropomorphia

3. Torrents of Putrefying Viscosity

4. Spectral Cemetery

5. Catharsis

6. Scaly Smelly Flesh

7. On Somber Soil

8. Repulsive Recollections

9. Morbid Ovation



Après un bref entracte, les héros investissent la scène. Evidemment le public est conquis, la question ne se pose même pas, et c’est l’occasion de constater une nouvelle fois que les compositions de DEATH n’ont rien perdu de leur impact originel. Bien sûr, nous sommes face à un très haut niveau d’interprétation, il ne pouvait en être autrement avec des mecs pareils sur scène, mais étant donné que les morceaux sont exécutés dans le plus total respect de leur forme de l’époque, il y a quelque chose d’à la fois émouvant et fascinant à les redécouvrir.



Emouvant car pour quelqu’un comme moi qui n’a jamais vu Chuck Schuldiner en concert et qui a découvert la musique de ce prodige en 1993 avec LEFT TO DIE me donne une occasion unique de prendre la dimension live de son œuvre. Fascinant car c’est une nouvelle fois la preuve que le death metal de la fin des années 80, début des années 90, est le meilleur qui soit en termes d’ambiances, de riffing et de feeling. Je pourrais argumenter, j’ai la flemme, désolé.



Alors si maintenant on pouvait avoir l’équivalent pour



1. Leprosy

2. Bord Dead

3. Forgotten Past

4. Mutilation

5. Baptized in Blood

6. Open Casket

7. Primitive Ways

8. Choke on It

9. Corpse Grinder

10. Left to Die

11. Zombie Ritual

12. Pull the Plug

13. Evil Dead Merci. Merci d’avoir entendu mes sempiternelles récriminations contre les plateaux à rallonge et donc de proposer en ce vendredi 10 mars une affiche telle qu’elles devraient toujours être : une seule bonne première partie suivie d’une tête d’affiche. Point. Pas besoin de se taper à chaque fois un mini festival à quatre groupes, aujourd’hui nous allons enfin à l’essentiel, sans formations superflues. En plus, c’est lequi accueille et cette salle possède de nombreux avantages : elle offre une bonne visibilité d’à peu près partout, la sonorisation est de qualité (même si d’aucun pourrait trouver le volume parfois un peu faiblard), les bars accessibles même les soirs d’affluence, avec un service rapide… J’aime vraiment beaucoup cet endroit.Sans doute un peu moins connu que son compatriote DEATH TO ALL , qui m’avait régalé en 2016 au Divan du monde , cette date defaisait quand même figure d’incontournable pour tout fan de DEATH , d’autant que le répertoire du soir allait être consacré à l’intégralité de « Leprosy » ainsi qu’à une petite sélection choisie de « Scream Bloody Gore » . Assurément immanquable, d’autant que le line up laisse rêveur :(basse),(guitare),(batterie) et(chant, guitare). Je ne vais pas me lancer dans une aussi fastidieuse qu’ennuyeuse description du parcours musical des deux premiers, ce sont des légendes, mais je dirai quand même un mot sur les deux autres. Le fait que le batteur et le chanteur officient tous deux dans GRUESOME (entre autres) fait qu’il ont déjà ce feeling propre au vieuxet, franchement, le chant deest simplement bluffant, le parfait mimétisme dans les intonations, ce qui explique aussi certainement pourquoi il a également tenu un temps le micro chez, on s’y perd quand même un peu…Mais avant cela, qui aurait mieux pu ouvrir cette soirée que les Français de SKELETHAL ? Un truc comme MORFIN peut-être ? J’avoue que ça aurait été cool de retrouver les Californiens dont le style colle parfaitement à la thématique du jour mais on aurait surtout pu avoir bien pire que les Lillois, aussi est-ce un pur bonheur que de retrouver leurold school d’obédience suédoise sur la belle scène du. Cela fait la troisième fois en un peu moins d’un an que je les vois et, comme toujours avec cette formation, le set est carré, puissant, la partition est presque trop parfaite, trop appliquée. Il faut dire que quand tu ouvres pour des mecs dont tu as certainement poncé les disques dans ta jeunesse, il y a de quoi avoir peut-être une petite appréhension, voire un peu d’inhibition. Il reste quea une nouvelle fois démontré son statut de valeur sûre de la scène extrême, avec un niveau clairement international tant ils tiennent une scène en véritables professionnels.Set list1. Sidereal Lifespan2. Antropomorphia3. Torrents of Putrefying Viscosity4. Spectral Cemetery5. Catharsis6. Scaly Smelly Flesh7. On Somber Soil8. Repulsive Recollections9. Morbid OvationAprès un bref entracte, les héros investissent la scène. Evidemment le public est conquis, la question ne se pose même pas, et c’est l’occasion de constater une nouvelle fois que les compositions den’ont rien perdu de leur impact originel. Bien sûr, nous sommes face à un très haut niveau d’interprétation, il ne pouvait en être autrement avec des mecs pareils sur scène, mais étant donné que les morceaux sont exécutés dans le plus total respect de leur forme de l’époque, il y a quelque chose d’à la fois émouvant et fascinant à les redécouvrir.Emouvant car pour quelqu’un comme moi qui n’a jamais vuen concert et qui a découvert la musique de ce prodige en 1993 avec « Individual Thought Patterns » , une formation telle queme donne une occasion unique de prendre la dimension live de son œuvre. Fascinant car c’est une nouvelle fois la preuve que lede la fin des années 80, début des années 90, est le meilleur qui soit en termes d’ambiances, de riffing et de feeling. Je pourrais argumenter, j’ai la flemme, désolé.Alors si maintenant on pouvait avoir l’équivalent pour CONTROL DENIED et « The Sound of Perseverance » , ce serait merveilleux. Quoi qu’il en soit, la soirée fut parfaite, pour ne pas dire d’utilité publique.1. Leprosy2. Bord Dead3. Forgotten Past4. Mutilation5. Baptized in Blood6. Open Casket7. Primitive Ways8. Choke on It9. Corpse Grinder10. Left to Die11. Zombie Ritual12. Pull the Plug13. Evil Dead

AJOUTER UN COMMENTAIRE