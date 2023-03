Archspire + Benighted + Psycroptic Live report Le 13 Mars 2023 à Lyon, France (CCO) Quelle belle affluence il y avait ce lundi soir au CCO, pour le plus plateau de Tech Death de ce premier trimestre. La chaleur était étouffante dès les premiers pas dans la salle, et le bar n’aura pas désempli de toute la soirée, car c’est bien connu : les avalanches de notes ça donne soif ! Un beau cocktail d’affluence et d’ambiance donc pour accueillir sur les coups de 20H les héros locaux de BENIGHTED, qui jouent quasiment à la maison (bien que je crois que seul Julien soit le seul Stéphanois d’origine encore au sein du groupe) ce soir-là. Beaucoup de copains dans la salle et de famille surement, le groupe est en terrain hyper conquis et ce n’est pas ce soir là qui me fera mentir alors que le combo entame sans introduction nécessaire un enchainement hyper efficace de morceaux de « Necrobreed » & « Obscene Repressed » dès sa montée sur scène. Petit coup de frisson plaisir de ma part dès « Cum with Disgust », qui me fait rentrer tout de suite dans le set de BENIGHTED par son exécution parfaite. Les Benight’ font tourner des classiques (« Let the Blood Spill… », « Necrobreed ») mais j’ai senti une volonté de sortir de la naphtaline quelques titres moins souvent joués comme « Muzzle » ou « Martyr » (issu de leur dernier EP), du coup un set un peu moins « hyper brutal » que d’habitude mais bien plaisant pour autant. La maitrise scénique du groupe est parfaite, Julien Truchan est un frontman d’exception mais tout ça vous le savez déjà si vous connaissez un peu le combo. Mon seul bémol que j’ai déjà eu l’occasion de partager ici sur un précédent live report est l’absence d’un second guitariste depuis le départ de « Fack » pour l’aspect « gros son » ; Emmanuel Dalle est un super guitariste mais je regrette l’aspect massif des précédents sets de Benighted avec des guitares doublées. Cela ne gâche pas la fête et quelle belle entame de soirée avec BENIGHTED, RDV est déjà pris pour vous revoir cet été au SYLAK.



La température ne va pas diminuer alors que les Australiens de PSYCROPTIC prennent d’assaut, après un changement rapide de matériel, la scène du CCO. Le frontman, très présent et communicatif, me dit immédiatement quelque chose… MAIS OUI, je le remet au bout de 2 morceaux, c’est Jason KEYSER d’ORIGIN ?!! Une vérif rapide sur Metal Archives me confirme que c’est bien l’excellent frontman d’ORIGIN qui a pris la mission de vocaliste live depuis peu, et c’est un régal que de le retrouver par surprise ce soir là car il sait chauffer la salle comme personne. La barrière de la langue n’est qu’illusoire car il communique très bien, et avec beaucooooooooup d’humour avec le public ce soir là. L’ambiance entre les groupes semble très saine et supportive car il prendra lui aussi le temps de remercier l’ensemble des combos présent sur la tournée, entre deux brulots Death Technique. Je ne suis pas un grand connaisseur de PSYCROPTIC, j’ai juste découvert leur précédent album « As the Kingdom Drowns » cet été que j’apprécie beaucoup, mais l’attitude puissante des membres du groupe et la technicité alliée à un groove persistant en ont fait un souvenir de qualité à mon niveau. L’ambiance est folle, alors que BENIGHTED avait eu son lot de WoD et de circle pit, PSYCROPTIC aura aussi droit à ses petites dances de métalleux. Grosse ambiance et gros set finalement bien bourrin avec le recul, alors que j’avais à l’esprit un groupe plus « posé » de mes écoutes. Une belle découvert et une grosse claque ce soir-là.



Mais, à l’instar de beaucoup d’autres, j’étais aussi et surtout venu ce soir pour apprécier ARCHSPIRE, dont je deviens doucement mais surement fan au fil des écoutes de « Bleed the Future », leur dernier album que je trouve prodigieux. Leur niveau technique phénoménal s’associe à un niveau d’accroche assez inédit dans le genre, ce qui en fait à mon sens un groupe majeur de notre époque métallique actuelle. En conséquent j’étais hypé comme jamais pour ce set, qui démarre par une intro très fun : « En raison d’un incident, le concert d’Archspire est annulé. En remplacement nous vous proposons un groupe de 5 chauves ringards et démodés », et boum « Remote Tumor Seeker » qui saute à la gorge des spectateurs du CCO. Le son est, et restera malheureusement, un peu trop brouillon toute la soirée pour apprécier au mieux les subtilités du jeu des Canadiens ; pour autant cela est compensé par l’énergie de son frontman Olivier, dont le flow incessant et inhumain est monstrueusement juste, à l’instar de ses prestations sur album. ARCHSPIRE est inhumainement prodigieux sur album, et la question que tous se posaient était de savoir : sont-ils capables de réitérer en live ? La réponse est un magistral « OUI », qui me laisse ébahi alors que je contemple les tappings interminables du duo de guitariste et du bassiste durant « Golden Mouth of Ruin ». Le pit est pendant ce temps là en feu, et même si je pense que PSYCROPTIC, par le jeu d’un Jason Keyser hyper communiquant, aura gagné la palme du pit le plus animé ce soir, ARCHSPIRE bénéficie pour sa part d’un support fidèle du public pour enchainer WoD et circles pits. Un moment mémorable qui aura été diffusé sur YT est l’instant « Twister », où le groupe propose au public de jouer au jeu du même nom dans la fosse, et une fois la partie bien lancée lance un morceau qui transforme la partie de Twister dans le pit en un WoD surprise (mais bon enfant) qui mettra à mal les participants du jeu encore coincés sur le tapis de jeu ! Le set est ultra rapide et aussi assez rapide, le groupe n’aura joué qu’une courte heure (mais d’une intensité folle) pour 9 morceaux au total, dont un rappel magistral sur le nouveau tube qu’est « Drone Corpse Aviator ». Chapeau bas à SLH à nouveau pour nous avoir proposé cette date qui est pour le moment la plus folle en matière de Death de ce début d’année 2023 !

