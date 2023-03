Cannibal Corpse + Dark Funeral Live report Le 18 Mars 2023 à Lyon, France (Ninkasi-Kao) Cela faisait longtemps que Cannibal Corpse n’était pas revenu à Lyon. J’ai peut être loupé une ou deux fois, mais mon dernier live report date de 2009 les concernant. Bref, on vieillit tous et l’occasion de revoir à proximité les vétérans du Death Metal, ça ne se loupait pas, qui plus est dans une salle à taille (très) humaine comme le Ninkasi KAO. Un Ninkasi qui affiche d’ailleurs complet ce soir, ce qui fait plaisir pour SLH, les groupes, et de façon générale la scène métal extrême sur la région Lyonnaise en ce moment. J’arrive malheureusement un peu trop tard pour voir le set d’INGESTED, dont les écoutes Spotify ne m’avaient malheureusement un sentiment très positif, mais petit regret quand même.



Je me consolerai bien vite en appréciant l’arrivée sur scène des corpsepaints et tenues de cuir des Suédois de DARK FUNERAL, qui viennent promouvoir la sortie de leur nouvel album « We are the Apocalypse ». J’admet être toujours resté assez étranger au son des Suédois, bien que leur parti pris de combiner mélodies et black brutal ne devrait que me plaire sur le papier. Malheureusement, je ne suis pas rentré dans leur set ce soir là, bien que ce fût sensiblement plutôt le cas du public Lyonnais. Leur frontman, Heljarmadr, a indéniablement un fort charisme et la haute stature des guitaristes/bassiste du groupe nous fait nous sentir tout petit en comparaison vu de la fosse. Et que dire de Jalomaah, leur batteur, qui est une machine de guerre en matière de BPM. Le public Lyonnais ne s’y trompe pas et acclame le groupe titre après titre, notamment lorsque le groupe annonce son « hit » « The Secrets of the Black Arts ». A mon humble niveau, je suis heureux de reconnaitre quelques mélodiques que j’avais identifié sur « Unchain my Soul », titre qui sort indéniablement du lot ce soir là. Mais peut être n’étais-je pas d’humeur Black Metal ce soir là, allez savoir. On donnera une mention très bien aussi au chanteur qui s’inquiète, deux titres avant la fin, de la santé d’un fan au premier rang qui semblait un peu fébrile. Après s’être enquérit plusieurs minutes de sa bonne santé, il le fera évacuer de la fosse par la scène, sous les applaudissments du public. Satanisme = Secourisme ?



Et on arrive déjà à la tête d’affiche, les vétérans, les papys, les patrons du Death à tendance très gore. En attendant leur arrivée sur scène, je me régale avec l’énorme backdrop du nom du groupe que les roadies ont du mal à insérer dans l’arrière scène du Ninkasi tant il est gigantesque ! C’est après une petite dizaine de minutes, sans annonce, sans intro, sans jeu de light, que les Américains entrent sur scène sous les vivats du public. Sans réaction envers nous, tournant le dos au public une bonne minute afin de laisser la pression monter, c’est finalement parti sur quelques coups de charley puis le blast de « Sourge of Iron » que la soirée démarre. Que dire sur CC qui n’ai pas été déjà écrit ou dit ? L’exécution est magistrale, Corpsegrinder est au top de sa forme (il flottera littéralement de quelques centimètres au-dessus du sol, tel un hélicoptère alimenté par sa propre chevelure en guise d’hélice ????), et quel plaisir de revoir Erik Rutan, maintenant qu’il a intégré officiellement CC, la stature et le charisme du bonhomme sont à la hauteur de la légende ! Je ne connais pas bien tous les albums de CC, mais j’ai eu mes petits moments de plaisir, notamment via les excellentes compos du nouvel album (« Inhumane Harvet », devenu instantanément un classique, et plus tard « Condemnation Congation »), et quelques petits plaisirs coupables au travers de « Code of the Slashers » (où sur la fin Corpsegrinder deviendra absolument flippant dans son exécution du chant !!), « The Wretched Spawn » ou la tuerie « Unleashing the Bloodthirsty » que j’ai poncé à la guitare durant des années). J’ai ressenti un petit coup de mou durant le concert une fois les 10 titres atteints avec un enchainement de morceaux mid tempos un peu redondant, mais à partir d’ « Unleashing… » l’énergie repartira de plus belle. CC est un groupe généreux, et ils ont joués 18 titres pour plus d’une heure et 20 minutes de set quand même!! Petit moment drôle sur « Fucked with a Knife », où dans la grande tradition Corpsegrinder dédie ce morceaux aux ladies, qui sont étonamment nombreuses ce soir là « hey this is strange for a metal show » ! dit-il avec un grand sourire. Bref une grande et belle soirée de Death Metal, avec un public chaud bouillant, excepté ce petit ventre mou au bout de 50mn, et une fin de concert mandatory sur « Hammer Smashed Face » qui met tout le monde d’accord : Cannibal Corpse c’est encore les patrons !

