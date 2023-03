Ancient Ossuaries mini tour Live report Bones + PROFANATION + Sépulcre

Le 25 Mars 2023 à Paris, France (Le Klub) Tiens, une affiche Death Metal qui a l’air sympa au Klub. C’est intitulé « Ancient Ossuaries mini tour », mais qu’est-ce donc ? Alors, en regardant de plus près, il s’agit d’une tournée de 4 dates (Bruxelles, Strasbourg, Paris et Nantes) de BONES & SEPULCRE, qui sont accompagnés de PROFANATION pour la soirée parisienne.

Des groupes à découvrir en ce qui me concerne, et qui ont attiré du monde puisque j’entends à l’entrée qu’il ne restait plus que 8 places à vendre à l'heure prévue de début du concert et que des fans ont fait 2 heures 20 de train pour s’y rendre.



PROFANATION



Nous avons affaire ici à un nouveau projet qui n’a pas encore sorti de production et qui n’avait jusqu’alors qu’un seul live officiel à son actif. C’était à Nantes en janvier dernier et on peut voir sur YouTube deux titres qu’ils y avaient joués : « Modern Sickness » et « Skull Crushing Violence ».

Les 4 tatoués commencent le dos tourné au public et 1 minute 30 après s’être retournés, leur crusty Death fait déjà headbanger la salle. Il faut dire que les rythmes et la rapidité des décibels qu’ils nous assènent sont plutôt efficaces ! Pour vous donner une idée plus fine de leur style, je précise que le chanteur bassiste portait un t-shirt TERRORIZER, tandis que le guitariste lead rendait hommage à AMEBIX. Cela vous permet d’imaginer le type de Death Metal bordélique et punk dans l’âme dont ils sont friands.

La curiosité aura été la fin de leur set pour deux raisons. La première est liée à « Skull Crushing Violence » qui – en son milieu – ralentit très nettement la cadence jusqu’à la 4ème et dernière minute, ce qui était complètement inattendu. La seconde est que vers la fin de ce morceau, chaque musicien quitte progressivement et tour à tour la scène, en ne nous laissant qu'un larsen en guise d'accompagnement sonore pour conclure. « Qu'est-ce que cette diablerie ? » ai-je entendu sur le côté gauche. C’est vrai que c’était surprenant, d’autant plus qu’ils ne sont revenus qu’après le retour des lumières, uniquement pour récupérer leurs affaires. Donc pas de « au revoir, merci », rien. Peut-être qu’ils ont vu un mec filer des bières gratos au fond et qu’ils ne voulaient pas partir tous en même temps pour rester discrets, allez savoir.

En tout cas, 20 petites minutes explosives de chauffe appréciées (bien que dépourvues de pogo), qui ont inspiré une discussion sur des éléments de la nomenclature de Mendeleïev aux 2 personnes placées devant moi. Probablement faut-il y voir un signe de l’alchimie réussie entre le groupe et son public ce soir-là.



BONES



Après plus de 10 ans d’existence, 2 démos et 2 EP, les 4 Belges Anversois de BONES étaient venus nous présenter « Sombre Opulence », leur premier full-length sorti l’année dernière sur le label irlandais Invictus Productions (ils ont joué 7 des 9 compos de l’album).



Le bassiste et un guitariste nous tournent le dos avant de faire face. Cette fois, les chanteurs sont les 2 guitaristes et le style se veut différent du précédent. Je vais m’expliquer dans la nuance : moins bordélique et plus chaotique (que des compliments bien sûr) ! Aussi plus technique mais loin de sonner propre, ça reste sale & obscur, je vous rassure. Sans omettre une certaine structuration, avec des intros, des changements de rythme fréquents, des solos et un guitariste qui se fait visiblement plaisir à produire des effets au vibrato. Une atmosphère sombre que MORBID ANGEL ne pourrait qu'approuver, également du point de vue thématique, avec notamment des textes sur l’occultisme et la mort. Ce n'est pas qu’à « fond la caisse » sans interruption, j’ai bien accroché et certains passages, la résonnance ainsi que le chant m’ont même évoqué de vieux enregistrements de SLAYER et SEPULTURA. Bonne découverte ! Pour tout vous dire, ça plaît tout autant à nos deux chimistes qui applaudissent entre deux parties de tabassage auditif.

Toujours pas de pogo, ce sera le seul regret de ces 40 minutes ; juste une petite bousculade à la fin, histoire que quelqu'un ait le temps d’ajouter de nouvelles taches de bière sur mon t-shirt SVART CROWN, avant que SEPULCRE n’entre en scène.



SEPULCRE



A l’instar des 2 premiers groupes, la troupe ne se présente pas. Pas de « Bonsoir Paris, on est SEPULCRE, on vient de Bretagne, merci de votre présence ». Non, ils sont tous venus maltraiter nos oreilles et c’est tout !

Je me renseigne quand même un peu et il semble que DEMONIC OATH (2012-2020) ait préfiguré à la création de SEPULCRE il y a 3 ans, et que plusieurs de ses membres officient/aient officié dans des formations tels que NECROWRETCH, VENEFIXION ou encore SKELETHAL.

Le quatuor nous a proposé des titres issus de leur démo « Ascent Through Morbid Transcendence », comme de leur récent EP « Cursed Ways of Sheol » (2022).

Copains de label avec BONES, ils sont également ancrés Death old school, mais teintés d’aspects Doom et caverneux, ils lorgnent davantage du côté d’AUTOPSY. J’ai eu un peu de mal à rentrer dans leur show au début, ce qui s’est ensuite arrangé quand la lourdeur a fait surface (j’aime quand c’est lent & lourd).

Les accélérations restent bien sûr très présentes, ce qui a lancé un premier pogo, parti du fond de la salle avant de rejoindre la fosse (ce qui signifie qu’il s’est juste déployé sur quelques mètres vu la taille modeste du Klub, lol). Il sera suivi par au moins 3 ou 4 autres, les gars de SEPULCRE ont dû apprécier pour leur premier concert à Paris.

Les trois combos s’étaient manifestement passé le mot car ils nous ont aussi fait le coup du dos tourné. A la différence des confrères, ils ont cependant attendu le milieu de leur set pour s’exécuter (probablement pour choper une bière discrétos et se réhydrater à mi-parcours).

Ça s’arrête à l’issue de 40 minutes de jeu (un peu court pour une tête d’affiche). Pas de rappel et en tendant l’oreille, pas non plus de commentaires particuliers dans le public (ça épuise les pogos !).



Merci aux groupes, à Heavy Duty pour l’organisation et aux spectateurs venus nombreux (les 8 dernières places ont été vendues, c’était sold out) ! Encore de bons groupes à suivre et à réécouter à la maison.

