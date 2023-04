Ansiax + Deletär + Hellshock Live report Le 15 Avril 2023 à Paris, France (Le Klub) Le groupe américain de Crust Metal HELLSHOCK tourne en Europe et c’est « Humain En Vue » qui se chargeait d’organiser leur venue parisienne, au Klub. Par rapport aux concerts Death & Black, c’était ce jour-là une ambiance plutôt cheveux courts (dont quelques crânes surmontés de crêtes), plus féminine, et avec patch AMEBIX, HELLBASTARD ou encore ANTISECT ornant les vestes des fans venus nombreux.

ANSIAX et DELETÄR étaient quant à eux les soutiens de cette date Hardcore/Crust.



ANSIAX



Le spectacle débute de façon singulièrement internationale puisque ce groupe maintenant parisien, créé au Brésil, est constitué de Colombiens et d’une Polonaise ! Leur nom est un dérivé d’un mot d’espagnol et signifie « anxieux ». Qu’est-ce donc qui les maintient dans cet état ? La guerre, le droit à l’avortement (« My Choice »), l’anticapitalisme et d’autres thèmes, telle la pauvreté.

Niveau musique, bienvenu dans l’univers de DISCHARGE. Donc des titres de Hardcore rapides et courts (moins de 2 minutes), joués par un quatuor en grande forme, dont une Magda bien énervée au chant (et admirablement secondée par le bassiste qui sait également donner de la voix). Elle descend d’ailleurs plusieurs fois dans la fosse pour plus de proximité avec son public.

Un moment mémorable de leur live aura été lorsque Romain (leur ancien bassiste), les a rejoints tout tranquillement afin de prendre le micro, et avant de lâcher un déferlement de hurlements (je ne m’attendais pas à ça) en duo avec la chanteuse. Cela a rendu un excellent effet « ping-pong » entre les deux, ce qui a renforcé l’intensité de la chanson !

Leur show a été bref (20 minutes) mais efficace. Ils ont fait pas mal de dates en 2022 et ça a l’air de continuer cette année, ils s’apprêtent même à aller jouer au Mexique. Un combo à suivre.

Si vous voulez en savoir plus, ils ont enregistré une première production éponyme datant de janvier 2018, ainsi que leur « Demo 2019 » sortie en février de l’année suivante.



DELETÄR



J’avoue que j’accroche bien au nom de ces Stéphanois, et il semble que cela soit un clin d’œil au groupe suédois de Punk Hardcore TOTALITÄR. C’est donc dans cette veine qu’ils nous ont offert une prestation de « Käng Hardcore » selon le vocable nord européen, c’est-à-dire du D-Beat Punk/Discore.

Leur énergie a été particulièrement communicative puisque c’est pendant leur set que s’est déclenché le premier pogo de la soirée, d’ailleurs un pogo à initiative féminine (c’est suffisamment rare pour être mentionné).

J’espère que le chanteur qui aime visiblement sauter en faisant les ciseaux avec ses jambes n’a pas été trop frustré, car la taille de la scène du Klub le mettait relativement à l’étroit. Il se donnait bien aussi au chant et a fini le visage tout rouge !

Ce concert était l’occasion de promouvoir la sortie de leur 2ème album prévu vers la fin avril ; sachez toutefois que les 3 premiers titres sont déjà en écoute sur leur Bandcamp.

Encore 20 bonnes minutes de son brut, et pour ceux qui n’avaient pas pu se déplacer (je pense notamment aux Lyonnais), pas de soucis, vous pourrez vous rattraper comme DELETÄR participera au Lixiviat Fest (le 23 juin 2023) à l’issue de sa tournée au Japon.



HELLSHOCK



Les Américains de Portland sont de retour à Paris… 19 ans après leur dernière visite ! Un événement à ne pas manquer (en particulier avec la sortie l’été dernier de leur album éponyme), au point que quatre Anglais de Manchester avaient fait le déplacement (la tournée ne passait pas par le Royaume-Uni pour des raisons apparemment liées au brexit).

Assurément la formation la plus Metal du jour (à ce propos, des fans de la première heure trouvent qu’ils ont évolué trop Thrash/Death par rapport à des débuts plus Crust), cela faisait plaisir de voir le chanteur porter un t-shirt BOLT THROWER et un des guitaristes arborer un beau logo AUTOPSY dégoulinant. A quoi s’attendre si vous ne connaissez pas le style ? Alors, comme le dit « Nuclear Eric », le Crust, c’est du Metal joué par des Punks. Cela donne des guitares Thrash, accompagnées d’une voix rauque et de rythmes abrasifs.

Si on compare aux deux premières parties de l’affiche, HELLSHOCK nous a proposé des titres plus longs, posés, structurés et agrémentés de plusieurs solos.

Je ne sais pour quelle raison, le vocaliste se mettait de temps en temps en position accroupie sur la scène (bizarre). Et comme la crieuse d’ANSIAX, il est descendu dans la fosse, mais le bougre s’est pris quelques coups pendant un des pogos qui ont parsemé leur show.

Au final, environ une heure à s’en prendre plein les oreilles, à les écouter nous narrer la guerre et l’apocalypse à venir (les textes étaient tous très joyeux !).



En conclusion, une soirée extrêmement agréable, même si un peu courte (il était à peine 21h30 quand HELLSHOCK a terminé), avec le plaisir de voir se retrouver en un lieu identique les faunes Metal et Punk/Hardcore (la magie du Crust !). Merci à l’organisation et aux musiciens.

