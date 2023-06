Clash of the Preachers Live report Azziard + Hyde + Nydvind + Redsphere

Le 10 Juin 2023 à Lille, France (La Bratcave) Le label du nord de la France, Malpermesita Records, spécialisé dans le Black Metal et le Doom (ainsi que sa division Malmorta Records, entièrement consacrée au Death Metal) nous avaient réservé un concert de plusieurs de ses talentueuses signatures.

Quant au lieu, il s’agissait de la Brat’Cave de Lille (probablement un clin d’œil au légendaire club londonien gothic « The Batcave »), qu’il fallait réussir à trouver car cela se trouve en arrière-fond d’une salle d’arcade.



HYDE



Les Namurois, qui avaient sorti en autoproduction « The Seeds Of Doom » en 2016, sont de retour et nous dévoilaient ce soir en avant-première « Ardwena », leur prochain album à paraître cet automne (chez Malpermesita bien sûr). Ils présentent leur style comme du « Belgian Dark Metal ». Alors, à quoi faut-il s’attendre ? Disons du Doom, influencé par le Black Metal des derniers DARKTHRONE pour vous donner une idée.

Ce n’est pas toujours évident d’ouvrir un concert mais HYDE a réussi d’emblée à créer une ambiance (les lumières bleutées, les décors et l’accoutrement des six artistes y ont certainement contribué) et je suis rapidement rentré dans leur univers. Les rythmes lourds, alternés à des accélérations en trémolos picking ont également produit leur effet.

Certains ont douté en voyant que le chant serait assuré par deux chanteuses (peut-être l’une joue Hyde et l’autre Jekyll ?) mais ils ont été vite rassurés : les parties claires comme criées ont convaincu, et je n’ai d’ailleurs pas pu m’empêcher de penser à Cadaveria, l’ancienne chanteuse d’OPERA IX.





NYDVIND



Quand le gang parisien monte sur scène, chacun paré de sa chemisette noire avec logo “Northern Heathen Metal” (Metal païen nordique) sur l’épaule, c’est déjà le succès côté public qui semble-t-il, attendait ce quartet qui donne peu de concerts.

On a cette fois affaire à un Pagan Black Metal intense, avec de jolies envolées mélodiques et une basse qui ressortait bien. Les passages les plus soutenus étaient espacés de moments plus calmes qui permettaient à l’audience de reprendre son souffle, ce qui a été souligné. Ça restait quand même globalement plus rapide que les enregistrements studio, ce qui me va très bien pour un live.

Quant à la set list, on a eu une bonne représentation des 3 albums, plus un inédit, le titre « Thanetian » que l’on pourra redécouvrir sur leur opus à venir (« Tetramental II – Telluria », prévu pour 2024), dédié à l’élément de la terre.

Pour finir, « Nordic Dawn » et « Empire of Frost » avec leur côté viking et leur rythme plus mid-tempo ont conclu en beauté ce show largement apprécié des fans.



REDSPHERE



On était gâté ce soir-là car après la présentation d’« Ardwena » de HYDE et d’un inédit de NYDVIND, les Néo-Calédoniens fêtaient avec nous la toute fraiche (6 jours !) sortie des presses de leur deuxième essai, intitulé « Immortalized ». Et ils nous ont fait le plaisir d’en jouer 5 extraits, en plus de 5 autres, issus du 1er full-length « Immortal Voids » et de leur EP « Regnum Lupus ».

REDSPHERE représentait clairement Malmorta Records car ils officient dans un Death Metal assez brutal et technique, avec un beau jeu de guitare. Le premier rang n’a pas résisté à leur son massif et on a rapidement vu apparaître un pogo ! Afin de continuer l’échange avec son public, le guitariste et le bassiste sont même descendus dans la fosse au plus près des fans, ravis de cette attention.

A la différence des deux combos précédents, pas beaucoup de moments de respiration avec les Nouméens, dont les revendications sociales s’expriment plus par un flux de rage continu que par des breaks mélodiques ! Un excellent début de leur tournée européenne, qu’ils poursuivent avec le groupe JUNGLE ROT. N’hésitez pas à aller les voir si vous en avez la possibilité.





AZZIARD



Après l’énergie débordante du groupe précédant, les membres d’AZZIARD installent quant à eux une ambiance plus ésotérique et mystérieuse, avec encens, visages encapuchonnés à demi masqués et étoles autour du cou. C’est tout à fait volontaire puisque le quintet parisien explore la partie la plus sombre de notre inconscient, à travers sa trilogie basée sur les écrits de Carl Jung.

Nous voilà donc pris au sein de cette aura sombre et lancinante, renforcée par quelques parties de clavier et de chants pré-enregistrés, pour un Black Metal qui reste toutefois puissant. Le show était plutôt statique mais de toute façon, impossible de bouger à cause de la chaleur qui avait atteint son pic et qui nous avait tous mis KO. Bravo d’ailleurs à A.S.A. qui chante aussi chez REDSPHERE, ainsi qu’à Nesh, bassiste de NYDVIND et guitariste d’AZZIARD. C’était un exploit de jouer deux fois avec cette température !

En attendant le dernier volet de leur trilogie, vous pouvez visionner « Le Chemin de Croix », morceau de « Liber Secondus - Exégèse » dont le clip a été mis en ligne sur YouTube le mois dernier.







Très bonne soirée, on a apprécié le temps donné aux groupes pour pouvoir partager une set list qui permette vraiment de les découvrir. Je regrette juste qu’à partir de 22h00, il n’était plus possible de sortir prendre l’air car à la fin, on cuisait littéralement sur place (mais on comprend la raison liée à la tranquillité des riverains).

Dommage également que FADING BLISS ait dû annuler sa venue, et que Solbius et le reste de la horde de NUNKTHUL n’aient malheureusement pas pu répondre présents pour cette date.

Enfin, pour le côté local, on gardera un souvenir ému de Lilou La Belpaere et de son ch’ti hot dog.



