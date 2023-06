The Grand Scheme of Entropy - Tour MMXXIII Live report Dormant Ordeal + Sanctuary + Sonum

Le 22 Juin 2023 à Paris, France (Le Klub) J’adore ces affiches au Klub, quand tu vois que des noms de groupes qui ont l’air bien mais dont tu n’as encore jamais entendu parler ; le plaisir de la découverte en live !

En plus c’était prix libre pour l’entrée, donc ça serait vraiment dommage de ne pas essayer :-)



SANCTUARY



Pour la date parisienne de la tournée européenne du duo italo-polonais SONUM/DORMANT ORDEAL, ce sont les Yvelinois de SANCTUARY (à ne pas confondre avec le combo américain du même nom) qui étaient en charge d’assurer la première partie.

Après un intro instrumentale très inspirée, issue de son EP « Beyond The Divine », le trio a eu le loisir de jouer l’intégralité de « Resilience » (son 2ème et dernier album en date), avant de conclure par « Overdeus », un autre titre de « Beyond The Divine ».

Malgré le corpse paint des 3 musiciens, un chant légèrement éraillé (malheureusement trop en retrait) et une batterie rapide, on est loin du Black Metal traditionnel. Le guitariste n’est pas un inconditionnel du tremolo picking et le batteur a peu joué en blast beast. C’était plutôt un « mélange de styles » (expression positive entendue juste à la fin de leur show) : Black/Death, Post-Metal, Prog, Black sympho (pas mal de clavier préenregistré avec du piano et des cordes – dont le côté « daté » n’a cependant pas plu à tout le monde – qui apporte différentes ambiances) et … Jazz (j’ai compris quand j’ai ensuite appris que le guitariste avait fait une école de Jazz) !

Le groupe assez instrumental, qui dit chercher un groove à la LAMB OF GOD ou encore GOJIRA (ça ne m’a pas sauté aux oreilles pour autant, sauf peut-être à la basse), a disposé de quasi une heure de set, ce qui n’est pas courant pour une ouverture. Et on s’est régalé, tant le feeling des zicos passait bien entre la scène et le public : notamment les solos et les accélérations de batterie (pauvres cymbales), ainsi qu’une démonstration nette et carrée.

Il y a plus brutal au final mais ça n’a pas empêché les Métalleux présents ce soir (dont une jeune femme au t-shirt OPETH particulièrement énergique) de vouloir se bouger et de déclencher deux pogos.

Quel bon début de soirée !



SONUM



Les connaisseurs de la formation vénétienne auront relevé l’absence sur scène de Fla, son chanteur. Son départ a été en effet annoncé il y a quelques jours, en expliquant que ses autres engagements l’empêchaient de poursuivre au sein de SONUM (mais qu’il leur écrirait néanmoins toujours des paroles). C’est donc dorénavant sous forme de quatuor qu’ils continuent et c’est le bassiste Thomas qui reprend le chant (il faisait déjà les « backing vocals »).

Je ne sais pas depuis combien de temps ils existent mais ils ont été productifs ces dernières années puisqu’ils ont produit un 1 EP en 2020, 1 autre en 2021 et leur album « Visceral Void Entropy » il y a pile poil un an (juin 2022), sorti chez WormHoleDeath Records. Et c’est justement avec la première pièce (« The Poison We Create ») de cet effort longue durée qu’ils lancent les hostilités, morceau qui sera suivi par 5 autres titres du même opus. On a à nouveau droit à un son original : un Death Metal expérimental qui se veut « dissonnant », parsemé de mélodies calmes et de passages instrumentaux techniques.

Ça reste du Metal extrême avec ses accélérations rageuses mais je m’étais quand même noté sur le coup que ça jouait sous le signe de la finesse.

C’était varié et à l’issue de leur set de 40 petites minutes de jeu, on reste un peu sur notre faim, mais bon, c’est l’occasion de se renseigner davantage sur cette très bonne découverte !





DORMANT ORDEAL



Les passages techniques (que ce quartet a bien voulu nous accorder comme moments de respiration) sont un des rares éléments notables, si l’on voulait chercher un point commun évident avec les deux précédentes formations. Car en effet, c’est cette fois un Death Metal très high tempo comme les Polonais savent le faire (si vous pensez que je pense à DECAPITATED, vous pensez juste ;-)), qui s’est déversé dans la cave du Klub. Ça a réagi rapidement dans la salle puisqu’un pogo est parti presqu’instantanément ; et ça a en outre rebougé à plusieurs reprises jusqu’au bout. Et il y a de quoi comprendre l’emballement des fans car pour leur première fois en France, les membres de DORMANT ORDEAL ont impressionné par le rythme infernal qu’ils nous ont imposé.

Ils auront joué la quasi-totalité de « The Grand Scheme of Things » (qui semble toujours aborder le thème de la nature humaine) paru chez Selfmadegod Records fin 2021, dont « The Borders of Our Language Are Not the Borders of Our World » (dernière piste du CD) qu’ils avaient prévu en fin de set list et dont la conclusion instrumentale a été accompagnée de « hey, hey » du public ultra chaud. On ne s’est pour autant pas contenté de cette excellente performance, il en fallait plus ! Les natifs de Cracovie n’ont donc pas eu d’autre choix que de remettre le couvert sous de pressants « encore », et c’est avec « Consipracy Within » (un de leurs titres les plus courts), extrait de leur 2ème album « We Had It Coming », qu’ils ont véritablement terminé le show, visiblement très ravis, voire même « submergés » par l’accueil et les signes d’appréciation des Parisiens.

Ça a joué vraiment vite, quelle claque !

Si vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter leur discographie qui est disponible sur leur Bandcamp.



Photo d'Achiri Kamel



Merci au Klub pour l’organisation et le choix des artistes qui a été très heureux. On se souviendra de cette soirée de qualité pendant un moment. Merci également aux nombreux présents et actifs dans la fosse : en lendemain de de fête de la musique, c’était pourtant loin d’être gagné !

