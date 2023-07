Primitive Black Magick Dynasty Live report Conquerors + Maniae + Mystifier

Le 05 Juillet 2023 à Paris, France (Le Klub) Certains groupes de Metal Extreme “mythiques” formés à la toute fin des années ’80 sont toujours actifs au sein de l’underground et continuent à faire le tour de la planète, pour le plus grand bonheur de leurs fans. Après ARCHGOAT en décembre dernier, c’était au tour de MYSTIFIER de venir répandre le blasphème à Paris.



MANIAE



La jeune formation essonnienne (créée en 2022) avait accepté le défi d’ouvrir pour la date française de cette tournée de MYSTIFIER, intitulée « Primitive Black Magick Dynasty ».

Annoncée sur l’affiche comme du Black Metal, MANIAE se présente sur sa page Facebook comme un groupe de Death/Black Crust Metal. C’est vrai que j’a trouvé ça assez inclassable, alors pourquoi pas !?

Les musiciens (mais pas de batteur au line up) s’installent rapidement, rejoints par le chanteur qui se positionne dos tourné au public. Puis, un enregistrement inquiétant impose une ambiance obscure avant que le live ne commence véritablement. Vincent se retourne alors, lâchant un long cri aigu, et dévoilant aux spectateurs son visage partiellement recouvert d’un masque blanc, type Fantôme de l’Opéra. L’accueil est bon et les Parisiens semblent apprécier les différents titres issus de l’EP « Vestige » (sorti en février) ainsi que les 2 autres compositions, « The Lament of the Ruins » et « Trial by Ordeal ».

En milieu de set, sur un fond sonore similaire à celui de l’introduction, c’était un interlude « strip tease » puisque le bassiste Tarek se débarrasse de son t-shirt SARGEIST. Quant au chanteur, il retire son masque, laisse tomber sa veste ainsi que son gilet à capuche FLESHGOD APOCALYPSE, pour se retrouver en t-shirt blanc (du coup ça devient tout de suite un peu moins théâtral).

Un des points forts de leur show aura été lorsque Tarek est descendu un moment dans la fosse, ce qui en plus d’avoir permis de mieux le voir (car la taille de la scène du Klub fait qu’il était partiellement caché derrière le chanteur) était très sympa pour l’auditoire.

A part un peu de larsen au début d’une chanson, la performance s’est bien déroulée et il y a eu des interactions avec la salle ; une bonne affaire pour leur 2ème concert seulement.



Photo de Kamel Achiri



CONQUERORS



Les Rémois montent sur scène, ne se présentent pas et commencent directement à fond sans intro. Je me suis initialement demandé si c’était pour refaire un point « balance » mais non, ça avait vraiment démarré (ça n’aurait quand même peut-être pas fait de mal de vérifier les réglages car j’ai trouvé le chant trop en retrait et la batterie un peu forte).

Le trio, qui fête déjà cette année ses 10 années d’existence, évolue dans un style old school (un œil jeté sur les t-shirts arborés donnait une idée – POSSESSED, HELLHAMMER et BATHORY)… mais en accéléré ! Ce qui nous donne du Brutal Thrash Black avec ses chaînes, ses cartouchières, son corpse paint et un déluge de blast beats comme on aime :-).

Leur track list faisait la part belle à leur dernier album puisque sur les 10 titres joués, on a eu le plaisir d’écouter 5 extraits de « Stormbringer », que nous avait sorti Music Records il y a 2 ans. Ça réagit rapidement parmi le public, avec headbangs, suivis de pogos !

CONQUERORS (un hommage à « The Conqueror » de SODOM ?), qui sera reparti quasiment sans un mot (de la même façon qu’ils étaient apparus) – mais sous les applaudissements – nous a offert une prestation froide, sombre et intense tout au long des ¾ d’heure du set. Un très bon choix de l’organisation pour préparer nos oreilles à MYSTIFIER.



Photo de Kamel Achiri



MYSTIFIER



Formés en 1989 avec une démo sortie la même année (qui contenait une cover de BATHORY), les Brésiliens mènent depuis eu une longue carrière, avec singles, splits, compilations et 5 albums, dont le dernier en date est nommé « Protogoni Mavri Magiki Dynasteia », d’où l’appellation de cette tournée (même s’ils ont plus joué des titres de « Wicca »).

Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le monde du cuir, des avant-bras cloutés & autres lanières à pics, ainsi que des lunettes de soleil (j’avoue les lunettes des 2 guitaristes sur scène, c’est un peu trop kitsch pour moi). Ce détail mis à part, la bande de Beelzeebubth nous a régalés avec son Black/Death old school, proposant des compositions lourdes, rythmées et entrainantes, accompagnées de quelques solos et parties de clavier (notamment pour des intros). Les fans avaient répondu présents à l’appel, malgré une période de vacances, ils connaissaient les classiques du groupe et leurs paroles, et ils savaient à quoi s’attendre. « Nightmare », la reprise de SARCOFAGO, a aussi fait son petit effet auprès d’une audience très réceptive. Un membre du public n’a par ailleurs pas manqué d’à-propos quand le chanteur a indiqué à la technique « The monitor is off » (pour se plaindre d’absence de retours) et que l’on a entendu en réponse, donc venant de la salle, « The monitor is off but satan is on » ;-).

Pour leur 3ème fois au Klub (au-moins), cela a encore été un succès, ça a bien pogoté (j’ai relevé également un slam) et quand le chanteur-bassiste Sorcerer Do'Urden (amateur de Donjons & Dragons vu son pseudo) a demandé si on voulait « a last one », je vous laisse imaginer notre réaction. Au final, une bonne heure de sonorités malsaines, qui s’est achevée avec « (Invocacione) The Almighty Sathanas » pour le rappel. On en redemande et on espère une prochaine nouvelle sortie !



Photo de Kamel Achiri



