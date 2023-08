Three Candles to Death Live report Balmog + Graveyard + Jade

Le 09 Août 2023 à Paris, France (Le Klub) Les Death Métalleux espagnols de GRAVEYARD étaient pour la 4ème fois à l’affiche du Party.San Metal Open Air en Allemagne. Et ça tombe bien, Paris est à mi-chemin pour aller jusqu’à Schlotheim, donc l’occasion d’une date pour les fans français était toute trouvée.

Cela aurait été dommage de ne pas en profiter, d’autant plus que l’entrée était prix libre et que c’était une belle opportunité de découvrir JADE et BALMOG qui les accompagnaient (ils étaient également invités à jouer au Party.San).



JADE



La 1ère bougie de la cérémonie est allumée par JADE, dont on retrouvera un peu plus tard dans la soirée leur chanteur bassiste derrière le micro de GRAVEYARD. D’ailleurs « J. » (connu sous le nom de Fiar dans son groupe principal), qui a un petit air de Nick Holmes, présente la particularité d’avoir 2 micros. En effet, il utilisait celui de gauche pour le growl, et celui de droite pour les quelques mots poussés en chant clair (il a un peu galéré avec ce système car le pied unique qui les tenait s’est dévissé pendant le concert).

Visiblement inspirés par l’empereur Jade qui est une des représentations du « premier dieu » dans la mythologie chinoise, les Catalans souhaitent grâce à leur projet, rendre hommage au Metal obscur, depuis les premières formations de Doom/Death jusqu’au Black Metal atmosphérique. Ce sont en particulier leurs intros de clavier (préenregistrées) qui ont apporté le côté atmosphérique. Quant au Doom/Death, il a été omniprésent, tant la lourdeur des riffs et du martelage de fûts était palpable du début à la fin. Beaucoup d’accélérations également, telle une cavalcade qui a sévi durant les 40 minutes de leur prestation, avec toutefois quelques breaks plus mélodiques.

Nos oreilles ont un peu souffert quand les musiciens commençaient à jouer par au-dessus des intros et que cela provoquait du larsen ; à croire que c’est trop de sons à la fois.

Il n’en reste pas moins qu’ils se sont fait plaisir, notamment les guitaristes, avec un peu de tapping et lors des passages instrumentaux.

Une bonne ouverture qui a été pour nous l’occasion d’entendre en live (pas dans le même ordre que sur disque) les 6 titres de leur premier (et pour l’instant unique) album intitulé « The Pacification of Death », sorti en fin d’année dernière chez Pulverised Records.



BALMOG



Les Galiciens recouvrent les lettres lumineuses et colorées affichant « Le Klub » sur le mur du fond (au-dessus de la batterie) par deux carrés de toile noire arborant des têtes de mort. En même temps, des crânes de chevaux sur pied sont disposés face à la fosse. Puis, les musiciens se présentent sur scène en corpse paint, habillés de vêtements poussiéreux en piteux état (est-ce qu’ils les enfouissent avant de les sortir de terre pour leur lives, comme le pratiquait un certain Dead ?). La volonté d’instaurer une ambiance sombre est présente ! La fumée, ainsi qu’un éclairage rouge diffus contribuent ensuite à renforcer cette atmosphère obscure.

Après un souci technique (le sample de l’intro n’est pas lancé), ça commence à jouer. Sans surprise vu les préparatifs scéniques, on s’aventure cette fois en terre Black Metal. Le quatuor de Soutomaior nous offre un son ultra saturé, des effets de réverb dans le chant, et la sauce prend immédiatement : c’est l’ensemble du premier rang qui se met à headbanguer. En effet, leur Black Metal furieux à la MAYHEM, comportant de nombreux changements de rythmes et des cris variés de la part du guitariste chanteur (impossible de s’ennuyer), nous entraînent et ne peuvent nous laisser indifférent. Les intros sombres qui lancent la plupart des chansons (sinon toutes) ont aussi produit leur effet, jusqu’à l’outro type « chants grégoriens », utilisée alors que le groupe tirait sa révérence.

Très bon retour du public qui a montré son appréciation durant l’heure de jeu, à l’écoute de titres principalement issus de « Vacvvm » (2018) et d’« Eve » (2021), les deux derniers albums (chroniqués par Jean-Clint sur Thrashocore). Et coup de cœur de la soirée pour moi !



GRAVEYARD



Lorsque les Barcelonais se préparent à ouvrir leur show, une partie du public est étonnamment manquante : je me dis que soit la pause clope/bière s’éternise, soit une faille spatiale s’est ouverte pour piéger et envoyer les spectateurs directement en Catalogne ! Quoiqu’il en soit, ils sont revenus/ont été progressivement libérés, et on a fini par retrouver salle pleine.

Sur scène, on reconnaît (Javi) Bastard, un guitariste de BALMOG (démaquillé) ainsi que Fiar/J., le chanteur de JADE, cette fois les mains libres, et beaucoup plus expressif (il semblait mimer des invocations). Après le problème technique du début, les spécialistes des split albums (12 entre 2009 et 2022 !) se lancent et embarquent leur audience avec leur Death Metal old school caverneux. Leurs accroches entrainantes et percutantes font mouche et ne sont pas étrangères aux 6-7 pogos qui ont parsemé leur live. Niveau setlist, c’était assez varié mais on peut noter 3 compositions de « … For Thine Is The Darkness » (2016) et 3 autres issues de « Hold Back The Dawn » (2019), dont vous pouvez lire la chronique de ce dernier album par Jean-Clint sur Thrashocore. Pour conclure, du bon son classique bien exécuté par le quintette, qui a touché ce soir-là son public pendant 50 minutes assez intenses !



En plein milieu d’été et avec des groupes pas si connus, je ne m’attendais pas à tant d’affluence ni à une si bonne ambiance. Alors un grand merci au Klub & au Black Dog pour l’orga et l’audace, ce qui a permis un concert de qualité pour les Métalleux restés à Paris. Et bien-sûr, merci également aux artistes pour cette étape en France qui nous aura marqués !

