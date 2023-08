Inhuman Wreckage Tour '23 Live report Ossuary + Phobophilic + Scumslaught

Le 23 Août 2023 à Paris, France (Le Klub) PHOBOPHILIC et OSSUARY, deux groupes de Death Metal américains, avaient traversé l’Atlantique pour leur « Inhuman Wreckage Tour ’23 » dont la visite du vieux continent prévoyait 3 stops en France : Paris, Tours et Montpellier.

Les pré-ventes pour la soirée au Klub auront été un succès puisqu’il ne restait plus que 10 places à vendre à l’accueil… et elles sont parties rapidement. C’est donc en sold out que s’est ouvert le show !



SCUMSLAUGHT



LESTAT : Les Rennais ont le plaisir de déclencher les hostilités de la date parisienne. Il s’agit d’un power trio formé assez récemment (2020) mais composé de musiciens expérimentés puisqu’on y retrouve des membres de notamment SEPULCRE (ex-DEMONIC OATH) et un ancien de CADAVERIC FUMES (RIP). Après la démo « High On Death » (2020), SCUMSLAUGHT a sorti l’EP « Knives and Amphetamines » chez Caligari Records l’été dernier, et ils nous l’ont joué en intégralité (pas dans le même ordre que sur disque) ce soir-là. Soit 22 minutes, auxquelles se sont ajoutés la reprise de GG ALLIN « Bite It, You Scum » et l’inédit « The Curse Is Real » prévu pour la compile « We Are French, Fuck You ! ».

Au total, une demi-heure de Metal Punk avec des morceaux aux intitulés aussi charmants que « Baptized in Piss », « Dirty Whore 666 » ou encore « Die You Subhuman Cunt ». Ce qui m’a marqué dès le début du set, c’est le très fort effet d’écho dans les micros des chanteurs. Je ne me souviens pas l’avoir entendu poussé à ce point, ce qui a mis en relief d’emblée la présence du bassiste chanteur ainsi que celle du guitariste qui était là également en renfort pour pousser la chansonnette. Musicalement, nos trois barbus en mode MOTÖRHEAD ‘version Death Metal’ nous ont offert des titres rapides et sauvages incluant de nombreuses accélérations, couplées à des passages plus lourds avec un batteur qui écrasait bien ses cymbales à ces moments-là. Tout cela, sans omettre plusieurs solos de guitare pour le style ;-).

Un groupe à revoir en tête d’affiche, car ça aurait fait un carnage dans la fosse s’ils avaient joué en dernière position quand le public est chaud !



SOSTHENE : SCUMSLAUGHT, c’est clairement la belle surprise de la soirée. Même si le set fut expéditif, les mecs n’ayant pas une discographie encore très étoffée, il n’en laisse que davantage un goût de trop peu car ce mélange de punk et de death metal est un concentré d’énergie pure, violent et braillard. J’aurais bien aimé acheter un t-shirt, il n’y en avait hélas pas, l’un de mes potes a pris la cassette, donc sans aller jusqu’à dire que les mecs auraient pu faire la tête d’affiche, ils auraient au moins pu être deuxième, avec OSSUARY en ouverture, je n’aurais rien trouvé à redire ! Un groupe à suivre donc.



PHOBOPHILIC



LESTAT : Les Américains de Fargo (North Dakota) formés en 2016 enchaînent. C’est cette fois moins rock’n’roll, et le quatuor au logo illisible nous propose un Death Metal plus classique, plus technique et plus sombre. Et ça marche, car à l’écoute des chansons issues de leur EP « Undimensioned Identities » (2019) et surtout de l’album « Enveloping Absurdity » (2022), le public bouge à au moins 3 reprises et on a bien senti la chaleur (et la sueur) dégagée par les 120 personnes de la jauge atteinte du Klub !

Les parties instrumentales étaient également appréciables, et ce sont d’ailleurs celles-là qui ont eu ma préférence car je n’ai que moyennement accroché au chant caverneux, qui m’a semblé bien trop linéaire et monotone pour un live.

Dans tous les cas, une grosse ambiance pour tous les fans de Death obscur à la INCANTATION, qui ont été très réactifs face à la première prestation à Paris de PHOBOPHILIC ; que ceux qui aiment la peur se réjouissent ! On se souviendra de ces 40 minutes pendant lesquelles il n’y avait pas forcément besoin de pogoter pour transpirer, même au 2ème sous-sol d’une cave !



SOSTHENE : C’est justement l’aspect ultra caverneux du chant qui m’a tenu en haleine tout au long du concert et c’est typiquement le genre de groupe que j’adore voir au Klub. Un truc bien sombre, bien épais, rampant et suintant comme les bestioles de Lovecraft dont les Américains s’inspirent. Evidemment c’est du cent fois entendu, il n’y a quasiment pas une once d’originalité dans la musique de PHOBOPHILIC mais c’est joué avec une telle intensité que les musiciens arrivent à développer quelque chose de grand et d’imposant. Clairement, le monolithe noir de la soirée (ainsi que mon achat textile).



OSSUARY



LESTAT : Persuadé de ne les avoir jamais vus, j’étais pourtant familier de ce nom que j’associais à un concert. Je pensais en fait à l’excellent live des Yvelinois de DEFLESHER que l’on avait vu ici même au Klub en 2018, et dont l’album est justement intitulé « Ossuary »…

Mais bon, dans le cas présent, les artistes sont du Wisconsin, et à la différence des Franciliens, leur Death Metal ne présente pas de sonorités floridiennes. En effet, ce trio joue depuis 2015 (et leur 1ère démo « Cremation Ritual » parue la même année) un Death Metal pesant, moins rapide et comportant davantage de passages plus mid-tempo. Ils avaient sorti une 2ème démo en 2019 (« Supreme Degradation ») dont vous pouvez lire la chronique d’AxGxB sur Thrashocore, puis l’EP encore tout chaud « Forsaken Offerings » (sorti du four le 30 juin 2023). Malgré cette ‘maigre’ discographie, la qualité et la maîtrise de de leur propos leur a permis de se faire connaître au-delà de leurs frontières et d’embarquer PHOBOPHILIC pour cette tournée européenne. Grand bien leur en a pris car ça a été efficace sur scène et on s’est tous rapidement mis à marquer le rythme de la tête et d’un poing levé, avant de finir par vraiment bouger pour les derniers morceaux de la setlist (enfin, sauf Sosthène resté au bar ! ;-)).

Au final, 50 bonnes minutes (dont un rappel) de titres faisant souvent suite à des intros « noisy » qui renforçaient l’ambiance poisseuse palpable durant leur show.

Je me souviendrai aussi de la chanteuse guitariste qui, avec sa bouche grande ouverte et ses yeux fixes quand elle hurle, est très impressionnante, voire flippante !



SOSTHENE : Effectivement je suis resté au bar et rien de ce que j’ai entendu ce soir-là n’aurait pu m’en faire partir. Déjà, il y a tellement de groupes qui s’appellent ainsi que je pense avoir sincèrement confondu (après recherche, avec OSSUARY ANEX, qui ne s’appelle donc pas pareil), ensuite parce que je me suis globalement ennuyé à l’écoute de ce death doom certes guttural mais qui m’a laissé un sentiment profond de linéarité. Bon, par acquis de conscience je vais repencher sur les disques histoire d’être sûr de n’avoir rien manqué mais, dans les grandes lignes, je ne m’explique pas leur position en tête d’affiche.



Merci aux groupes, ainsi qu’à Heavy Duty pour l’organisation de cette date française. Le succès n’était pas assuré d’avance en accueillant l’événement un 22 août mais cela a donc été plus que parfait. On se réjouit de pouvoir compter sur l’assiduité et l’énergie des métalleux parisiens ! :-)

