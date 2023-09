Torment of the Dead Live report Anatomia + Druid Lord

Le 30 Août 2023 à Paris, France (Le Klub) Les inconditionnels de Doom/Death auront sans doute vu passer en mai 2022 le split ANATOMIA/DRUID LORD (intitulé « Beyond Putrefaction / Horrid Fate »), sorti par le label anglais Me Saco un Ojo Records.

Les 2 groupes nous proposent maintenant de nous montrer ensemble ce que cela donne en live, à l’occasion d’une tournée européenne ; la 5ème date - et unique pour la France - étant celle du Klub à Paris. Et les préventes en ligne - au prix de 16,66 euros - étaient de bonne augure ;-)



DRUID LORD



Druide étant une classe que j’affectionne particulièrement à Donjon & Dragon, je suis curieux d’assister à une prestation du Seigneur druide :-) !

Les musiciens s’installent sans prétention et commencent à 20h00, l’heure prévue. On a affaire à un quartet (avec le bassiste au chant) créé en Floride en 2010. Ils ont déjà quelques productions à leur actif puisqu’ils ont sorti 3 albums, 2 EP et 4 splits (le dernier en date étant celui avec ANATOMIA). Pour ce soir, ils nous auront surtout joué des extraits des 2 albums les plus récents : « Grotesque Offerings » (2018) et « Relics of the Dead » (2022). Nous sommes donc en terre Doom/Death (branchée thématiques horrifiques), plutôt old school, avec un chant grave alterné à un plus écorché. J’ai bien aimé les roulements de toms tranquilles à un moment, ainsi que le guitariste lead dont l’apport fait que tous les titres ne sonnent pas à l’identique. Mais il n’a pas eu de chance car il a cassé une corde pendant la 5ème chanson. Les 3 autres membres ont fini le morceau sans lui et en attendant qu’il revienne, le chanteur a partagé une anecdote. Il a expliqué que lors de leur passage à Berlin, il s’était retrouvé aux toilettes à côté d’un gars qui lui a dit « nice gig » (bon concert) mais qu’il avait compris « nice dick » (belle bite), donc un quiproquo, qu’il a vécu de façon plutôt embarrassante apparemment. Malgré le meublage, le gratteux ne revient pas et ils ont dû poursuivre sans lui pour les 2 derniers titres.

Niveau technique, le chanteur s’est plaint un moment d’un faible retour mais sinon ça a été. Et il n’a cette fois pas été insistant (juste un bref appel) à se rendre à leur stand de merch, comme le notait Erzewyn dans sa chronique du « Kill-Town Death Fest 2019 (The Decompomorphosis) – 4ème jour ».

Au final, trois petits quart d’heure avec un public évidemment calme vu le style et la position à l’affiche. On s’est quand même fait entendre quand les Américains ont fait mine de se préparer à quitter la scène à la fin, histoire de confirmer qu’ils pouvaient bien jouer la dernière.

On pourrait aussi ajouter que le bassiste-chanteur portait un t-shirt d’ANATOMIA, ce qui est très fair. Quant au guitariste rythmique, il me semble avoir reconnu le logo d’OSSUARY, formation que l’on avait vue au même endroit exactement une semaine avant (cf. live report « Inhuman Wreckage Tour '23 »).



ANATOMIA



DRUID LORD n’ayant pas pris toute son heure, les Japonais de Tokyo commencent un peu plus tôt (21h15 au lieu de 21h30) sous les acclamations du public. On fête cette année les 20 ans de leur 1ère démo et depuis, nos amateurs de gore ont publié 4 albums, 21 splits (c’est un bon début s’ils visent les 200 d’AGATHOCLES) ainsi que pas mal de démos, lives et compiles.

Pas de chanteur dédié mais 3 micros sur scène, en sachant que le guitariste a fini par mettre le sien de côté et que c’était surtout le batteur aux grognement, avec le bassiste en « chœur ».

Les fans d’AUTOPSY et d’ASPHYX ont entamé et terminé leur show par du Doom/Death classique, dont les ambiances glauques étaient renforcées par des nappes de clavier pré-enregistrées. La surprise, et en ce qui me concerne le clou du spectacle, aura pendant été « Mortem » (la dernière piste de leur récent album « Corporeal Torment ») : environ 21 minutes de Doom extrême, à la frontière du Drone. Le rythme ultra lent et répétitif aura eu pour effet de mettre Le Klub sous hypnose collective ! Au point qu’il aurait été difficile d’avoir la volonté mentale de se mouvoir jusqu’au bar, bien que le temps entre deux coups de cymbale l’eût permis (j’exagère un tout petit peu ;-)).

Puis, cela reprend « normalement », avec même un tempo plus rapide pour le dernier morceau annoncé, ce qui occasionne un pogo ; qui l’eut cru pour le style ?! On n’allait pas les laisser partir comme ça donc rappel, dans un registre à nouveau plutôt « rapide » qui aura déclenché 2 autres pogos. Enfin, fait assez rare aux concerts du Klub : un 2nd rappel (avec un titre plus lent mais quand ça a accéléré, ça encore fait se trémousser dans la fosse).

Quasi une heure et dix minutes au total d’un de mes sous-genres préférés donc je ne vous dis pas le pied. Et c’était ok du côté de la technique, ça a juste résonné deux-trois fois.



J’avais prévu de me plaindre dans la conclusion, en disant qu’une affiche de 2 groupes, c’est quand même un peu léger. Ils nous avaient déjà fait le coup au mois d’août de l’année dernière avec WITCH VOMIT et MORTIFERUM. Mais j’ai passé une soirée tellement bonne que je n’ai rien à reprocher à quiconque, je peux juste remercier les musiciens et l’organisation… et espérer encore plus de Doom/Death en live.

