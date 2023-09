European Annihilation 2023 Live report Devangelic + Nihilanth + Olkoth

Le 06 Septembre 2023 à Paris, France (Le Klub) metal. Alors que les semaines précédentes, Le Klub (Paris) affichait salle comble pour la venue d’



Ce soir-là, l’ouverture revenait à Graceless Planet » puis le LP du même nom parus en 2021) et qui évolue dans un registre death metal vieille école que mon ami Coco rapproche de la scène française des années 90, les



Comme nous sommes au large entre les deux étages ouverts du Klub, c’est assez facile d’aller pisser et de commander à boire, pas forcément dans cet ordre. Cela pourrait sembler insignifiant mais ma prostate ayant déjà certainement vécu ses plus belles années, il est appréciable de ne pas faire la queue pour aller se soulager la vessie. Un petit coup d’œil au merchandising me laisse miroiter l’achat d’un t-shirt d’OLKOTH, la pochette d’Paolo Girardi. Evidemment, le niveau de violence, de maîtrise et de charisme grimpe de plusieurs crans lorsque les Américains investissent la scène. J’avoue n’avoir pas eu le temps d’écouter l’album avant, c’est donc une découverte totale en live et diable que ce projet est séduisant ! Les tempos jonglent entre du bon blast et quelques ralentissements musclés, l’alternance vocale, même si les deux chanteurs évoluent dans un registre guttural assez proche, fonctionne superbement, c’est juste que la sonorisation n’avait pas enlevé ses moufles. La prestation est fulgurante, la musique est ample mais le rendu me semble très brouillon. Ainsi, je vois bien que le bassiste tartine son manche comme un damné mais j’ai un mal fou à réellement entendre ce qu’il fait ! Par conséquent, si les mecs en imposent scéniquement du fait de leur puissance de feu, les aspects les plus techniques sont noyées dans la mélasse. Je retiens donc principalement la haute efficacité des instants les plus lents, tout en me gravant à même le corps d’absolument écouter le LP dans les jours qui viennent. Beau joueur, je m’offre donc un petit plaisir textile coupable, lance des « have a good tour » ainsi qu’un joyeux « thanks for the show, it was great » (j’étais d’humeur loquace) aux musiciens, bref, ce fut le chic moment, encore un excellent concert savouré au Klub qui, décidemment, n’en finit pas d’avoir une programmation attractive.



Bon, en vrai de vrai comme ça se dit désormais, j’étais quand même venu pour voir DEVANGELIC. J’adore ce groupe italien depuis « Resurrection Denied » (2014) et même s’il est vrai que ces musiciens ne sont jamais passés en première division, ils font partie des très solides figures du brutal death. Tout ce qu’on aime ! En plus, j’ai rarement été placé aussi près de la scène, sur le côté droit, premier rang, je m’en suis mis plein les mirettes du colosse Alessio Pacifici, qui n’a pas l’air si pacifique que cela. Comme la musique est beaucoup plus rustre que le prédécesseur, le son passe mieux. Le fait de n’avoir qu’une seule guitare doit aussi aider. Ainsi, la formation a déroulé le tapis rouge aux rythmiques écrasantes, aux blasts de trépanés, avec un Paolo Chiti toujours retranché derrière sa longue tignasse mais qui n’a pas été avare en meuglements divers, sa voix en imposant tout de même salement. Les Romains récitent donc leur set qui n’est au final qu’en enchaînement de parpaings dans la gueule, ce n’est ni malin ni original mais ça on le savait déjà avant de venir. Personnellement, je suis juste ravi de voir ce groupe, je ne suis vraisemblablement pas le seul puisque parmi les rares personnes qui sont restées nombreuses sont celles qui secouent crinière et pogotent allègrement, c’est clairement la bonne ambiance.



