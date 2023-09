The Metal Commandments - European Tour 2023 Live report Malevolent Creation + Witchmaster

Le 18 Septembre 2023 à Paris, France (Le Klub) death metal fut quasiment intouchable sur au moins ses quatre premiers albums parus entre 1991 (Eternal ») mais qui n’est pourtant jamais parvenu à s’extraire de la seconde division et à pénétrer dans la sainte chapelle des très grands de la musique extrême. Je voulais donc d’autant moins croire à cette date que je n’aurais normalement pas pu y assister, ma présence ce soir-là étant uniquement dû à une annulation de déplacement de dernière minute… A quelque chose malheur est bon. Et ce n’est pas pour un malheureux 16,66€ que j’allais me priver d’une telle aubaine.



Evidemment, ça a fait un peu jaser qu’une formation dotée d’une renommée pareille finisse au Klub. C’est quoi la prochaine étape ?



Du côté de l’affiche, comme ce fut le cas pour toutes les soirées précédentes, nous sommes sur un format à deux, avec les Polonais de WITCHMASTER en ouverture. C’est vrai que sur le papier, les membres forcent le respect : des anciens Inferno (AZARATH, Black Dog, il faut dire que personne parmi la petite troupe n’est particulièrement friand de black thrash. Aussi, même si ce que j’écoute actuellement sur leur



C’est enfin devant une fosse bien remplie, fervente et totalement dévouée aux Américains que MALEVOLENT CREATION monte sur scène. Et c’est parti pour une petite heure de récital. Evidemment, le quatuor est peut-être moins intéressant que les autres groupes auxquels il est généralement comparé mais putain que c’est bon ! C’est bon parce que c’est la première fois que les vois et qu’au contraire de ce qu’on dit sur le sexe, j’apprécie pleinement le dépucelage. C’est bon parce que je trouve le son excellent, bien équilibré, au juste volume. C’est bon parce que ces mecs dégagent une pure ambiance, ce truc impalpable qui t’immerge totalement. C’est bon parce qu’ils enchaînent leurs meilleurs titres (les spécialistes trouveront peut-être à redire à la setlist, pour ma part je suis comblé). Enfin, c’est bon parce qu’on retrouve le souffle et l’âme de ce vieux death metal des années 90 : les mid-tempos plein de groove, les solos hystériques, la double bien avant, du blast, le chant rauque et juste ce qu’il faut de technique pour casser des têtes. A mon niveau, un pur régal, personne ne semble d’ailleurs bouder son plaisir. Fessée ? Oui, j’en ai pris une. Cela n’a d’ailleurs rien de bien surprenant, cela fait plus de trente ans que les musiciens roulent leur bosse, ils savent y faire pour captiver un auditoire.



Un tel concert n’aurait pu se terminer sans le traditionnel passage au merchandising. Au lieu d’opter pour la superbe pochette de



A la sortie, j’ai le plaisir de discuter totalement par hasard avec l’un des musiciens d’ANTHROPOVORE et MUERTISSIMA, un type hyper sympa qui m’a donné envie d’aller écouter leur premier album « Boogeyman » sachant qu’un deuxième devrait sortir prochainement. Je sais que je le dis à chaque fois mais ce fut encore une super soirée passée au Klub, avec un mois de septembre fabuleux en termes de programmation et d’organisation. 20/20 évidemment, en attendant la prochaine date qui, pour le moment, devrait être ANAL VOMIT que l’on aurait déjà dû voir en 2022 mais annulé à cause d’un vilain rhume qui avait mis le pays en confinement.



Setlist de MALEVOLENT CREATION :



1. Premature Burial

2. Remnants of Withered Decay

3. Eve of the Apocalypse

4. Multiple Stab Wounds

5. Slaughter of Innocence

6. Coronation of Our Domain

7. Dominated Resurgency

8. Monster

9. Alliance or War

10. Infernal Desire

11. Living in Fear

12. Blood Brothers

13. Manic Demise C’est vrai qu’au début, je n’y croyais pas trop à cette annonce de la venue du légendaire MALEVOLENT CREATION , groupe dont lefut quasiment intouchable sur au moins ses quatre premiers albums parus entre 1991 ( « The Ten Commandments » ) et 1995 («») mais qui n’est pourtant jamais parvenu à s’extraire de la seconde division et à pénétrer dans la sainte chapelle des très grands de la musique extrême. Je voulais donc d’autant moins croire à cette date que je n’aurais normalement pas pu y assister, ma présence ce soir-là étant uniquement dû à une annulation de déplacement de dernière minute… A quelque chose malheur est bon. Et ce n’est pas pour un malheureux 16,66€ que j’allais me priver d’une telle aubaine.Evidemment, ça a fait un peu jaser qu’une formation dotée d’une renommée pareille finisse au. C’est quoi la prochaine étape ? DEICIDE JUNGLE ROT ? Je signe direct si la salle devait se transformer en cimetière des éléphants. Mais ne rêvons tout de même pas trop.Du côté de l’affiche, comme ce fut le cas pour toutes les soirées précédentes, nous sommes sur un format à deux, avec les Polonais deen ouverture. C’est vrai que sur le papier, les membres forcent le respect : des anciens CHRIST AGONY VADER voire musicien live pour INCANTATION BEHEMOTH ) à la batterie, évidemment que ça pèse un maximum. Mais pas suffisamment dans la balance pour nous faire partir plus tôt du, il faut dire que personne parmi la petite troupe n’est particulièrement friand de. Aussi, même si ce que j’écoute actuellement sur leur « Soundcloud » est accrocheur, rapide, burné et démoniaque, je ne nourris aucun regret quant au fait de n’avoir assisté qu’au tout dernier titre. Cela avait cependant l’air très costaud, peut-être que ceux qui étaient présents laisseront un poignant témoignage en commentaire. Sachez en tout cas que six albums sont à disposition si tant est que vous ne connaissiez pas l’entité et que vous soyez friands de violences masochistes et de blasphèmes.C’est enfin devant une fosse bien remplie, fervente et totalement dévouée aux Américains quemonte sur scène. Et c’est parti pour une petite heure de récital. Evidemment, le quatuor est peut-être moins intéressant que les autres groupes auxquels il est généralement comparé mais putain que c’est bon ! C’est bon parce que c’est la première fois que les vois et qu’au contraire de ce qu’on dit sur le sexe, j’apprécie pleinement le dépucelage. C’est bon parce que je trouve le son excellent, bien équilibré, au juste volume. C’est bon parce que ces mecs dégagent une pure ambiance, ce truc impalpable qui t’immerge totalement. C’est bon parce qu’ils enchaînent leurs meilleurs titres (les spécialistes trouveront peut-être à redire à la setlist, pour ma part je suis comblé). Enfin, c’est bon parce qu’on retrouve le souffle et l’âme de ce vieuxdes années 90 : les mid-tempos plein de groove, les solos hystériques, la double bien avant, du blast, le chant rauque et juste ce qu’il faut de technique pour casser des têtes. A mon niveau, un pur régal, personne ne semble d’ailleurs bouder son plaisir. Fessée ? Oui, j’en ai pris une. Cela n’a d’ailleurs rien de bien surprenant, cela fait plus de trente ans que les musiciens roulent leur bosse, ils savent y faire pour captiver un auditoire.Un tel concert n’aurait pu se terminer sans le traditionnel passage au merchandising. Au lieu d’opter pour la superbe pochette de « Retribution » , je choisis la sobriété du t-shirt à simple logo avec le back floqué « Slaughter of Innocence » dont la douceur caressera mon épiderme sensible tout le reste de la semaine (oui, je bosse souvent depuis chez moi et ne change pas tous les jours de vêtements).A la sortie, j’ai le plaisir de discuter totalement par hasard avec l’un des musiciens d’et, un type hyper sympa qui m’a donné envie d’aller écouter leur premier album «» sachant qu’un deuxième devrait sortir prochainement. Je sais que je le dis à chaque fois mais ce fut encore une super soirée passée au, avec un mois de septembre fabuleux en termes de programmation et d’organisation. 20/20 évidemment, en attendant la prochaine date qui, pour le moment, devrait êtreque l’on aurait déjà dû voir en 2022 mais annulé à cause d’un vilain rhume qui avait mis le pays en confinement.Setlist de1. Premature Burial2. Remnants of Withered Decay3. Eve of the Apocalypse4. Multiple Stab Wounds5. Slaughter of Innocence6. Coronation of Our Domain7. Dominated Resurgency8. Monster9. Alliance or War10. Infernal Desire11. Living in Fear12. Blood Brothers13. Manic Demise

AJOUTER UN COMMENTAIRE plus d'infos sur Malevolent Creation

Death Metal - 1987 - Etats-Unis Witchmaster

1996 - Pologne