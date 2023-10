Maniae + Inward + Once Upon The End Live report Le 15 Octobre 2023 à Paris, France (Le Klub) Tiens, un groupe français de Deathcore dont je n’ai encore jamais entendu le nom, ça m’intéresse ! Allons écouter ce que donne INWARD, d’autant plus qu’ils jouent dans cette salle sympathique qu’est Le Klub, et que ce sera l’occasion de revoir MANIAE et de découvrir ONCE UPON THE END.



Arrivé au 14 rue Saint-Denis, je me demande si je ne me suis pas trompé d’heure : personne en train de discuter/cloper devant la porte du Klub, et les escaliers sont vides (par contre on entend la grosse ambiance dans le bar non loin qui diffuse le rugby). Je descends et à l’heure du démarrage, seule une petite vingtaine de spectateurs avait répondu à l’appel (pour une jauge à 120). Je crois que le match France-Afrique du Sud et l’absence de groupe connu à l’affiche expliquent la faible assistance du public ce soir-là. Quant aux présents, ça m’a bien l’air d’être les membres des groupes et leurs amis. Aucune tête connue (Nuclear Eric n’était pas là non plus, c’est pour dire) et même la bar woman n’était pas la serveuse habituelle.





MANIAE



Retour des Essonniens trois mois après leur premier passage ici, cf. live report « Primitive Black Magick Dynasty » de juillet dernier. Comme la dernière fois, les musiciens (toujours sans batteur) commencent avant d’être très rapidement rejoints par le chanteur qui, ce jour, ne porte pas son (demi-)masque blanc. Le quartet reprend des titres de « Vestiges » leur premier EP (sorti en févier 2023), consacré à l'univers de la folie. C’est cette thématique que semble mimer le préposé au micro, tandis que le reste de la troupe reste plutôt statique. De la folie, il en est en particulier question dans « Excuse all the Blood », dernier titre de l’EP joué en avant-dernière position ce soir, qui est une composition dédiée à Dead de MAYHEM (référence au message qu’il avait laissé avant de se suicider) et au syndrome de Cotard (négation de soi et délire de damnation).

Le bassiste Tarek (toujours un petit peu caché vu son positionnement et le petitesse de l’endroit) est cette fois resté sur les planches ; c’est le chanteur Vincent qui a assuré le spectacle en descendant de scène à 3 reprises et en se mettant à genoux à un moment avant de se redresser et de reprendre sa voix de grizzli. Allez, un nouveau titre pour conclure la grosse demi-heure de show appréciée de l’auditoire et comme ils disent « Tout ne fait que commencer ».





Photo de Kamel Achiri





INWARD



En juillet, MANIAE avait été suivi des Rémois de CONQUERORS (Black Metal) et pour cette session d’octobre, on reste dans le cru champenois mais dans un toute autre style puisque c’est la formation de « Death Metalcore moderne » INWARD qui enchaîne.

Ils se retournent, on se rapproche un peu, et le déploiement d’énergie du quintet parvient à déclencher du headbang de la part du premier rang, pas mal. Il faut dire que les guitaristes sont bons, que le bassiste qui a la bougeotte nous donne envie de remuer et, qu’il est difficile de résister aux rythmes furieux de la batterie (il dit qu’il n’a pas « ultra bien joué », moi je trouve qu’il a défoncé !). Quant au vocaliste, la palette de ses types de voix impressionne, notamment les cris « Black Metal » très aigus qui rappellent ceux de Dani de CRADLE OF FILTH. Il demande au public de venir encore plus près et plus tard, annonce un titre (je crois que c’est « Blackout ») qui est également disponible en clip (allez voir leur page YouTube).

Que dire à l’issue de ces 40 minutes ? Que j’étais content d’être là pour leur première à Paris, que j’aurais aimé des breaks énormes à la LORNA SHORE mais ça ne doit pas être leur truc, et que c’est un groupe prometteur à suivre ! Dans l’attente de les voir près de chez vous, jetez donc une oreille (voire deux) à leur 3 EPs : « Dimlight », « Chaos ≒ Despair », « The Withering », respectivement sorti en 2021, 2022, 2023 et en écoute sur leur Bandcamp (inwardmetalband).





Photo de Kamel Achiri





ONCE UPON THE END



Nous avons là affaire à une formation parisienne qui remonte à 2016 et qui est déjà passée au moins deux fois au Klub l’année dernière (que je n’avais jamais vue pour autant).

Lorsqu’ils se retournent pour nous faire face, nous découvrons un quintet tout droit issu d’un univers postapocalyptique (Mad Max dans un environnement forestier) : vêtements aux couleurs rappelant celles de la nature, maquillage de camouflage, bandeaux déchirés etc. On comprend pourquoi ils appellent leurs fans « Survivants ». C’est en fait tout le concept de leur groupe, il fallait y penser. Et pour ceux qui les connaissaient, la nouveauté est qu’aujourd’hui est leur premier live avec la chanteuse Ezalyr qui a récemment intégré le rang.

Leur image est assez bordée. Ce n’est pas si simple musicalement. En effet, ils se définissent comme jouant un Metal hybride sur une base de Death Metal mélodique, quand Metal Archives indique « Melodic Death/Power Metal ». Cela va donne vous donne une idée mais ce qui est sûr, c’est que c’est varié. Je me disais que j’avais rêvé car il me semblait même avoir entendu un passage « funky ». J’ai réécouté chez moi, c’est bien ça (au milieu de « Children of the Dust », ça surprend) ! A cette occasion, j’ai également relevé un chant masculin aigu comme dans les groupes de Power/Heavy Metal. L’ensemble sonnait moins net sur scène avec la voix claire féminine peu audible (problème de micro ou concurrence de la batterie ?), un son globalement moyen ainsi qu’un problème de retour (le bassiste répétait ne pas s’entendre).

Cela ne nous a pas empêché de découvrir un nouveau morceau « La valse des Fantômes » et un autre en avant-première (dont on attend la prochaine sortie), ponctué de bonnes accélérations et sur lequel le guitariste lead s’est bien donné après 50 minutes de show !

Si vous souhaitez en savoir plus, leur album « The Next Chapter » (paru en décembre 2021) s’écoute sur leur Bandcamp, et ils jouent le 17 novembre au Cirque Electrique (Paris).





Photo de Kamel Achiri





Maniae

