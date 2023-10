Graveless Dead European Assault Tour 2023 Live report Anal Vomit + Fall Of Seraphs + Fierce Cult + Goat Vomit Noise

Le 24 Octobre 2023 à Paris, France (Le Klub) Klub ayant eu la gentillesse de considérer nos tickets comme étant encore valides.



Le programme est particulièrement chargé avec quatre groupes à l’affiche : les Espagnols de



Comme je l’ai dit, c’est mardi, j’en ai déjà marre de la semaine, nous traînons donc un peu plus que de raison au Black Dog et manquons évidemment la prestation de FIERCE CULT. Le trio a sorti son premier LP, « Where Humanity Ends », en 2021 et évolue dans un registre death metal très groovy et moderne. Je ne suis pas particulièrement amateur de ce que j’ai pu écouter sur leurs réseaux sociaux mais les quelques extraits Live laissent à penser que la formation a de la carrure. Ce fut certainement un bon « chauffe salle », surtout dans ce petit mais néanmoins chaleureux endroit qu’est le Klub.



C’est aux premières notes hystériques de GOAT VOMIT NOISE que nous investissons les lieux. J’étais déjà conquis par le nom bien avant d’avoir écouté un seul morceau et la prestation de ce soir m’a clairement laissé à penser que l’on venait en fait de voir la tête d’affiche. Le black death du trio est absolument sans pitié, chaotique, blasté à outrance bien que quelques sales ralentissements permettent de souffler un peu. Il y a du Golgotha of the Underdogs », ayant longuement hésité avec celui de l’EP précédent, « Nihilist Front ». Fashionista.



Difficile de passer après un tel martyre auditif, la dure tâche revenant à FALL OF SERAPHS qui défendait les couleurs de son nouveau LP, death aussi technique que puissant a de gros relents de ASMODEE, AD PATRES,



ANAL VOMIT vient donc conclure la soirée avec son thrash black death plus qu’éprouvé, la première démo datant de 1993. C’est vrai que depuis 2015 et son quatrième album « Peste negra, muerte negra », le groupe n’a fait qu’enchaîner les splits. La salle ne pouvant pas fermer à point d’heure, j’ai le sentiment que le concert est un poil expédié, je ne sais même si ça a duré une heure. Mais est-ce bien nécessaire quand on joue à un tel niveau d’intensité ? Là encore, la radicalité fut le maître mot de la séance de bondage, avec un petit côté



