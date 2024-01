Putrefaction of Rotting Corpses (P.O.R.C.) + Pendrak + Gruiiiik + Tina Turner Fraiseur Live report Le 11 Janvier 2024 à Paris, France (Les Nautes) Concert de Grindcore le soir de l’annonce du nouveau gouvernement. Profitons-en au cas où soit nommée à la culture une personne conservatrice qui voit ça d’un mauvais œil (ou d’une mauvaise oreille) et qui finisse par interdire ce genre d’évènements.

Le lieu n’est pas habituel pour du Metal. Il s’agit des Nautes, un espace de restauration sur les quais, dans le IVème arrondissement de Paris. On se retrouve dans une salle qui dispose d’un bar au fond, et je vois qu’ils ont mis les musiciens en face dans un coin. Le public se serre entre les deux. Une boule à facettes accrochée au plafond, ils doivent accueillir des soirées dansantes. Mais ce soir, ça va plutôt être pogos !





PUTREFACTION OF ROTTING CORPSES (P.O.R.C. pour les intimes)

20h30, le duo est en place : Baf pour la guitare et le chant, tandis que Léo est assis derrière les futs. Les Val-d'Oisiens ont à peine le temps de commencer que l’on entend déjà un « A poils ! » venant du public (et la demoiselle derrière moi de regretter qu’une autre personne l’ait dégainé avant elle), je vois qu’on ne va pas s’ennuyer durant ce café-philo.

Baf porte un t-shirt NAPALM DEATH donc ça donne une bonne idée de ce qui nous attend : du Brutal Death / Grindcore ! Il demande que ça bouge et qu’on vienne au contact, qu’on ne fasse pas les timides. Et devinez la réponse qu’il reçoit : « Tu n’as qu’à jouer plus vite ! », ah il y a de la répartie ce soir :-). Ils s’exécutent et déglinguent donc tout, avec un batteur concentré et en forme ! Si vous souhaitez en connaître davantage de leur poutrerie, écoutez leur démo « Eléments de Stupidité » qui est à ma connaissance leur unique production. Vous trouverez également quelques vidéos sur les réseaux sociaux. La demi-heure se termine par un « Meilleurs vœux », ce qu’un coquin grincheux n’a pas trouvé très grindcore comme attitude. Ah, jamais content les gens ;-).





GRUIIIIK

Vous vous demandez combien il y a de « i » dans le nom de cette formation, eh ben la réponse est dans le titre de leur démo d’avril dernier, intitulée « Avec 4i FDP » (chez France Black Death Grind).

Les points ayant été mis là où il faut, écoutons un peu le hardporc de ces Parisiens. Un bon Goregrind bien rapide aux accents Punk, Death, groovy et cerise sur le gâteau (que l’on donne à manger aux cochons) : cris porcins ! Ils sont 5 sur scène (ah non, y’a pas de scène aux Nautes, c’est vrai !) donc de quoi faire du boucan, avec une bassiste au t-shirt AVULSED qui se fait parfaitement entendre, malgré la concurrence des deux guitares. Cela a pour conséquence un flot incessant de pogos (et de slams) une fois la porcherie ouverte ; le chanteur se fait même porter par surprise ! Il nous explique que c’est son meilleur et premier concert mais il a oublié la date au Klub de mai 2022 le chenapan… Un moment d’hésitation dans l’annonce de la composition à venir pour se rattraper par un « De toute façon on s’en fout, c’est toutes les mêmes », mdr. Une dernière de 10 secondes et allez hop, c’est fini.

« No lyrics, no talent » mais je vous jure que c’est bien ! Essayez aussi leur split « Friends of Gore » avec 3 groupes sud-américains, sorti par Podreira Records en septembre dernier.





PENDRAK

Je les avais ratés en ouverture de HIDEOUS DIVINITY en décembre, voilà l’occasion de me rattraper (ça tombe bien, la setlist a l’air identique). Le power trio parisien balance des cartouches d’une à deux minutes admirablement envoyées, et les pogos & slams ne tardent pas à reprendre. On a même le droit à 2 slams simultanés. Je ne m’y attendais pas vu la petitesse de la salle mais il faut dire que la densité du public permet cela sans problème. Les extraits à la fois de leur split avec le combo Crust argentin GERK et de leur album (oui, 21 minutes c’est un longue durée pour du Grindcore) éponyme font mouche, le bassiste s’en trouve porté par les fans. L’anecdote est que je repère sur le côté un mec qui tient un pigeon (probablement en plastique) au bout d’une perche et qui s’amuse à le prendre en photo avec le groupe en fond. Si quelqu’un a des explications, je suis preneur…

Bon, revenons aux chansons et aux deux dédicaces : tout d’abord à PULMONARY FIBROSIS avec « Simon From Pulmonary Fibrosis Still Has A Moustache », puis une autre (je crois qu’il s’agit de « No Libido ») dédiée à ceux qui vont rentrer complètement bourrés et ne vont pas assurer avec leur partenaire ce soir, tout un programme pour conclure. Ah non ce n’est pas tout à fait la fin puisqu’ils demandent à Adeline, l’organisatrice, s’ils peuvent en refaire une. La réponse est oui et ce sont finalement 2 dernières, ce qui n’est pas un souci vu la durée des titres :-).





TINA TURNER FRAISEUR

Les Nantais se sont échappés de prison pour venir déclencher bagarres et câlins à la capitale, quelle gentille attention de la part du groupe vétéran de la soirée ! Après un réglage des machines-outils afin de s’assurer d’une découpe sonore de qualité, les tourneurs-fraiseurs entament une setlist qui passe par leurs différentes sorties, depuis les bombes chiffrées à l’ancienne de leur premier EP « Simply the Beast », jusqu’aux péchés capitaux de « Six Stab Wounds », leur split avec BORIS VIANDE, GRÜNT GRÜNT, VENGEANCE et NOLENTIA. Je peux vous dire que c’est très violent et que cela fait voler les gobelets de bière à plusieurs reprises !

Suffisamment d’ailleurs pour ramener Monsieur Pigeon au plus près des opérations, en restant quand même à distance artistique des pogos et slams qui ont repris de plus belle. Vers la fin, le chanteur se fait soulever par la foule, ce qui est une reconnaissance amplement méritée après avoir donné de la voix pendant pas moins de 34 chansons !

Tiens, leur page Facebook indique « some good news soon ». Si on considère que leur dernière production, le « Live Shitnoise 7 », remonte déjà à 2019, pourrait-on raisonnablement espérer un nouvel album ? Affaire à suivre. Dans l’attente, vous pouvez dès à présent noter la date de leur prochaine représentation, qui sera au « No Man’s Land Industry », le 13 avril à La Boissière-du-Doré (Loire-Atlantique).





Waouh, débuter la saison 2024 des concerts par du Grindcore, c’est définitivement la meilleure mesure du plan grand froid (avis aux amateurs de contrepèteries) pour se réchauffer, d’autant plus en cette semaine de températures négatives. Donc un grand merci aux artistes et à l’organisation (qui contribue également au plan anti-inflation en proposant une entrée à 5€). J’en profite enfin pour annoncer un programme d’un mauvais goût similaire et au même endroit le 18 janvier avec SERPILLERE, GARROT, DJINNN et DERISOIRE. (P.O.R.C. pour les intimes)20h30, le duo est en place : Baf pour la guitare et le chant, tandis que Léo est assis derrière les futs. Les Val-d'Oisiens ont à peine le temps de commencer que l’on entend déjà un « A poils ! » venant du public (et la demoiselle derrière moi de regretter qu’une autre personne l’ait dégainé avant elle), je vois qu’on ne va pas s’ennuyer durant ce café-philo.Baf porte un t-shirtdonc ça donne une bonne idée de ce qui nous attend : du Brutal Death / Grindcore ! Il demande que ça bouge et qu’on vienne au contact, qu’on ne fasse pas les timides. Et devinez la réponse qu’il reçoit : « Tu n’as qu’à jouer plus vite ! », ah il y a de la répartie ce soir :-). Ils s’exécutent et déglinguent donc tout, avec un batteur concentré et en forme ! Si vous souhaitez en connaître davantage de leur, écoutez leur démo « Eléments de Stupidité » qui est à ma connaissance leur unique production. Vous trouverez également quelques vidéos sur les réseaux sociaux. La demi-heure se termine par un « Meilleurs vœux », ce qu’un coquin grincheux n’a pas trouvé très grindcore comme attitude. Ah, jamais content les gens ;-).

AJOUTER UN COMMENTAIRE plus d'infos sur Gruiiiik

2017 - France Pendrak

2015 - France Putrefaction of Rotting Corpses (P.O.R.C.)

2015 - France Tina Turner Fraiseur

2013 - France