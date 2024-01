Screams from Beyond Live report Fulci

Le 16 Janvier 2024 à Paris, France (Le Klub) flyer et un concert des Italiens de FULCI. Avec le recul, cela semblait pourtant assez évident mais l’horaire initialement annoncé de 22h (finalement démenti avec un classique 19h) m’a sans doute perturbé.



Première surprise assez sympa, le Klub est décoré de quelques néons rouges du plus bel effet. Deuxième surprise, la première partie TALPAH joue dans la salle du haut alors que la partie death metal de la soirée aura lieu en bas. Je précise « partie death metal » parce que l’ouverture de ce soir, c’est de l’électro bien que le terme soit assez réducteur pour décrire un truc qui m’a fait penser à VENETIAN SNARES étant donné l’usage récurrent de mesures irrégulières, de breaks, en tout de même moins fou et moins expérimental. Il y a aussi une petite dimension horrorcore (façon MC BUSHPIG) instrumental qui correspond bien à la thématique de la soirée mais le show me lasse vite, pour ne pas dire que ça me casse la tête. Il y a cependant pas mal de monde qui a l’air d’apprécier la performance, le concert est d’ailleurs sold out, moi j’ai juste hâte de pouvoir passer à autre chose.



Un rapide coup d’œil au merchandising, les prix me semblent plutôt élevés, aussi j’envoie se faire foutre la Carrie Bradshaw qui sommeille en moi, je ne lui offrirai pas un nouveau t-shirt ce soir, ni même une paire de chaussettes.



En bas aussi des efforts de décoration ont été apportés. Toujours les lumières rouges bien sûr mais aussi un chouette montage de gros crânes blancs, j’avoue que le rendu est vraiment réussi, tellement que je l’imagine en installation permanente, bien qu’un peu encombrante… Le fond de la scène est, comme prévu, recouvert d’un écran souple pour accueillir les projections, je ne vois pas de batterie, je ne comprends pas trop pourquoi, je crains alors le pire, jusqu’à ce que je me rappelle qu’il n’y a pas de batteur chez FULCI. La formation évoluera donc en trio, fidèle à son habitude.



Et je me suis ennuyé comme rarement à un concert de death metal, moi pourtant généralement très bon public dès lors que ça grogne. Je n’ai jamais vraiment réussi à rentrer dans le set du groupe et, alors qu’à l’instar de beaucoup, les albums « Tropical Sun » et « Exhumed Information » reviennent régulièrement dans mes enceintes, en live j’ai vraiment le sentiment qu’il n’y a que trois riffs qui tournent en boucle, avec très peu de variations de tempo ou de changements d’ambiance. Alors c’est vrai que le son est nickel, puissant, massif, que le growl se montre caverneux à souhait et que les influences hype qui les entoure est davantage redevable à l’esthétique cinématographique ainsi qu’à ses références culturelles plutôt qu’à des compositions réellement différenciantes. Le fait de jouer avec une batterie programmée ne doit pas non plus aider, cela oblige à systématiquement respecter le temps, la marge de manœuvre pour accentuer certains passages ou s’autoriser de petites frivolités étant réduite à la portion congrue.



Les images de fond apportent néanmoins un gros plus à la prestation, je me demande ce qu’aurait été le concert sans ce renfort visuel qui distrait un peu l’attention et fait que l’on n’est pas uniquement concentré sur les morceaux. Il reste que le tout est expédié en une petite quarantaine de minutes, à 22h nous sommes dehors. Finalement, le flyer ne s’était pas trompé sur l’horaire, il a juste confondu « ouverture des portes » avec « fermeture ». Vous me direz, pour douze balles, je suis quand même un peu gonflé de faire la fine bouche, si je veux des spectacles de trois heures je peux toujours aller voir Les Enfoirés. C’est peut-être aussi moi qui suis passé complètement à côté de la performance, même si mes camarades ont dressé à peu près le même bilan. Nous sommes trop vieux peut-être ? C’est vrai que je constate de plus en plus l’écart générationnel mais je ne suis pas encore prêt à accepter que mon ressenti soit biaisé par mon âge.



Il reste que ce fut une soirée évidemment sympathique. Le Black Dog avait une bonne Hoppy Road en pression, j’aime toujours autant me rendre au Klub, la mise en scène décorative était cool mais ce fut musicalement bien trop faible à mon goût, TALPAH s’avérant rapidement pénible pour une oreille non initiée et FULCI lassant du fait de son death monolithique. J’aimerais cependant revoir ce dernier dans un contexte plus « traditionnel », juste pour qu’il me fasse mentir avec un concert carton sans artifices.



