Nuclear Eric 50th anniversary show Live report Blackened + Funeral Desekrator + Seeds of Loss

Le 09 Mars 2024 à Paris, France (Le Klub) « Le Metal c’est sa vie ».

« Nuclear Eric » est bien connu de la faune Metal Extrême parisienne. D’une part, on le voit à (quasiment) tous les concerts depuis plusieurs décennies, en particulier ceux du Klub ces dernières années. D’autre part, il anime des soirées thématiques au Black Dog pour nous faire découvrir des groupes par pays (depuis les classiques jusqu’aux plus underground), les session les plus récentes ayant été consacrées à la Pologne, au Mexique ou encore à l’Italie. Le Klub a voulu organiser un événement en son honneur et à l’occasion des 50 ans du bonhomme. Initiative louable, d’autant plus que la qualité de la programmation est à la hauteur des goûts musicaux du plus inconditionnel des Metal heads.





SEEDS OF LOSS



C’est à 19h00 que les Parisiens ouvrent la fête anniversaire. Avec un line-up complété d’anciens de BLOODTHREAD et de PSYCHOBOLIA, le quintet a aussi quelque chose à célébrer. En fait même plusieurs, car ils sortaient « Pale Sulphur », leur premier enregistrement longue durée (après deux EPs), le mois dernier et le fait de le présenter ce soir au 2ème sous-sol du Klub constitue leur début scénique. Ça ne se voit pas car ils ont l’air à l’aise et part le micro de Lucie (la chanteuse) qui s’est débranché quelques instants, leur show se déroule vraiment bien. Ils évoluent dans un Black Metal qui leur est propre, loin des caricatures du genre, mâtiné d’influences Death et de passages plus « paisibles » & techniques (que l’on doit peut-être au guitariste Elliot, dont le side project intitulé ANTICHAMBRE est orienté Metal progressif). Lucie descend au plus près des spectateurs, ce qui est toujours appréciable et ce qui permet par ailleurs de mieux voir le bassiste car il est un peu caché par les autres sinon. Le batteur finit par annoncer l’avant-dernière et donc plus beaucoup de temps pour bouger. Ça tombe bien, ça se bouscule un peu devant, signe que l’auditoire est réceptif aux 8 titres joués ce soir, dont 5 issus de l’album (et 3 de « Ad Iniuriam Responsum », l’EP de 2021). Un bon premier live d’un groupe à revoir !



BLACKENED



On continue avec un autre quintet parisien, qui joue du Thrash cette fois. Et les BLACKENED (ex-ATTENTAT) célèbrent également un anniversaire car ils se sont formés en 2014, donc bravo pour vos 10 ans les gars ! A peine les hostilités lancées, ça s’active dans la fosse. Je crois à la fois que SEEDS OF LOSS a bien préparé le terrain, et qu’il est difficile de résister aux assauts de riffs & leads rappelant SLAYER ou encore les vieux METALLICA (d’ailleurs je me demande si leur nom ne vient pas du titre qui ouvre « … And Justice For All »). Donc ça pogotte bien, avec un individu en particulier bien chaud(/imbibé ?) et il y a une bonne ambiance. On nous présente deux inédits, « Dark Omen » et « Silent Death » qui plaisent, puis on nous dit « la prochaine c’est droit au but (évidemment quelqu’un gueule Allez l’OM), on va rentrer dans le lard ». Un mot pour Eric un peu plus tard avant de nous présenter encore une nouveauté (« Devourer ») et de finir en beauté avec « Empowered » (& « Trapped in Purgatory ») qui semblait attendu des fans. Trois bons quarts d’heure qui ont ravi tous les Thrashers (même plus) présents aujourd’hui. Une formation à conseiller à tous les amateurs du genre !





FUNERAL DESEKRATOR



Changement de décor quand la horde répondant au doux nom de FUNERAL DESEKRATOR rejoint la scène. C’est en effet enduits de sang et avec un look War Metal que les adorateurs du grand bouc investissent les lieux. Ça ne déconne pas et ça chauffe très rapidement dans la salle, même un peu trop avec une embrouille parmi les plus acharnés, au point que Kriegar, la chanteuse, prévienne : « pas de bagarre ou c’est moi qui viens vous en mettre une » (c’est dissuasif !).

C’est au moins leur 6ème passage au Klub alors c’est vrai qu’ils sont en terrain conquis, et la fosse se transforme en pogo continu (jusqu’à la fin du set) en réponse à leurs accélérations démoniaques. Une pause néanmoins pour ovationner Eric avant de poursuivre l’offensive Black Thrash, donnant ainsi à nouveau, vie scénique à leur EP « Goat Calling Ritual » (sorti chez Atavism Records). Le show se termine rapidement (par des acclamations satanistes), ils ont dû jouer une demi-heure. Cela aura été efficace et, comme le signifie le compliment que j’entends derrière moi dès la fin de la performance, « c’était chaotique » ????!





Un super programme bien arrosé (les chaussures en collaient au sol) pour l’occasion et avec de nombreux participants (il ne restait que 4 bracelets à l’entrée !) à ce moment festif. Merci donc à tous, particulièrement à l’organisatrice, pour cette soirée couronnée de succès (à prix libre, soulignons l’effort) et encore bon anniversaire Eric !

