The Focus of a Valediction European Tour 2024 Live report Cryptosis + Cynic + Obscura

Le 15 Mars 2024 à Paris, France (Petit Bain) Garmonbozia a toujours su y faire pour proposer des affiches alléchantes et celle-là, du moins sur le papier, avait tout pour faire rêver plus d'un quidam. Il faut dire que le triptyque semble parfait : une ouverture de grande classe avec



Les portes du Petit Bain (Paris) ouvraient à 18h30, le premier concert commençait à 19h, c’est donc à 18h45 que l’on présente nos billets à l’entrée. C’est bizarre, il n’y a personne dehors, pas de queue, pas de métalleux sifflant une canette sur le quai alors qu’il fait étonnamment doux pour la saison (mon petit côté Evelyne Dhéliat), comme souvent l’ami Erwan tracte pour l’organisateur… Oui, la salle est en fait déjà archi-comble, j’ai à peine le temps de pisser, de commander une boisson et de me faufiler dans l’allée de gauche que le set des Hollandais débute. J’avais déjà pu dire thrash progressif de CRYPTOSIS est clairement l’une des meilleures choses qui soient arrivées au genre ces dernières années et si la setlist est peu ou prou la même que lors de son passage en ouverture de techno-thrash.



Setlist Cryptosis

1. Decypher

2. Death Technology

3. Prospect of Immortality

4. Transcendence

5. Conjuring the Egoist

6. The Silent Call

7. Flux Divergence



Nous profitons de l’entracte pour grimper à l’étage, prendre l’air, fumer une clope, jeter un œil au merchandising et commander à boire. Le stand est bien achalandé, il y a du choix, les couleurs sont aguichantes, les tarifs un peu moins. Cela n’a cependant pas l’air de refroidir les fans, la nana qui gère la boutique ne sait plus où donner de la tête.



C’est au tour d’OBSCURA d’investir la scène. Autant le dire tout net, je me suis bien emmerdé. Peut-être que cela est dû au fait que je ne suis déjà pas un grand amateur de leur death metal progressif et technique dont je reconnais certes toutes les vertus mais que j’ai toujours trouvé trop froid et démonstratif. A choisir, je préfère largement ALKALOID ou bien entendu In fine, je n’ai rien retenu, aucun instant marquant, une déception totale alors que j’en attendais beaucoup, peut-être trop, mais, encore une fois, difficile d’être transcendant car tu es sabordé par la table de mixage. J’espère pouvoir les revoir dans de meilleures conditions.



Setlist Obscura

1. Forsaken

2. The Anticosmic Overload

3. Emergent Evolution

4. Akroasis

5. When Stars Collide

6. Mortification of the Vulgar Sun

7. The Beyond

8. Orbital Elements

9. Septuagint



Quant à CYNIC, ce fut tout l’inverse. Alors que je pensais m’endormir devant les assauts soporifiques du vocoder, la prestation des Américains m’a fait comprendre à quel point cela fait des années que je passe totalement à côté de leur talent. Je craignais une prestation molle, ultra progressive (traitez-moi de pauvre con, c’est mérité), et j’ai été cueilli par un savant mélange de puissance, d’intelligence et de technicité. Afin de renforcer l’immersion, le groupe utilise lui aussi des projections, principalement des déclinaisons des pochettes d’albums, le chanteur d’OBSCURA assurant les growls depuis les coulisses. Car oui CYNIC est toujours un groupe de metal, alors que j’en doutais fortement. Evidemment, la partie consacrée à live, avec notamment l’enchaînement magnifique « Carbon-Based Anatomy » - « Adam’s Murmur », d’une beauté toute cristalline.



Pour le dire tout net, la prestation fut un instant magique, d’une profondeur émotionnelle qui ne transparaît à mon sens que trop peu en studio mais qui, sur scène, procure une parfaite alchimie des sens. A part dire merci, je ne vois pas quoi ajouter de plus car il me faudrait des connaissances musicales supplémentaires pour évoquer la subtilité du jeu, l’humilité des musiciens, la complexité de structures pourtant jamais démonstratives… Même le chant si spécifique Paul Masvidal révèle sa vraie nature. Ce que je prenais pour de la froideur n’est que de la pudeur, oui il est possible d’avoir une approche sensible du death metal (même si le terme n’est plus vraiment approprié), oui le groupe a démontré qu’il était toujours au sommet de son art, oui mes prochaines écoutes prendront une autre saveur.



Setlist Cynic

1. Veil of Maya

2. Celestial Voyage

3. The Eagle Nature

4. Sentiment

5. I’m but a Wave to…

6. Uroboric Forms

7. Textures

8. How Could I

9. Integral

10. Kindly Bent to Free Us

11. In a Multiverse Where Atoms Sing

12. Carbon-Based Anatomy

13. Adam’s Murmur

