Cryptosis + Cynic + Obscura Live report Le 21 Mars 2024 à Rilleux La Pape, France (MJC O Totem) Cela faisait des années que je n'avais plus mis les pieds à la MJC O Totem de Rilleux. Un peu excentré et pas accessible de façon évidente en transports en commun, cette salle est souvent boudée par chez nous au profit de la RAYONNE (ex CCO) du côté de Villeurbanne par les organisateurs de dates. Pour autant, j'ai un souvenir ému de MELECHESH vu là bas il y a fort longtemps, et la longue file d'attente quand j'arrive a démontré que le métalleux Lyonnais ne s'était pas arrêté à ces quelques difficultés logistiques pour faire honneur à la belle date de ce soir-là.



Ce n'est pas loin de 300 personnes qui auront fait le déplacement pour voir CYNIC, OBSCURA & CRYPTOSIS. J'arrive à temps pour attraper le tout début du set de CRYPTOSIS, que j'ai attentivement écouté en amont et bien apprécié au fil des sessions. J'ai toujours eu un petit faible pour le Thrash et la technicité, et les Néerlandais rentrent tout à fait dans cette case (ne pas les confondre avec leur homonyme désormais hors d'activité Québecois, qui officiait plutôt dans le Groove Metal #frissonsdedegout). Je découvre sur scène un trio guitare-chant/basse/batterie qui occupe dignement la grande scène du O Totem, appuyé en cela par la diffusion durant tout leur set sur un grand écran de clips vidéos illustrant l'imagerie techno/cyber voulu par le groupe. Le charisme de Laurens Houvast, le guitariste/chanteur, est un atout supplémentaire pour CRYPTOSIS : son jeu de guitare très propre et précis est secondé par un chant à la Schuldiner qui fait mouche sans révolutionner le style. Là où j'ai beaucoup apprécié (et le reste du public) leur set, c'est dans l'alternance exquise de titres lourds et ambiancés (les 6mn de "Prospect of Immortality") avec de vifs brûlots thrashisants ("Transcendance"); la quarantaine de minutes de leur set est ainsi passée avec un dynamisme et une énergie appréciable pour bien chauffer la salle. Bravo & merci à eux pour ce set.



J'étais venu, pour ne vous cacher, surtout pour OBSCURA, groupe que j'affectionne tout particulièrement depuis l'époque lointaine où von_yaourt (un ancien chroniqueur) nous l'avait fait découvrir ici, et qui m'a réééééééééééééégaléééééééééé avec son dernier album "A Valediction" qui s'est positionné d'office parmi les meilleures sorties à la fois du groupe, de mon panthéon personnel et de l'année de sa sortie (2021). C'est donc hyper hypé que je découvre les premières notes de "Forsaken" (premier titre de l'album évoqué à la phrase précédente).. puis un peu moins hypé au fil des minutes par un son vraiment pas terrible.... la problématique de son sera un sujet récurrent après le set de CRYPTOSIS (qui se sonorisait bien avec une seule guitare): dès qu'OBSCURA entame son set, les guitares sont noyées par la batterie, la basse (fretless, un régal) très mise en avant, et pour un groupe qui mise énormément sur les riffs & solis cela entame fortement la qualité auditive du concert... pourtant la setlist est très quali, avec quelques pépites comme la surprise de voir l'instrumental "Orbital Elements" joué pour la première fois depuis longtemps (les morceaux instrumentaux d'OBSCURA sont peu nombreux mais toujours un régal); le classique des classiques "The Anticosmic Overload"; l'impressionnante "Septuaging" (qui dégoutera plus d'un guitariste à l'approche des tablatures...) et un finish haut la main sur le tube "When Stars Collide" (sans le chanteur de SOILWORK en guest évidemment). Mais vraiment, je ressors un peu déçu de la qualité sonore et suis passé à côté de leur set par ce fait. Tant pis pour moi, et au plaisir sincère de vous revoir dans de meilleures conditions les amis.



Une grande partie du public était surtout venue pour CYNIC, dont la venue à Lyon était en soi un évènement. Je vais probablement m'attirer des inimités mais je ne suis pas un grand appréciateur du groupe. Je n'ai rien contre et saisi bien qu'ils ont générés et influencés nombre de groupes que j'adore (OBSCURA en tête), mais je passe complètement à côté du plaisir que je devrais surement ressentir à l'écoute de leurs quelques albums. C'est malheureusement dans cet état d'esprit que j'ai vécu ce concert, qui a semble t-il ravi le public qui se rapprochait au maximum de la scène pour compenser le son défaillant déjà évoqué. Avec une set list en 2 volets (tout d'abord l'intégralité de "Focus" puis un medley des autres albums), CYNIC avait sorti le grand jeu pour conquérir ses afficionados, et tant mieux. Paul Masvidal menait la danse, le Monsieur n'a plus rien à prouver après ses participations dans DEATH et bien entendu CYNIC, et j'ai trouvé qu'il volait sans le vouloir la vedette aux autres musiciens qui étaient plus en retrait (surtout le batteur rangé dans un coin de la scène dans l'obscurité). On notera la participation en retrait de la scène de Steffen Kummerer, le chanteur d'OBSCURA, via son chant growlé pour une bonne partie des morceaux requérant ce type de chant pour une addition bienvenue d'un peu de sauvagerie dans un style qui ne s'y prête pas toujours. Je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment mais le son n'a pas aidé à me faire rentrer totalement dans l'univers du groupe, ce qui n'aura pas été le cas des fans présent ce soir qui ont beaucoup apprécié le set de ce groupe mythique. Merci en tout cas à SLH d'avoir fait venir ces légendes du Prog Death dans nos pénates Lyonnaises pour une date qui aura été rentable et agréable pour tous.

