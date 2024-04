European Tour - Spring 2024 Live report Bell Witch + Thantifaxath

Le 20 Avril 2024 à Paris, France (Petit Bain) Ce n’est pas si souvent qu’on a des concerts de Funeral Doom et comme j’avais raté en janvier ATARAXIE/DEHA/MARCHE FUNEBRE/MOURNING DAWN, je compte bien me rattraper avec BELL WITCH ! C’est certainement très immersif et il se peut que la première partie présente aussi un son original alors, c’est parti pour le Petit Bain !





THANTIFAXATH



Le trio canadien se présente en tunique noire, encapuchonné, le visage couvert. Cette discrétion sur scène quant à leurs personnes confirme le mystère qui les entoure. En effet, on ne sait pas de qui est constitué le line-up de ce groupe, ni même de quand il date exactement.

Pas mal de larsen avant que cela commence vraiment à jouer. Comme leur style de Black Metal est qualifié d’avant-gardiste, je me demande un instant si ça fait partie du show, mais vu leur attitude peu sereine, je crois que c’est plutôt un problème de son ! Quelques instants après, c’est parti pour du bon, avec 45 minutes d’un style assez particulier en effet. Il s’agit d’un Black Metal aux multiples ambiances proposant un côté technique et quelque peu alambiqué. Pour les ambiances, on a le droit aussi bien à une jolie introduction au clavier qu’à un enregistrement de sons saturés, peu gracieux à l’écoute. Quant à la partie technique très affirmée, je dirais que ça lorgne vers le Jazz, quand d’autres pensent au Krautrock. C’est donc sans surprise que le guitariste nous fait des démonstrations de montées et descentes de manche. Je sais que ça peut déplaire à certains mais pas de problème pour moi. La six cordes sait aussi être agressive et les accélérations font headbanguer une partie du premier rang. Ce qui est déjà une performance car pour un public majoritairement venu écouter du Funeral Doom, il ne faut pas s’attendre non plus à voir des slams ou des pogos ! L’aspect agressif vient également du bassiste-chanteur avec sa voix puissante, secondé aux vocaux par le guitariste. Bonne réaction de l’audience avec applaudissements entre 2 titres. La setlist mixant extraits de THANTIFAXATH est dissonant ou encore composé de boucles déstructurées mais si vous êtes ouverts à des formations comme SHINNING (les Norvégiens) ou à un minimum d’expérimentations, franchement, ça passe très bien.





BELL WITCH



25 minutes de musique d’ambiance sombre et froide en inter-groupes, le Petit Bain sait comment nous conditionner ! Et c’est donc dans un silence religieux que se trouve l’assemblée au moment où BELL WITCH commence. Malheur à celui qui s’est fait remarquer en éternuant !

Dylan (basse/chant) et Jesse (percussions/chant) se partagent la scène, et la batterie est vraiment imposante, agrémentée de nombreux ajouts, comme un gong ou encore ce long tube argenté sur lequel Jesse tapera avec un marteau. Ils ne sont que deux car le concept initial du projet, c’est de jouer de la musique lente sur une base basse et batterie (voir l’interview), même si du clavier est venu étoffer leur son ces dernières années.

Ceux qui avaient eu la chance de les voir au dernier Motocultor savent à quoi s’attendre : la version live (13 minutes plus courte) de leur dernier album constitué d’un seul titre, le colossal « The Clandestine Gate » (83 minutes sur l’enregistrement studio !). Le fait de vivre une expérience hors du commun est renforcé par la projection d’un film arty en noir et blanc, un peu à la façon d’un DECLINE OF THE I dans un autre style.

Dylan et Jesse se coordonnent du regard pour se caler sur les variations sonores et les dynamiques du chant, le growl de Jesse étant particulièrement apprécié (avec quelques effets de micro à la ESOTERIC).

Applaudissements à la fin, on a l’impression d’avoir voyagé avec eux pendant plus d’une heure. Les commentaires entendus autour de moi sont « super », « exceptionnel », « il y avait un côté religieux ». Gros succès, en témoigne la queue au merch.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus, Raziel a chroniqué leur pépite « Mirror Reaper »..







