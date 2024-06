LADLO in Paris II Live report Aorlhac + Houle + Pénitence Onirique

Le 08 Juin 2024 à Paris, France (Backstage) Cinq ans après une première édition au Petit Bain, « LADLO in Paris » est de retour – cette fois au Backstage By The Mill – et nous propose de mettre à l'honneur trois groupes de son écurie que sont PÉNITENCE ONIRIQUE, AORLHAC et HOULE. La spécificité étant que HOULE a sorti son 1er album la veille, c’est donc leur « release party ». Je ne sais pas si cela explique le succès des réservations mais l’événement est sold-out depuis une semaine, mieux vaut ne pas se pointer sans billet si on espère rentrer. D’ailleurs, même avec sa résa, il faut patienter car il y a une file d’attente incroyable, jamais vu ça ici !





PÉNITENCE ONIRIQUE



Après une sacrée attente et avoir laissé défiler une queue monstrueuse, c’est donc dans un Backstage bondé et très frais (putain la clim’ !) qu’on rejoint le show des pénitents. J’avoue que les revoir fait partie de ma motivation pour venir aujourd’hui, comme j’ai un excellent souvenir de leur prestation au setlist qu’ils nous ont préparée, à savoir 4 titres de leur troisième offrande « Nature Morte », parue en novembre dernier (

Soit 40 minutes de Black Metal intense qui peuvent être puissantes, à gros renfort de growls, comme plus paisibles ou techniques avec tappings à la clé. Le public parisien probablement en introspection, boit la musique des hommes masqués avant de sortir de sa transe. En effet pour le final, « Pharmakos » fait réagir les fans qui - poings (ou cornes selon la sensibilité des uns et des autres) - levés marquent le rythme avant de reconnaître la prouesse de PÉNITENCE ONIRIQUE par des applaudissements.

En attendant leur prochain concert et afin d’en savoir plus sur ce groupe, vous pouvez toujours aller lire leur





AORLHAC



Leur dernière venue à Paris était il y a 4 ans et demi pour un concert au Glazart avec NYDVIND et GRIFFON. Depuis, les Cantaliens ont donné suite à leur trilogie en nous offrant « Pierres Brûlées » en 2021. À ce sujet, c’est en commençant leur show de ce soir avec le sample d’« Averses sur Peyre-Arse », l’instrumentale acoustique de ce dernier album, que le quintet plante le décor. Ceci, afin de mieux nous mettre dans l’ambiance de ses textes médiévaux occitans. Car c’est effectivement la thématique majeure de leurs histoires (cf. les interviews qu’ils nous avaient accordées en salut à toi pendant « Au Travers de nos Cris » (2ème chanson du dernier opus) témoignent de son appréciation, un vrai succès !





HOULE



Ça enchaîne, 10 minutes suffisent pour que la tête d’affiche soit prête à commencer. A propos de leur positionnement au sein du running order, leur 3ème place peut questionner par rapport aux deux précédentes formations qui ont plus de bouteille. Cela doit être lié au fait que l’on célèbre la parution de l’album des marins. Comme ils sont de Paris, je pense également que la présence de leur déjà solide fan base locale peut faire partie de l’explication (on avait pu s’apercevoir de son soutien indéfectible durant l’escale d’BATUSHKA). Ce soir est donc l’occasion de fêter « Ciel Cendre et Misère Noire » dont toutes les pistes sont jouées, à l’exception de « Derrière l'horizon » (dommage car j’ai un petit faible pour son côté épique et presque Folk). L’EP n’est pas oublié puisque « Le Continent » est entendu en milieu de set. J’aurais bien aimé aussi « Au Loin la Tempête » mais je comprends qu’il faille faire un choix. Et il s’avère heureux quand on voit des spectateurs accompagner Adsagsona sur le refrain Seul, face à moi-même / Seul, face à ma terre !, tandis que d’autres ferment les yeux afin de mieux apprécier le moment. Pour revenir aux compositions du full-length, un autre temps fort est lorsque les 5 acolytes se mettent à chanter le chœur de « Sel, sang et gerçures », une première qui fait son effet en live. Ils poursuivent avec « Née des Embruns », ce qui est un pari dangereux. Effectivement, il dure 12 minutes et ça pourrait être casse-gueule car le risque de perdre l’assistance est réel, surtout après la longue introduction. Mais ça passe impeccable et le quintet quitte la scène après avoir conclu le programme par une ambiance plus tranquille. Comme au théâtre, les artistes reviennent, se mettent en ligne et saluent avant de repartir en coulisses. Ils sont acclamés et on croit longtemps à un retour pour un rappel mais très curieusement, c’est vraiment la fin (vu les filles en paillettes que j’ai croisées en sortant, je me dis qu’il fallait peut-être libérer la salle pour une soirée salsa ?). Voilà, 50 minutes qui ont ravi les fans, dont j’ai pu entendre certains dire dans les toilettes (le lieu de la vérité ;-)) : « C’était énorme ».

Une interview à suivre prochainement afin d’en savoir un peu plus sur ce phénomène HOULE.



Photo de Hey Ho Putsch





