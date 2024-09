Nexus of Eternal Fire Europe 2024 Live report Antichrist Siege Machine + Ascended Dead + Profanation

Le 14 Septembre 2024 à Paris, France (Backstage) Sonic Mass au Paris Backstage BTM, une valeur sûre en termes de salle. Déjà parce qu’il est possible d’y boire une bière correcte (si on y met le prix, c’est exact), ensuite parce que l’acoustique y est bonne, enfin parce que, globalement, c’est compliqué d’y être mal placé, la scène s’avérant visible de partout (sauf si l’on est derrière le pilonne évidemment).



Le programme du soir est on ne peut plus alléchant pour quiconque a envie de se fissurer les membranes : une ouverture avec les locaux de PROFANATION, dont on nous a dit ici le plus grand bien de leur EP ASCENDED DEAD dont AxGxB ne cesse de nous vanter les mérites depuis 2017 et, enfin, ANTICHRIST SIEGE MACHINE, joyau américain du war metal depuis 2016 et auteur de trois LP totalement ravagés. Je n’ai finalement qu’une seule crainte : la somme que je risque de claquer entre les boissons et le merchandising, ma conseillère de vie Christina Cordula ayant jeté l’éponge après avoir vu mon dernier achat effectué à la soirée mon chéri, mon chéri, mon chéri… ça ne va pas du tout ! », avec ce délicieux petit accent brésilien qui la caractérise.



Anecdote : un mec de DRONTE distribuait des flyers à l’extérieur du bar, je pense que mon pote et moi avons dû être les seuls à lui dire « mais oui, vous avez fait un split avec GRIND-O-MATIC y a pas longtemps ! ». Fin de l’anecdote, le groupe a demandé à être chroniqué en ces pages, nous verrons plus tard ce qu’il en est.



Le fait que le running-order soit modifié au dernier moment, avec une inversion des places pour les deux formations américaines, ne change rien au fait que mon camarade Ventriloque et moi-même pénétrons à l’heure dans une enceinte encore peu garnie pour assister à la performance rageuse des Parisiens, introduite par la bande originale du film « Orange mécanique ». Cinq des six titres de leur premier et unique EP seront joués, la setlist se voyant complétée par une reprise de death grind old school. Evidemment, comme chaque membre est un musicien expérimenté, rompu à l’expérience du live, le quatuor déroule ses titres sans complexe, avec une puissance et une conviction qui forcent le respect. Outre le charisme naturel qui se dégage de la musique, et ce en dépit d’un light show sommaire, je retiens surtout les parties de batterie atomiques de Sinistre mais également le fait que la sonorisation est impeccable là où je craignais que le style tourne en bouillie. PROFANATION nous fait donc très forte impression, ces mecs confirmant une nouvelle fois que la scène hexagonale contient des formations incroyables. Dans tous les cas, dès que le groupe aura pu étoffer son registre avec un album supplémentaire, j’espère le revoir un peu plus haut sur l’affiche, il y a plus que sa place (pour tout dire, une inversion avec ASCENDED DEAD ne m’aurait pas choqué).



Setlist :

Profanation

Global Terror

Modern Sickness

World of Pain

Don’t Tread on Me

Graveyard Somp

Skull Crushing Violence





(Concert filmé par



Une fois passée l’introduction malfaisante composée de larsens et autres bruits blancs, ANTICHRIST SIEGE MACHINE investit les lieux pour tout détruire. Le war metal de ces deux types est tout simplement terrassant et même si je ne suis pas un spécialiste de leur discographie, j’ai les oreilles suffisamment propres pour entendre qu’ils n’en mettent pas une à côté. En quarante minutes, le duo délivre onze bastos haineuses, parfaitement servies par un jeu de lumière épileptique et sanglant. SB est monstrueux dans son rôle de batteur-chanteur, RZ le seconde efficacement dans un registre plus grave, principalement concentré sur la précision de ses riffs, joués en mode supersonique.



Je me souviens que lors du passage de black composés de seulement deux personnes, je me rends finalement compte que le problème ne vient pas du nombre mais bel et bien du contenu. Ce soir, nous avons assisté à la performance hallucinante de deux êtres maléfiques qui font clairement se demander ce que viendrait foutre là un bassiste ou un guitariste supplémentaire. Tout l’espace est occupé, par la musique bien entendu, mais également par une présence invisible, une atmosphère cornue palpable, véritable troisième homme de cette formation barbare.



Setlist :

Piled Swine

Morbid Triumph

Only Evil

Purifying Blade

Led by Fire

Unleashed Hostility

Vanquishing Spirit

Defiled in Iniquity

Sisera

Storm Charlot

Vacant Cross





(Concert filmé par



Avec deux LP au compteur et déjà une solide réputation renforcée par l’excellente tenue du récent ASCENDED DEAD en tête d’affiche ne se posait pas vraiment, même si cela était contraire à l’annonce initiale. C’est pourtant le set qui m’aura le moins marqué, trouvant assez rapidement les compositions trop linéaires, l’ombre des premiers blasts et un peu plus de ralentissements, même si cela n’est pas vraiment le registre des Américains. Quoi qu’il en soit, le quatuor n’a pas démérité pour clôturer en beauté cette soirée placée sous le signe de la bestialité, déclenchant d’ailleurs quelques pogos enflammés dans les premiers rangs. Grosse sensation donc et, vraisemblablement, la formation la plus attendue par le public.





(Concert filmé par



Finalement, une soirée sans aucune fausse note où chaque groupe a pu donner le meilleur de lui-même, cette date parisienne étant l’avant-dernière de la tournée. Si la thématique globale était l’extrême, chacun en a montré une facette différente pour une affiche très cohérente, tant du point de vue des styles pratiqués que de la qualité et du professionnalisme, avec pour moi PROFANATION comme principale révélation. Je sais que sur cette fin d’année, il y a un bon paquet de concerts qui vont me passer sous le nez à cause de déplacements professionnels « en province » comme aiment à le dire les Parisiens de bon ton. Moi, en soi, les déplacements, je ne suis pas contre mais il est vrai que dîner seul dans un Buffalo Grill de zone commerciale avant de regagner sa chambre Ibis Budget lorsque tu sais que, pendant ce temps, tes potes se délectent d’une jolie putridité, cela fait toujours un peu mal au bide (oui, tout comme le toast à l’avocat du Buffalo). 