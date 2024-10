Slamming French Brutality Tour Live report Devour The Fetus + Perpetrate + Cryogenical Excision

Le 16 Octobre 2024 à Paris, France (Le Cirque Electrique) Rotten Music et Metal Corporation nous proposent le « Slamming French Brutality Tour », une tournée de 5 dates des poétiques CRYOGENICAL EXCISION et DEVOUR THE FETUS dans la partie nord de la France et en Belgique. Le stop parisien prend place au Cirque Électrique, bien connu notamment des amateurs de l’underground Punk, Hardcore, Grindcore et autre Brutal Death.





PERPETRATE



Savoir que PERPETRATE assure la première partie de l’escale parisienne renforce clairement mon envie de me traîner au Cirque car c’était mon coup de cœur du GORUPTED, GRUIIIIK et WASTELAND. Bon, me dire qu’Adeline (l’organisatrice) va déposer des bonbons à l’entrée fait bien sûr partie de ma motivation si vous voulez tout savoir ;-). Nous voici donc dans la salle (merci à mon camarade PY de m’avoir rappelé l’heure) et je vois que ça chauffe déjà : le Slamcore des Parisiens chatouille visiblement les oreilles mais aussi les bras d’un amateur de moulinettes qui est en plein exercice de Hardcore dancing. De mon côté, je suis à nouveau scotché par la voix de Théo et je remarque un peu plus tard l’intervention également d’un guitariste au chant, typé plus Hardcore dans son cas. Les jeunes doivent se plaire sur scène car ils nous annoncent bien trois fois que c’est la dernière. La « vraie » dernière me marque en tout cas par son côté bien lourd ; je suis impatient de réécouter tout ça sur la démo qu’ils avaient annoncée l’été dernier comme étant prévue sooner or later. Pour info, ils sont à l’affiche du Bilbao Deathfest des 25-26 octobre, ça devrait déchirer !





CRYOGENICAL EXCISION



Le quintet vient de sortir son premier album (intitulé « Cryogenic Crowd Control »), ce show est donc l’occasion de découvrir le Brutal Slam Death du groupe en live. Il faut juste patienter quelques instants car les Rennais commencent dos tournés, pendant que l’introduction pré-enregistrée se charge d’installer une atmosphère poisseuse. Après cette étape, on passe de l’inconfort à l’inhumanité la plus totale ! En effet, le son qu’ils nous envoient est ultra lourd et ponctué d’accélérations bien placées, ce qui donne un mélange dévastateur très efficace. Ils ne déconnent donc pas avec leur musique mais c’est sans compter sur les 2 chanteurs qui viennent ajouter une couche supplémentaire à l’ambiance vraiment pesante produite par la formation. Ça s’excite aussi dans la fosse avec un circle pit qui prend forme au moment où un des grogneurs lance un « tourne » à son public. On verra également un slam un peu plus tard vers la fin. Cela me fait un sacré effet, ils ont joué 35 minutes et j’avoue que je pourrais rester là à écouter toute la nuit, quel pied ! Quant à ma voisine de gauche, elle me confie lors d’un morceau que le riff lui rappelle celui du générique des « Zinzins de l’espace » (d’Iggy Pop). Je ne connais pas, donc aux gars de CRYOGENICAL EXCISION de nous dire ce qu’ils en pensent !





DEVOUR THE FETUS



Dur de revenir de la pause, je crois qu’on veut tous profiter du site du Cirque Électrique avec les copains. J’ai surtout vu en sortant que tous les bonbons étaient partis, alors je ne suis pas non plus pressé de revenir dans la salle ;-). Le bruit finit quand même par nous faire rentrer mais ce n’est pas facile dans un premier temps pour DEVOUR THE FETUS de nous embarquer dans sa cuisine horrifique. Peut-être est-ce aussi dû à un côté un poil trop linéaire et à quelques passages trop « lents » (ça reste du Slam Death, entendons-nous bien). La technique n’arrange rien (le chanteur s’en plaint) car il y a un problème de larsen ; ça siffle. Je ne comprends pas ce qu’il se passe mais j’entends également parler de changement de basse. Mon esprit divague et je me mets à penser à une personne que je dois licencier au boulot, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas le seul, il faut 20 minutes avant que ça se mette à bouger, 30 pour décrocher un circle pit. Mais, ça valait le coup d’attendre car les artistes mettent le feu lors de la seconde partie de leur set, au point d’avoir des pogos sur les derniers titres et d’obtenir un « oui » franc quand la question du rappel est abordée ! Pour les amateurs du genre, je vous conseille leur EP « Ocean of Fetal Abominations » sorti il y a tout juste un an et en écoute sur leur Bandcamp. Et pour ceux qui se demandaient de qui était la reprise du morceau « Force Fed Shredded Genitalia », la réponse est VISCERAL DISGORGE :-).







Merci à Adeline pour l’organisation et l’entrée symbolique (5€ prix mini / 8€ prix soutien). Peu de temps avant l’événement, il avait été annoncé une surprise avec « Outrage et rebellion » à 23h00. Il y avait un peu de retard et mon retour en banlieue en transports en commun a eu raison de ma curiosité. Pour ceux qui y étaient, racontez donc en commentaires de quoi il s’agissait.





Savoir queassure la première partie de l’escale parisienne renforce clairement mon envie de me traîner au Cirque car c’était mon coup de cœur du concert du 24 mai dernier au même endroit, lorsqu’ils avaient joué avecet. Bon, me dire qu’Adeline (l’organisatrice) va déposer des bonbons à l’entrée fait bien sûr partie de ma motivation si vous voulez tout savoir ;-). Nous voici donc dans la salle (merci à mon camarade PY de m’avoir rappelé l’heure) et je vois que ça chauffe déjà : le Slamcore des Parisiens chatouille visiblement les oreilles mais aussi les bras d’un amateur de moulinettes qui est en plein exercice de. De mon côté, je suis à nouveau scotché par la voix de Théo et je remarque un peu plus tard l’intervention également d’un guitariste au chant, typé plus Hardcore dans son cas. Les jeunes doivent se plaire sur scène car ils nous annoncent bien trois fois que c’est la dernière. La « vraie » dernière me marque en tout cas par son côté bien lourd ; je suis impatient de réécouter tout ça sur la démo qu’ils avaient annoncée l’été dernier comme étant prévue. Pour info, ils sont à l’affiche du Bilbao Deathfest des 25-26 octobre, ça devrait déchirer !Le quintet vient de sortir son premier album (intitulé « Cryogenic Crowd Control »), ceest donc l’occasion de découvrir le Brutal Slam Death du groupe en. Il faut juste patienter quelques instants car les Rennais commencent dos tournés, pendant que l’introduction pré-enregistrée se charge d’installer une atmosphère poisseuse. Après cette étape, on passe de l’inconfort à l’inhumanité la plus totale ! En effet, le son qu’ils nous envoient est ultra lourd et ponctué d’accélérations bien placées, ce qui donne un mélange dévastateur très efficace. Ils ne déconnent donc pas avec leur musique mais c’est sans compter sur les 2 chanteurs qui viennent ajouter une couche supplémentaire à l’ambiance vraiment pesante produite par la formation. Ça s’excite aussi dans la fosse avec unqui prend forme au moment où un des grogneurs lance un « tourne » à son public. On verra également unun peu plus tard vers la fin. Cela me fait un sacré effet, ils ont joué 35 minutes et j’avoue que je pourrais rester là à écouter toute la nuit, quel pied ! Quant à ma voisine de gauche, elle me confie lors d’un morceau que le riff lui rappelle celui du générique des « Zinzins de l’espace » (d’Iggy Pop). Je ne connais pas, donc aux gars dede nous dire ce qu’ils en pensent !Dur de revenir de la pause, je crois qu’on veut tous profiter du site du Cirque Électrique avec les copains. J’ai surtout vu en sortant que tous les bonbons étaient partis, alors je ne suis pas non plus pressé de revenir dans la salle ;-). Le bruit finit quand même par nous faire rentrer mais ce n’est pas facile dans un premier temps pourde nous embarquer dans sa cuisine horrifique. Peut-être est-ce aussi dû à un côté un poil trop linéaire et à quelques passages trop « lents » (ça reste du Slam Death, entendons-nous bien). La technique n’arrange rien (le chanteur s’en plaint) car il y a un problème de larsen ; ça siffle. Je ne comprends pas ce qu’il se passe mais j’entends également parler de changement de basse. Mon esprit divague et je me mets à penser à une personne que je dois licencier au boulot, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas le seul, il faut 20 minutes avant que ça se mette à bouger, 30 pour décrocher un. Mais, ça valait le coup d’attendre car les artistes mettent le feu lors de la seconde partie de leur, au point d’avoir dessur les derniers titres et d’obtenir un « oui » franc quand la question du rappel est abordée ! Pour les amateurs du genre, je vous conseille leur EP « Ocean of Fetal Abominations » sorti il y a tout juste un an et en écoute sur leur Bandcamp. Et pour ceux qui se demandaient de qui était la reprise du morceau « Force Fed Shredded Genitalia », la réponse est:-).

PHOTOS Cryogenical Excision

Le 16 Octobre 2024 à Paris, France (Le Cirque Electrique)

6 photo(s) Devour The Fetus

Le 16 Octobre 2024 à Paris, France (Le Cirque Electrique)

4 photo(s)

AJOUTER UN COMMENTAIRE photos Cryogenical Excision

6 photo(s) Devour The Fetus

4 photo(s)

plus d'infos sur Cryogenical Excision

2016 - France Devour The Fetus

Brutal Death - 2011 - France Perpetrate

France