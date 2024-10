First Release Party Live report Ctrlaltsuppr + Dronte

Le 24 Octobre 2024 à Paris, France (Backstage) DRONTE en concert pour la sortie de son album « La Bête ». Si le nom ne nous était pas totalement inconnu, notamment grâce à un split où la formation figurait aux côtés de Backstage, même si l’affiche est en soi une curiosité : une sorte de post metal acoustique avec des vocaux proches du death en ouverture, puis les étranges voire mystérieux CTRLALTSUPPR en tête d’affiche, eux aussi pour une release d’ailleurs. Un mélange des genres surprenant mais qui aura au moins le mérite de nous changer de nos petites habitudes conformistes. Bon, ça et puis aussi le fait qu’un pote joue de la contrebasse dans DRONTE mais je vous arrête tout de suite : les yeux dans les yeux, je n’ai pas, je n’ai jamais eu de compte en Suisse. Non, ce n’est ça que je veux dire, il faut juste que personne ne doute de ma probité quant aux mots qui vont suivre.



À ce stade de mes réflexions à chaud, je me dis que le septuor s’écoute, se vit, plus qu’il ne se regarde. Ce n’est pas du tout que ce ne soit pas plaisant à observer, loin de là, mais la vue vient parfois parasiter l’audition, alors que la musique est riche en sonorités diverses : un vibraphone, un saxo, deux guitares acoustiques, une contrebasse et un chanteur qui utilise à l’occasion un mégaphone vintage ainsi qu’un bâton de pluie, petite trouvaille sonore qui apporte énormément de charme aux compositions un peu jazz, un peu post rock, décalées du fait de cette voix qui alterne les moments de spoken word (la France est une terre de poésie orale, je ne parle pas de slam évidemment) avec des instants de gutturalité toute death metal. Mélange surprenant, déstabilisant même parfois, mais qui m’évoque par exemple DERNIÈRE TRANSMISSION ou encore SOTOS mais ça personne ne connaîtra vue que ça remonte au temps de mes études à Pau.







Quoi qu’il en soit, le pari du tout acoustique est osé mais, en plus d’être différenciant, c’est finalement l’approche qui me semble être la plus logique pour le genre pratiqué, principalement axé sur les ambiances, le seul bémol étant la sonorisation de la voix puisque l’on peine à distinguer les textes qui constituent pourtant l’une des clés de voutes des chansons. A revoir dans un contexte peut-être plus intimiste ou alors avec un meilleur réglage, le saxo ayant lui aussi fait les frais de quelques approximations de mixage.







Dès la fin du concert de DRONTE mon camarade Ventriloque prend la poudre d’escampette, arguant qu’il doit aller boire un verre avec une amie mais que tout cela est pur et chaste… Heureusement, l’ami Erwan reste, ce qui nous permet d’écouter le discours sur la maltraitance des enfants de la porte-parole d’une association dont je n’ai malheureusement pas retenu le nom, je lui présente mes excuses. Surprenant dans ce contexte mais le témoignage fut sincère et fortement applaudi, d’autant que l’enfance semble être l’une des thématiques abordées par la formation qui suit : CTRLALTSUPPR. Là encore, mes données sont assez maigres : je ne sais pas qui sont les membres, je ne sais pas comment s’appelle l’album qui vient de sortir, je ne sais rien du tout en somme. Juste que je suis là par curiosité, attiré par les quelques extraits que j’ai pu trouver sur Internet dans la semaine.



Une longue introduction sous forme de chant religieux pose l’ambiance, les musiciens s’installent, je reconnais le guitariste de DRONTE ainsi que la joueuse de vibraphone, cette fois au chœur il me semble, et le spectacle démarre. Musicalement, le projet s’avère relativement dur à cerner : il y a un fond de black metal qui me fait penser (peut-être à tort) à



Les morceaux s’enchaînent dans cette veine bizarroïde, le chanteur a lui aussi du mal à se faire comprendre, les quatre choristes sont noyés dans le mur électrique, c’est dommage car je pense passer à côté de l’âme même de CTRLALTSUPPR, son originalité résidant davantage dans ses aspects théâtraux que dans son black, même si ce dernier s’avère efficace, aussi brutal qu’étrange.







En revanche, je n’ai pas trop compris le final, d’abord avec la reprise de « Les démons de minuit », puis avec une présentation un peu trop longue des membres de l’équipe avant que tout le monde quitte la scène de façon abrupte. L’intensité du spectacle aurait mérité un finish au moins aussi immersif que son début. Il demeure que j’ai découvert une formation ambitieuse, originale, avec des idées à foison, j’aurai plaisir à les revoir comme certainement l’ensemble de la population présente, qui paraissait déjà acquise à la cause de ces clowns tristes (référence aux petits chapeaux pointus et aux trompettes de fêtes foraines).



