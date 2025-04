Atone Mass Festival II

Live report

ECR.LINF + Salò + Usquam + Korsakov + Parlor

Le 12 Avril 2025 à Confans-Sainte-Honorine, France (Conservatoire de Confans-Sainte-Honorine)

17h40 : je me presse d’entrer afin de ne rien rater dudes Parisiens et je découvre une salle de taille moyenne, encore clairsemée, qui héberge une scène très large. Top pour accueillir les bandes auimportant. Ils sont quatre du côté d’: deux guitaristes (dont Eithenn d’ ORAKLE ), un bassiste et la chanteuse Jessy (coach vocale d’Adsagsona d’ HOULE , cf. interview , question 17). Mais les hostilités ne sont lancées que par deux des membres qui frappent sur de hauts fûts, ces percussions ayant pour effet de faire monter la pression. Élégamment habillée, Jessy les rejoint en faisant résonner une cloche qu’elle tient en main, tout en parcourant l’estrade du conservatoire. L’ « esthétique raffinée » dont nous faisait part Sosthène dans sa chronique d’ Ex Nihilo , le premier album du quartet, est ainsi posée d’emblée. Il en faut peu pour passer de cette phase ambiance aux aspects les plus furieux de la formation. D’ailleurs la chanteuse prévient dès la fin du premier titre que « le prochain morceau, c’est la guerre ». Leur Black Metal mélodique est en effet varié : accélérations, atmosphères apportées par le clavier (enregistré ; à ce propos je me fais la remarque que ce n’est plus si souvent que je vois un synthé en concert), solos, chant Black/clair…La présence scénique est bien travaillée, il y a de la préparation et on voit que les artistes se donnent. Jessy danse, elle essaie d’embarquer le public, à commencer par lui demander de se rapprocher. Mais elle a beau faire ce qu’il faut, la réalité d’ouvrir un festival implique généralement de faire face à un public réduit et pas encore disposé à bouger (il fait quand même l’effort ce soir d’applaudir entre les titres). Une autre raison d’une assistance calme serait peut-être à mettre en relation avec le commentaire d’un spectateur entendu à la sortie : « l’absence de batteur (la batterie était couverte et tout ce qu’on a entendu était enregistré) et de claviériste fait qu’il y a un manque d’immersion ». Comme j’ai accroché, ce que j’espère maintenant serait de pouvoir les revoir un peu mieux placés sur l’affiche, et c’est vrai que ça aurait de l’allure qu’un batteur les accompagne.En prenant l’air, je vois qu’il y a un peu de monde qui continue à arriver, ça semble être des familles. C’est marrant, ce n’est pas forcément ce à quoi on s’attend vu la programmation musicale. Peut-être des habitants de Conflans curieux de découvrir ce qu’il y a à écouter ce samedi près de chez eux ?Le groupe qui enchaîne m’est complètement inconnu et n’a encore jamais été chroniqué dans nos pages, juste une news en novembre 2021 pour annoncer que Source Atone Records prenait sous son aile « Погружать » la première sortie des Lillois. On sait effectivement qu’ils sont du nord de la France mais à part ça, plusieurs informations habituelles disponibles demeurent manquantes. Comme leur année de création et ledétaillé : je trouve juste qu’un « A. » et qu’un « E. » font partie du quartet qui nous fait face. Le chanteur est peut-être l’un des deux à se cacher derrière une lettre ? En tout cas, les tatouages qui couvrent une bonne partie de son visage et de son crâne impressionnent ; ça donne un style un peu Hardcore. Musicalement, c’est intéressant de constater que des étiquettes différentes leur sont attribuées. Je ressens ça de mon côté comme du Black dépressif alors qu’on peut lire Post-Black sur certains sites ou encore Black Metal atmosphérique. Quelle que soit la façon dont on définisse leur genre, je me laisse aussi bien embarquer par les litanies de la guitare et les solos de basse que par des sonorités plus modernes, telle cette intro qui sonne boîte à rythme/électro et d’autres ambiances enregistrées. Mis à part un gars qui a jugé le son de« un peu trop linéaire » (je pense que c’est inhérent à leur style), l’assemblée a apprécié et les quatre compères sont bien applaudis. On vous proposera prochainement une chronique de leur tout nouvel LP « Anosognosia » dont c’était lace soir et si vous voulez les voir en, ils seront fin juin au Rock In Bourlon dans les Hauts-de-France.Pour quiconque s’intéressant à l’underground Metal extrême, difficile d’être passé à côté de ce combo, tant la sortie l’année dernière de leur premier opus « Belluaires » a été relayée dans les médias. Ce quintet dont le patronyme est l’abréviation de la formule « Écrasons l'infâme » du philosophe Voltaire a beau être récent, il est composé d’acteurs expérimentés avec en son sein entre autres des ex- DEMANDE A LA POUSSIÈRE HYRGAL (RIP) et JARELL . Leurcommence avec l’arrivée du claviériste, je me disais justement que ça faisait un moment que je n’en voyais plus sur scène et que c’était plus fréquent pour les anciens groupe qui tournent encore, comme SETH et ENSLAVED . Il apporte un plus et il est d’ailleurs applaudi après les notes d’accordéon qui concluent un morceau. J’ai réécouté « Belluaires » cet après-midi pour mettre dans le bain et c’est encore mieux en: les parties violentes de leur Post-Black sont accentuées, le passage martial à la batterie est intense, les cymbales claquent de façon exquise et la paire constituée du guitariste et du bassiste qui soutiennent le chanteur se montre redoutable. Notre attention est soudainement attirée par une enfant maquillée et encapuchonnée qui rejoint les Parisiens afin d’effectuer un rituel en manipulant des branches d’arbre attachées représentant le logo d’ ECR.LINF , ça a de l’allure. Le groupe est visiblement dans son élément et on peut l’entendre se réjouir d’un « Ça fait plaisir d’être à la maison ». Je suis complètement conquis de mon côté, c’est mon meilleur moment de la soirée. Et je ne peux que plussoir au regret confié par un festivalier à son pote qui lui disait « J’ai trouvé ça limite trop court, j’aurais bien vu un ou deux morceaux en plus ». Et attention aux plus sensibles car un autre visiteur de l’Atone Mass commentait de son côté à propos de cette performance : « Ça te plonge dans des abysses mentales ! ».L’équipe suivante est à nouveau parisienne avec on dirait même un habitant de Conflans (le guitariste ?). Elle existe depuis 2016 et est décrite comme évoluant dans du « Chaotic Hardcore/Noise » ou « Chaotic Hardcore/Post-Metal ». Même si j’apprécie généralement le Hardcore quand il s’en produit à des dates Grindcore / Power Violence, j’avoue que ce n’est pas mon style de prédilection et que ça sonne « décalé » par rapport aux trois groupes que l’on vient d’entendre. Pourtant, le vocaliste déborde d’énergie, se montre ultra mobile et va jusqu’à proposer de chanter avec lui, « même si on ne comprend rien aux paroles » (je cite). Mais leurs efforts ne parviennent pas à me happer et ce n’est pas ceavec du chant clair qui va aider. Je sors assez rapidement (je ne suis pas le seul) pour aller écouter du WHOREDOM RIFE dans la voiture. Peut-être que je prendrai plaisir à les redécouvrir dans un autre contexte mais voilà, je suis d’humeur Black Metal maintenant.Si le genre vous intéresse, vous pourrez assister aux prochains concerts de ce quartet à l’occasion de sa tournée en France et en Belgique avecdu 21 au 27 mai.passera également au Cirque Électrique à Paris le 26 octobre en compagnie deetDix heures et demie, c’est un concept singulier qui va clore le deuxième volet de l’Atone Mass Festival. Alors avec leur nom, je pense bien sûr au film très spécial de Pier Paolo Pasolini « Salò ou les 120 journées de Sodome ». La musique du projet n’en est pas moins étrange et d’ailleurs, je pense que l’intérêt d’Ikea pour les ambiances lourdes et dissonantes faisait de lui le chroniqueur idoine chez Thrasho pour nous commenter leur EP « Sortez vos morts » , lorsque ce dernier est sorti il y a quatre ans. Depuis, le trio du Cotentin nous a proposé son premier LP « L'appel du néant » (paru en novembre dernier) que l’on va donc pouvoir découvrir en. La batterie a été retirée des planches et les Normands s’installent : un bassiste-chanteur, un guitariste et un claviériste (décidément, après ECR.LINF , c’est mon soir pour renouer avec les prestations présentant un synthétiseur). Il n’y a pas tellement de monde dans la salle quand ça commence, peut-être l’heure du ravitaillement bière ? Mais le son dégagé a de quoi faire prendre conscience au public que le spectacle continue et cela vaut le coup d’être au pied de l’estrade. Les musiciens sont investis et il est évident que le claviériste hyper expressif vit son truc, il est à fond. Il insuffle des notes Indus au Black Crust du commando et ne manque pas d’envoyer desde films qui ne respirent franchement pas la joie de vivre. Le tout est varié, avec des ralentissements de rythmes, des passages instrumentaux… Ce n’était pas gagné d’avance mais je finis par rentrer dedans. Les présents également et la bande est bien applaudie. Belle perf !