European Tour 2025 Live report Black Curse + Concrete Winds + Sépulcre

Le 14 Avril 2025 à Paris, France (Backstage) Paris Backstage BTM accueille trois formations de death metal, chacune dotée d’un énorme potentiel de nuisance et de destruction. AxGxB nous avait déjà mis l’eau à la bouche avec ses chroniques de SÉPULCRE (dont le dernier EP en date CONCRETE WINDS, dont on attend évidemment beaucoup compte tenu du niveau affiché sur BLACK CURSE. La soirée risque donc d’être extrêmement violente, tout du moins sur la scène, avec uniquement des formations qui connaissent actuellement un pic de forme.



C’est aux Bretons d’ouvrir et si leur style n’est peut-être pas en totale adéquation avec la teneur de l’affiche (par exemple le lendemain, en Suisse, c’est death metal à l’ancienne avant le déferlement qui allait suivre, d’autant que de nombreux passages se rapprochaient de la pesanteur du doom, avec de savoureuses ambiances à la Keyser, croisé à la pause (il a nommé un second nom flatteur que j’ai hélas oublié depuis).



Le style étant peu démonstratif en dépit de quelques solos ou autres arpèges angoissants, j’ai apprécié les alternances vocales entre les deux guitaristes, un classique « growl vs criard » qui fonctionne parfaitement et évite ainsi aux compositions de tomber dans le piège d’une trop grande linéarité, écueil courant dans ce registre rustre. Quoi qu’il en soit, ce fut une excellente découverte me concernant, avec des musiciens hyper carrés, des titres parfaitement en place, constat finalement peu surprenant au regard des CV de l’équipe : nous imaginons mal des approximations avec de telles pointures. Sans chauvinisme et en dépit de la qualité de ce qui allait suivre, j’affirme sans sourciller que SÉPULCRE pratique un death de fosse septique qui m’a séduit, gras, caverneux, pesant.





Concert filmé par Frankie Snow



Après une brève entrefaite où Ventriloque et moi avons pu réviser notre anglais en discutant avec deux consommatrices qui dégustaient une soupe à l’oignon accompagnée de quelques bâtonnets au fromage, CONCRETE WINDS s’apprête à cramer les planches pendant quarante minutes.



Quelques larsens pour introduire le set, puis la foudre. La comparaison avec war metal compte tenu du chaos absolu qu’engendrent les solos noisy, le chant hurlé ainsi que les terribles séquences de blasts. Je suis notamment particulièrement soufflé par la prestation de Jonatan Johansson, le chanteur-guitariste, ce mec est une machine à nuisances, avec une démesure rare dans l’intensité de son jeu de guitares.



Le concert est quand même dur à digérer sur la durée, l’absence ne serait-ce que de l’ombre d’une accalmie pouvant fragiliser les nerfs les plus robustes. Dans tous les cas, il est clair que je vais de ce pas explorer plus en profondeur la discographie des Finlandais, dont la durée plus modeste me semble mieux adaptée à un tel déferlement de violence. Le choc tétanique, tout simplement.



Les plus sensibles à l’esthétique auront certainement apprécié les chaînes et la sangle bardée de piques impressionnantes, cela n’apporte musicalement rien mais cela a tout de même accentué l’aspect barbare des compositions, avec en plus la curiosité morbide de voir quelqu’un s’empaler dessus.





Concert filmé par Frankie Snow



Setlist :

01. Nerve Butcherer

02. Subterranean Persuasion

03. White Cut Manifest

04. Systematic Distorsion

05. Demented Gospels

06. Hell Trance

07. Noise Trepanation

08. Dissident Mutilator

09. Paroxystic Flagellator

10. Flaying Internecine

11. Daylight Amputations

12. Infernal Repeater



Quant à BLACK CURSE, c’est un tout autre registre… Comme les morceaux sont plus longs (les Américains en jouent deux fois moins que les Finlandais), il y a un peu plus de place pour respirer, même si l’on est sur une inspiration d’asthmatique, voire de poitrinaire. Davantage sur les atmosphères, la formation dégage une forme d’occultisme malsain, quelque chose de l’ordre du ritualiste, la qualité sonore étant en revanche un peu plus délicate dès que ça part en géhenne, la faute à un écho trop important dans la salle, peut-être parce qu’elle n’est pas totalement remplie, et qui finit par me bousiller les tympans tout en fatiguant ma capacité d’attention. Dommage car les subtilités de jeu se sont perdues en route, faisant de ce moment une course à l’extrême là où il y aurait eu de noires ambiances à mettre en valeur.



Sinon, la prestation fut vraiment impressionnante et on se dit qu’avec seulement deux albums au compteur, même si les musiciens sont là encore plus qu’expérimentés, le niveau est dingue, exprimant une telle volonté d’annihiler l’auditoire que ça en devient parfois anxiogène. Elles ne sont pas là pour faire de la figuration ces nouvelles formations de death metal et le truc prend parfois des allures tellement extrêmes que j’en sature, la violence étant ce soir repoussée dans ses ultimes retranchements. Sans aucun doute, je ferai un sort dans les jours qui viennent à





Concert filmé par Frankie Snow



Setlist :

01. Spleen Girt With Serpent

02. Seared Eyes

03. Charnel Rift

04. Endless Wound

05. Flowers of Gethsemane

06. Devouring Blight



