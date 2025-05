Absolute Elsetour - Europe 2025 Live report Blood Incantation + Minami Deutsch

Le 07 Mai 2025 à Paris, France (Elysée Montmartre) La Machine fut complète avant que je me décide à dégainer la carte bleue. Soit. Puis il y a eu ce déplacement à l’Elysée Montmartre, avec une majoration de cinq euros. Soit. Du death metal dans cette salle ? Pour un groupe qui en 2017 remplissait à peine le Klub (Really ? (Cette expression fut à la mode dans les années 2000 je crois, aujourd’hui elle est punissable par lapidation en place publique). Je sais bien qu’en septembre dernier,



Alors que là, les Américains nous font le coup du « nous on est différent, en première partie nous n’allons pas faire comme tout le monde, on va inviter un groupe de minimal, du krautrock japonais » ce qui, sur le papier tout du moins mais également à l’écoute de « Fortune Goodies » (2022), m’emmerde assez. Pas parce que je n’aime pas (même si j’ai trouvé le disque plutôt ennuyeux), juste parce que je ne souhaite pas que les concerts de death se transforment en une espèce de délire arty branché, déjà que tous les magazines, jusqu’aux plus généralistes, se sont lustrés la colonne sur BLOOD INCANTATION n’est quand même pas le premier à intégrer des influences progressives dans sa musique et je n’ai pas souvenir que ça se bousculait au portillon du temps de death metal inventif. Alors est-ce que c’est l’EP Ludwiglio. Le lendemain est férié de toute façon, j’aurais tout le temps de rédiger mon live report de vieux grincheux.



Alors que je marche du métro Pigalle vers Anvers, je vois une queue immense sur le terre-plein central… Je prends peur. Beaucoup de jeunes, pas des dégaines de métalleux… Ouf ! C’était pour Finneas au Trianon, juste à côté. Bref, le temps de retrouver Ludo accompagné de son fils, de boire une pinte en devisant, la première partie a terminé son set depuis longtemps au moment où nous entrons dans la salle. J’aurais juste aimé savoir s’il y eut affluence, quel fut l’accueil réservé à MINAMI DEUTSCH… Par curiosité, on passe au merchandising, le t-shirt manche courte coûte aussi cher que la place, le reste est à l’avenant, ça me semble plutôt disproportionné. Sinon, la salle est superbe, je n’y étais pas retourné depuis l’incendie de 2011.



Enfin, à 20h55 le concert débute, à 21h50, il s’achève. Alors, qu’en dire ? Du côté de la sonorisation et des éclairages, j’ai trouvé ça franchement parfait. Les Américains ont évidemment joué l’intégralité d’« Absolute Elsewhere » et, heureusement, le claviériste était présent. Il y aurait eu des bandes, c’eût été un véritable scandale. Les mecs ont une prestance scénique indéniable et tous les passages purement death metal sont excellents, dans cette veine technique Sci-Fi qu’on leur connaît. Sur ce plan là, je n’ai absolument aucune mauvaise critique à formuler, les moments rouleau-compresseur sont purement imposants (« The Stargate [Tablet III] »), exécutés avec charisme, alors que les blasts conservent une parfaite lisibilité. En revanche, autant sur l’album les parties progressives m’avaient séduit, autant les voir en live m’a laissé davantage perplexe. En effet, entre les vapeurs d’un



Comme ce n’est pas un festival, la setlist est agrémentée de trois compositions supplémentaires : « Inner Paths (to Outer Space) » issu de « Hidden History of the Human Race » puis encore un solo de clavier enchaîné avec le single « Obliquity of the Ecliptic ». Et c’est marre, merci bonsoir, rentrez chez vous. La foule n’y a d’ailleurs étrangement rien trouvé à redire : pas de demandes véhémentes de rappel, une fois la salle rallumée elle se vide en dix minutes, alors que nous étions encore à digérer notre sentiment de beaucoup trop peu. Je suis peut-être un fieffé imbécile mais je trouve qu’il y a de quoi bouder. Trente-cinq balles pour voir BLOOD INCANTATION jouer un peu moins d’une heure, sachant qu’il y a de nombreux ponts ambiants, je trouve que c’est définitivement trop léger pour une tête d’affiche, alors que deux petits titres en plus (« Chaoplasm » et « Slave Species of the Gods » par exemple, qui sont courts) auraient fait toute la différence. Je suis grognon. Death Metal - 2011 - Etats-Unis Minami Deutsch

2015 - Japon