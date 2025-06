Fiesta des copains ! Live report Gruiiiik + Perpetrate + JASONxTATANE

Le 23 Mai 2025 à Paris, France (La Cantine De Belleville) Pour son anniversaire, l’organisatrice de concerts Adeline se fait plaisir en convoquant la « Fiesta des copains ». Au programme, JASONxTATANE, PERPETRATE et GRUIIIIK, suivis de DJ sets pour les amateurs de musique électronique dansante. L’événement a lieu à La Cantine de Belleville, brasserie qui accueille des concerts et dont je commence à entendre parler régulièrement. Vu l’affiche, l’occasion est trop belle de partir à la découverte de l’endroit. Une porte de l’arrière-salle de restauration donne sur un escalier qui nous mène au sous-sol pour nous retrouver dans une petite cave. C’est donc là que les réjouissances se passent.





JASONxTATANE



Je rate le groupe de Fastcore JASONxTATANE mais je vous mets quand même une photo, merci Manu pour le cliché (ainsi que ceux des 2 autres groupes).





PERPETRATE



C’est donc avec nos débilos préférés experts ès sciences du Slamcore que l’on commence. Cette formation était pour moi une révélation de l’année 2024, découverte à l’occasion de son premier concert pour l’show d’octobre 2024, il avait été filmé et est disponible sur live de l’automne dernier va être au niveau des voix car je constate qu’il y a deux chanteurs ce soir. Ils sont positionnés dans la fosse avec le guitariste car la scène est tellement peu large qu’elle ne permet d’accueillir que le batteur et le bassiste. Les gars sont prêts à en découdre et avec un certain style, j’en veux pour exemples un des chanteurs qui se présente avec des lunettes de soleil sur le nez ainsi que le batteur encapuchonné se la joue mystérieux, grâce à son tour de cou remonté jusqu’au niveau des yeux. Musicalement, j’avais déjà eu l’occasion de mentionner une partie des influences à aller chercher du côté de circle pit mais c’est tellement petit ici que je ne vois pas comment cela serait possible. En tout cas, le public apprécie et la vingtaine de minutes passe vite, même avec le rab d’une ou deux chansons que s’accordent les jeunes. Ils avaient parlé d’une démo à un moment, il faudra que je me renseigne pour savoir si elle est sortie.





GRUIIIIK



Potes de label (chez France, Black, Death, Grind) de pogoter. Je ne m’attendais pas à ça ici et encore, c’est sans compter sur les slams qui arrivent un peu plus tard. Le porc se cuit à 63°C et avec tout ça, je crois qu’on approche de la température fatidique. Heureusement, un peu après « Le Gradison » et juste avant « Ta mère », on vient nous mettre le ventilo, ouf... Pour rester fidèle à la tradition, le chanteur exprime à la fois sa joie de donner son premier concert et émet des doutes sur l’ordre des titres. Mais comme vous pouvez le voir sur la photo, son regard concentré sur la setlist indique que le second point ne serait peut-être pas que légende. Bon, c’est quand même l’anniversaire d’Aline alors après les







Le jeune Mattéo appréhendait pour son « premier concert du genre » en se demandant si c’était ouvert à tous. Je pense qu’il n’a pas été déçu de l’expérience et qui sait, à défaut de rencontrer des gars venus avec leur hache et leurs bracelets cloutés, il est peut-être resté avec les copains qui aiment se déhancher sur les dancefloors afin de prolonger ses émotions au son des DJs d’Outrage & Rébellion et de DNA (pour Doom's Nation Army, pas les Dernières Nouvelles d’Alsace, lol)…



