Abduction + Crypt Enigma + Æthĕrĭa Conscĭentĭa Live report Le 01 Juin 2025 à Paris, France (Le Klub) On vous avait présenté Headache Booking à l’occasion de la Frozen Night #16, qui marquait alors sa première édition à Paris. L’association est partie sur un bon rythme et enchaîne les événements Black Metal et Screamo. Pour l’heure, c’est du Metal noir sous différentes formes qui nous attend pour une nouvelle session au Klub.





CRYPT ENIGMA



Derrière ce nom énigmatique se cache le récent projet (novembre 2024) d’Evanouy, membre du groupe parisien de Post-Punk Screamo TRISTE AMBIANCE. Elle monte sur scène simplement accompagnée d’un guitariste, avant qu’un enregistrement ne fasse retentir le grondement d’un orage, l’ambiance inquiétante d’un orgue ainsi que d’autres sonorités posant son univers obscur. Car en effet, le duo enchaîne dans le sombre style du Black Metal, avec pour volonté d’évoquer une atmosphère médiévale vampirique. Les tremolo picking de la 6 cordes sont donc au rendez-vous, et accompagnés de cris aigus de la demoiselle. Cependant, le guitariste alterne avec des riffs plus Punk, je comprends alors l’appellation « Black Metal / Punk » utilisée dans la présentation de l’événement. Et pourquoi pas du Punkened Black Metal pour changer ? ;-) Les vocaux sont variés avec un shriek réussi, des passages déclamés qui passent en live et un chant clair qui mériterait d’être plus compréhensible. La surprise est que tout s’arrête après deux titres. Evanouy explique qu’elle n’a que deux compositions à ce jour (qui devraient sortir en double single cet été) mais que Caroline & Florian de Headache Booking ont accroché et ont bien voulu lui donner sa chance pour ce court set qui est le premier concert de





ÆTHĚRĬA CONSCĬENTĬA



Je me réjouis de les revoir car c’est une formation originale que j’apprécie, qui avait dû annuler son passage à la set de février pour la date au Glazart du

Le « kobaïan Black Metal » (en référence à l’univers créé par les anciens de





ABDUCTION



Nos lecteurs assidus connaissent assurément live et donc premier à Paris, ce qui attire du monde et qui fait que je peine à trouver une bonne place. J’ai quand même le temps de voir le groupe dévoiler son backdrop (fond de scène) et d’apercevoir un style vestimentaire d’inspiration historique de certains de ses membres, surtout pour le chanteur (qu’il renforce d’une gestuelle théâtrale). La musique commence et je trouve le son étouffé, ça me rappelle celui des demos cassettes que je recevais dans les années 90. Et rien à faire, je ne m’y habituerai pas, je ne sais pas si c’est volontaire, mais il y a un sacré contraste par rapport aux combos précédents. Cela n’a en tout cas pas l’air de gêner les fans qui se régalent de la setlist faisant la part belle à show se concluant par une reprise d’« Allan » de Mylène Farmer. Les applaudissements sont nombreux et un rappel est clairement attendu mais le timing du Klub ne doit pas le permettre, donc ce sera pour une prochaine fois.



Photo de Nicolas Mandard





