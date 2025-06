Infernal Bloodshed Over Europe 2025 Live report Carnation + Cryptopsy + Decapitated + Warbringer

Le 01 Juin 2025 à Paris, France (Machine du Moulin Rouge) report pour un plateau de quatre groupes dont je n’ai vu que la moitié, ça revient un peu à écrire une pancarte « dimanche dernier, il y avait un concert, vous le saviez ? ». Il faut dire que je n’avais initialement pas été particulièrement attiré par l’affiche et que sans la perspective de retrouver quelques bons camarades, je serai certainement resté chez moi. Ou plutôt non, j’aurais croisé Lestat au Klub pour y écouter



Les Belges de CARNATION avaient la tâche jamais facile d’ouvrir les débats. Si les débuts du combo étaient séduisants dans leur rusticité suédoise, notamment l’EP « Cemetery of the Insane » puis le LP





Ensuite il y avait les Américains de WARBRINGER, formation plutôt bien appréciée en ces pages et qui venait défendre son petit nouveau : « Wrath and Ruin », sorti le 14 mars dernier. Etant peu amateur de leur heavy thrash générique, ce fut donc la seconde impasse du jour. À quoi bon avoir acheté un billet vous interrogerez-vous peut-être… Je donnerai la même réponse que celle du Petit Pimousse quand on lui demande pourquoi il est si méchant : parce que. (On me dit que je mélange tout, peu importe).





C’est donc un peu avant vingt heures que nous entrons dans la salle. Classique : je jette un rapide coup d’œil au merch, la norme semble désormais fixer le prix du t-shirt à 30 ou 35 balles selon la renommée du logo, de toute façon j’étais venu en mode économique mais vu la foule à la fin du spectacle, les stands furent un franc succès, c’est toujours sympa pour les groupes que de voir une queue. (Note pour plus tard : aller voir NERVOSA, rédiger la même phrase, attendre un hashtag).



Sans trop me poser de questions et sans arrêt au bar, je file dans la fosse étonnamment clairsemée pour assister à l’électrochoc CRYPTOSPY, qui semble être attendu de pied ferme. Pour ma part, c’est plus de la curiosité qu’autre chose. En effet, cela fait un moment que je ne suis plus l’actualité des Canadiens, dont « An Insatiable Violence » sortira le 20 juin, et je ne garde pas un souvenir mémorable de leur passage au Circle pit, pogos, je me fais rapidement bouger de plusieurs mètres en arrière alors que j’étais tout content d’être au large, bien placé face à la scène. Évidemment ça me casse les couilles, il y a pas mal de pousseurs de fontes en sueur et en débardeur qui se démènent, les t-shirts sont trempés, je valdingue une ou deux fois dans le décor, c’est un cours de fitness ou un concert de brutal deathcore ? Putain les mecs sont tellement humides que je me crois sous la douche avec Véronique et Davina.



Bon, je ronchonne un peu mais il faut bien admettre que le quatuor déglingue tout, l’incomparable quinquagénaire Flo Mounier délivrant une performance tétanisante. Il n’aurait pu en être autrement. De plus, le son est plutôt bon mais il n’y a vraiment rien à faire, je ne parviens à aucun moment à entrer dans le set. Pour tout dire, je finis même par trouver le tout assez pénible à endurer, ce qui fera instantanément de moi un pauvre con, tant pis. Je continuerai à l’occasion à me passer les premiers albums, je jetterai certainement une oreille curieuse au nouveau car les deux titres disponibles sur le Bandcamp défouraillent dur mais je crois, si je suis honnête, que ce n’est plus vraiment pour moi CRYPTOPSY, ça me fatigue.



Sinon, objectivement, c’est une branlée à tous les niveaux. Du growl impérial aux blasts supersoniques, il n’y a là qu’une collection de morceaux marteaux attendrisseurs de viandes. Une leçon, froide, sévère, dénuée du moindre soupçon de feeling.





Pour conclure, les Polonais de DECAPITATED investissent à leur tour La Machine. J’avoue que je n’en attendais rien, je n’ai pas pour autant été déçu. Leur style qui me laisse d’un marbre absolu sur album prend vraiment une tout autre ampleur en live, avec notamment de nombreux passages rythmiques qui me feront penser à Chaos A.D. ». Epais et groovy donc.



La dimension death metal n’est cependant pas oubliée mais un death « propre », puissant, carré, qui ne peut malheureusement pas s’empêcher d’utiliser ces voix criardes, difficilement supportables sur la durée. Quant au public, il est à fond, ça slame énormément, il y en a toujours quelques-uns pour s’éterniser avant de sauter, faire des simagrées ou pire demander un selfie au chanteur, qui joue le jeu. Un dinosaure était dans la salle également… Certains, une fois qu’ils sont montés, semblent ne plus savoir comment descendre. Il reste qu’en dépit de l’efficacité indéniable des compositions, qui parviennent à me donner envie de laisser une chance à « Cancer Culture » (2022), tout ça manque un peu de variations, d’ambiances, le côté massif du bulldozer finissant par occuper tout l’espace. Cela dit, la position en tête d’affiche n’est pas usurpée, vingt-cinq années d’expérience font la différence, sans compter que sur une heure dix de show, DECAPITATED s’avère plus supportable que les Québécois.





