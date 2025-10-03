STILLBIRTH a entrepris une tournée européenne de 15 étapes intitulée « Monster Kill Tour 2025 », accompagné de DEHUMANIZING ITATRAIN WORSHIP et de PHRYMERIAL, ainsi que d’EMBRACE YOUR PUNISHMENT sur la première partie du tour, et de KANINE sur la seconde. La date parisienne étant la seule en France, profitons de notre chance !
PHRYMERIAL
Aujourd’hui, les Catalans fêtent à la fois l’anniversaire de leur batteur et leur premier concert dans l’Hexagone. Jusqu’à présent inconnu de nos colonnes, le quartet évolue depuis 2014 dans le Slamming Deathcore sci-fi, avec une thématique centrée sur les aliens. Dit comme ça, ça rappelle XENOTHEORY
mais c’est moins étouffant, plus hargneux, et les Barcelonais présentent un côté technique qu’ils se plaisent à mettre en avant. Ils commencent de dos (ce qu’ils font avant chaque nouveau morceau) pendant qu’un enregistrement inquiétant installe l’ambiance, et c’est parti. Les premières chansons entendues sont issues de leur 3ème album « Earth Wonderland » (sorti début mai chez les portugais de Miasma Records), avant de faire un détour par le précédent, intitulé « Xenomorphic Creation » (dont on peu réécouter le titre « Dickdra » sur Bandcamp
) et de terminer avec l’inédit « Cumbialien ». Le chanteur alterne voix d’outre-tombe à de nombreux pig squeals
, j’entends d’ailleurs d’ici certains collègues reprocher un abus de cris porcin mais de mon côté, cela me va très bien :-). Le batteur mitraille, les breakdown
et les solos de guitare sont nombreux, cependant le bassiste est également mis à l’honneur avec quelques secondes qui lui sont dédiées (et qui lui valent des applaudissements) avant que l’on se mange un nouveau breakdown
. Ça continue ainsi sur un rythme soutenu, c’est plaisant ; bonne découverte.
EMBRACE YOUR PUNISHMENT
20h24, Vivien, le chanteur d’EMBRACE YOUR PUNISHMENT
, vient de se faire huer par tout le Glazart !
Revenons en arrière pour comprendre ce qui vient de se passer. Il est alors 20h00, les Nordistes ont terminé leurs balances il y a 5 minutes et tout va pour le mieux. Ils font même un excellent début puisqu’après la courte intro préenregistrée, quelques excités commencent directement par pogoter
alors que le public était resté sage jusqu’à maintenant (et je ne compte pas les nombreux circle pits
qui suivent). Il faut dire que la set list
est bien choisie, avec des bombes du 2ème album comme « Fear The Wolves » ou encore « Black Storm », ainsi qu’« Alone In This Pit » en souvenir du 1er (caractérisé par ses phrasés Hardcore) et bien sûr des représentants de « Made Of Stone »
dont Niktareum nous avait dit du plus grand bien lors de sa sortie. Cette sélection de titres déjà éprouvée au Death Feast Open Air
est efficace, Vivien à son habitude ne tient pas en place et les gars donnent tout ce qu’ils ont pour leur dernière soirée de cette tournée. Un peu plus tard, résonne un intermède qui permet de reprendre son souffle, une fantaisie préalablement testée à Andernach. Je n’en ai aucun souvenir mais une source très proche du dossier m’affirme que c’était bien le cas. Vient le temps de demander à l’audience de se séparer en deux avec une partie à gauche, une autre à droite, « vous connaissez la suite… ». Avant le choc, l’anecdote est qu’un aventurier intrépide en la personne de Monsieur LE fan français de STILLBIRTH
profite de l’espace ainsi créé pour venir se mettre à faire quelques pompes tranquillement au milieu de tout ça… Les circle pits
reprennent ensuite, il fait chaud et nos quatre compères qui savent décidément comment s’y prendre pour faire bouger leur audience sont largement applaudis. Le drame survient quand il nous est annoncé que celle qui arrive sera la dernière, et ça, les Parisiens ne peuvent pas l’accepter. Les « bouuuh » et les sifflements volent en direction de la scène !
Un peu de pression donc pour l’ultime, qui n’est autre que l’éponyme du LP « Nameless King » pour finir en beauté, et sur les rotules (ça a bien slammé
)…
Pour nos amis lecteurs de Charente-Maritime, notez bien la date du 22 novembre pour aller les voir et vous éclater au Lothbrock Fest
de Saintes.
DEHUMANIZING ITATRAIN WORSHIP
Fondé en 2014 ce combo au nom étrange provient du nord de la Chine et a pour thématique une version gore et Slam Death Metal de l’animé japonais Love Live! School Idol Project Series
. Il appelle ça du « Anime Slamming Brutal Death Metal » ou encore « Anime Slam King ». Le show commence avec « $moke Halation » (tiré de leur album « Otakuslam♡Animecidel ») et son intro Hip-Hop, qui sera le seul écart vers ce style mais qui montre que le groupe est ouvert à plusieurs influences. Car c’est en effet bien plus que du Slam Death classique : des riffs rapides soutenus par une batterie qui éclate la cervelle sont bien sûr présents mais on a aussi des mélodies agrémentées de solos qui sonnent « animé », des atmosphères planantes, et ce qui me marque le plus, des passages lents et sombres. Ces derniers présentent un côté down tempo assez monstrueux, qui a un effet quasiment hypnotisant sur moi. C’est un peu similaire à ce que j’avais ressenti en découvrant OCEANO
en concert pour vous donner une idée. Peut-être également une ambiance BLACK TONGUE
dans ces moments-là. Bref, la salle est aussi au ralenti, ça ne remue pas tellement là. Bien sûr, les accélérations et la sauvagerie reviennent parmi les différentes chansons qui nous sont proposées, qu’elles soient issues de l’album (paru via Stillbirth Records et qui malgré son nom ne doit pas avoir de lien avec la formation allemande suivante, vu que c’est un label californien), du split
avec les Anglais adorateurs de hentais de CHEERLEADER CONCUBINE
(RIP ?) ou bien qu’il s’agisse de leurs deux derniers single
(« Song of the Neet »
et « Brutal Panzer »
). Cette première apparition en France des Chinois ne laisse pas indifférent (quelqu’un a même crié «非常好!») et parvient à déclencher un pogo
pour la dernière. Une révélation en ce qui me concerne.
STILLBIRTH
De grands tatoués, torse-nus et portant un short vert-jaune, ça vous dit quelque chose ? Le quintet a la gentillesse de régulièrement venir jouer en France, en particulier dans l’est, le nord et à Paris. On se souvient de la dernière fois, à l’occasion du Slamocalypse Tour 2024
, c’était du sport ! Les voilà de retour, et avec des cadeaux. Bien sûr, la distribution de bongs gonflables et d’un ballon de plage mais aussi la présence de nouveaux morceaux dans leur setlist
, extraits de leur 9ème long-format à paraître fin octobre chez Reigning Phoenix Music : « Survival Protocol ». On avait pu déjà se délecter de « Sacrificial Slaughter » (cf. notre News du 31 août
mais pas encore de « Throne of Bones » (vidéo tout juste publiée sur YouTube
– qui vaut le détour) ni de « Trapped in Darkness » et « Cult of the Green », tous deux complètement inédits. C'est justement pendant « Throne of Bones » que notre aide est sollicité : Lukas nous explique qu’il a besoin de notre soutien pour battre la mesure en claquant des mains car sinon, le batteur frappe trop vite ! Et le frontman
plus tard d’ajouter qu’il est contre l’IA, nous mettant en garde contre le risque d’avoir dans le futur des hologrammes au lieu de personnes en chair et en os sur les planches des salles de concert. On profite en tout cas pleinement de leur présence physique pour l’instant, et les voir en face de nous qui se baissent et remontent en même temps pour marquer le rythme est efficace. Ils sont chaudement applaudis et ça part dans tous les sens au niveau de la fosse : slams
, pogo
, circle pit
et wall of death
, tout y passe. Alors évidemment, on demande un rappel. Le triste début de réponse est que normalement, il n’y en a pas, avant de préciser que ce sera « oui » pour ce soir. Une tentative de 2ème rappel se fait ensuite entendre mais ça ne va pas être possible, ça a été suffisamment le gros bordel comme ça ;-)
Merci à Suden Promotion d’avoir permis l’escale française de cette tournée. C’est toujours un plaisir de revoir EMBRACE YOUR PUNISHMENT et STILLBIRTH, ainsi que de découvrir d’autres talents, en particulier lorsqu’ils viennent de loin, ce que j’apprécie.
