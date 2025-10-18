Tyrant Fest VIII

Live report

Alcest + Alkerdeel + Ataraxie + Firtan + Imperial Triumphant + Limbes + Messa + Paradise Lost + The Great Old Ones + Asagraum + Sang Froid + Sinsaenum

Du 18 Octobre 2025 au 19 Octobre 2025 à Oignies, France (9-9Bis)

