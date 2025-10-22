A Blaze in the Parisian Sky Live report Dødsforakt + Raumer + porc + qrëveuh

Le 22 Octobre 2025 à Paris, France (Le Klub) Les Norvégiens de RAUMER (à ne pas confondre avec le quartet post-black liégeois RAÜM) viennent promouvoir en France leur tout nouvel EP De døde, ce soir à Paris (avec DØDSFORAKT en soutien local) et demain à Lyon. Ils devaient être accompagnés de leurs compatriotes HEVN III, mais le chanteur-guitariste Sortblot a fait une mauvaise chute et ne peut par conséquent, pas se déplacer. On espère que ce n’est que partie remise pour ces derniers.





qrëveuh et porc



Le concert commence avec un quart d’heure de retard, mais on ne va pas chipoter : on est déjà chanceux que l’orga ait pu nous trouver une équipe pour remplacer

Le premier, bien que flanqué d’un t-shirt du groupe de Black Metal NEIGE MORTE, nous délivre une prestation musicale d’un tout autre genre puisque

Cependant, le rôle du chanteur est dévolu à

Que dire de cet ensemble ? Tout d’abord, je ne serais pas surpris s’il y avait une part d’improvisation ; ensuite, je pense que j’aurais besoin d’être initié au style afin de savoir comment apprécier et décrypter ces trente minutes d’expérimentations et d'incantations. En tout cas, c’est intéressant à découvrir et je constate que le public réagit positivement à la fin du set.





DØDSFORAKT



« Tiens, une nouvelle bande de jeunes Norvégiens », pourrait-on se dire à la lecture de ce nom jamais entendu auparavant (qui signifie « Le mépris de la mort »), comportant un Ø, et en sachant que l’unique sortie du groupe est une demo parue l’année dernière. Alors qu’en fait, nous avons affaire à des Parisiens qui ont déjà de la bouteille. À titre d’exemple, on peut mentionner le chanteur Cédric (« C. »), qui officie également chez look maléfique. Ainsi les méprisants font-ils leur entrée en corpse paint (jusqu’au batteur) sur fond d’une intro de type messe noire, par laquelle ils nous invitent à pénétrer au sein de leurs cryptes lugubres. « C. » impressionne, avec son crâne rasé maquillé, son corps tatoué, les pics de 20 cm fixés sur son avant-bras et sa ceinture cartouchière. Efficacement secondé au chant par le bassiste, il est très impliqué dans son set : il tend le poing, puis son micro vers la fosse pour nous faire crier « hey, hey », et il balaie intensément du regard les spectateurs du premier rang, qui sont galvanisés par son assurance démoniaque. L’interaction ainsi provoquée déclenche du headbanging et c’est un franc succès, d’autant plus remarquable qu’il s’agit du premier concert de nos acolytes sous cette formation. Chacun de ses membres assure à travers l’intégralité des pistes de





RAUMER



L’événement de ce mercredi est intitulé « A Blaze in the Parisian Sky » : de sombres références croisées entre demo, un single et trois EP, dont le tout frais corpse paint, et le jeu de Jeff se montre théâtral. Pas étonnant pour un artiste passé par le Cours Florent, et qui – à ce sujet – a joué avec Thibault de line-up, un moment est pris pour remercier le bassiste (Grégoire si j’ai bien entendu), qui a dû apprendre les morceaux du quintet en trois semaines, afin de pouvoir remplacer le titulaire qui n’a pas pu partir pour cette mini-tournée. Musicalement, ils ne peuvent nous décevoir, si toutefois vous n’avez rien contre des commandos du type de Prophecies of Pagan Fire) ? C’est troublant, et je me demande si c’est un clin d’œil, ou bien juste d’un sacré hasard. Enfin, la setlist poursuit son déroulement, accompagnée par de nombreux « hey, hey » de l’auditoire, et en particulier de trois jeunes fans bras dessus bras dessous qui s’en donnent à cœur joie. Le show aura été puissant et impitoyable !







Encore une très bonne soirée au Klub ! C’est toujours un plaisir d’y retrouver ses habitués, inlassablement présents, que ce soit pour des affiches de renom ou pour de la découverte, et d’offrir ainsi aux formations plus confidentielles la chance de se faire connaître. Enfin, merci à l’organisation et à RAUMER d’avoir fait le déplacement depuis la Norvège. On espère que HEVN III sera de la partie la prochaine fois.



