Le 30 Octobre 2025 à Londres, Royaume-Uni (Scala) GODFLESH à Londres avec une double prestation exceptionnelle : un set « in dub » jamais joué depuis 1997 suivi d’un live traditionnel, c’est-à-dire axé autour des classiques de la formation. Une soirée rapidement affichée sold out, merci Coco d’avoir acheté les billets quasiment dès l’annonce de la date !



Jusqu’à ce jour, ma seule visite de l’Angleterre remontait à un voyage scolaire en quatrième. Je m’en souviens car j’avais acheté Scala se situe à proximité de la gare St Pancras, ainsi que de l’hôtel. Nous avons quand même eu le temps de passer par Camden Town afin que Coco puisse acquérir quelques vinyles, puis de se mettre quelques bonnes bières crafts dans la musette à la « 3 Locks Brewing Company », puis de crocheter par le pub « The Black Heart » où nous comptions manger un plat végan. Finalement, il n’y avait au menu du jour que du mac & cheese mais il fallait bien commencer à éponger.



Avec tout ça, eighteen o’clock a vite sonné. Le temps de s’enregistrer à l’hôtel, nous arrivons devant la salle et le gros des spectateurs a déjà dû rentrer car personne ne fait la queue. Justin Broadrick se détend à l’extérieur, la fouille est aussi brève que courtoise, il y a foule au bar, je décide de façon trop adulte de calmer le jeu en commandant une simple ginger beer alors que Coco, chaud bouillant, reprendra une pinte accompagnée d’un double whisky coca… On tergiverse, descend deux étages visiter le fumoir, le temps de revenir le duo monte sur scène, s’apprêtant à entamer sa prestation dub. Là, il pourrait y avoir deux récits : celui de mon camarade, dithyrambique mais peut-être légèrement surévalué par l’ivresse qui le gagne lentement, le mien plus pisse-vinaigre car frustré parce que les Anglais sont grands et que j’ai du mal à trouver un point d’observation convenable. La vérité doit être quelque part au milieu, malheureusement vous n’aurez que ma version de la soirée…



Même si le format « chanson » est toujours respecté, avec six titres distincts pour une durée totale d’environ une heure, cette première partie joue évidemment davantage sur les ambiances que ne le font les compositions d’origine. Elles sont mixées, mélangées, réagencées, réarrangées mais l’essence de la structure GODFLESH demeure indubitablement présente : des boucles hypnotiques, un son de basse de pur enculé, des riffs monolithiques, un chant davantage en retrait mais qui conserve son ambivalence entre la colère froide d’un hardcore des bas-fonds et l’atonalité lointaine d’une cold wave shootée à l’indus. En revanche, la boîte à rythmes s’étoffe, s’aventure au-delà du minimalisme qu’on lui connaît aujourd’hui pour pénétrer des territoires breakbeat, trip hop, souillés par la noise tant la guitare se voit martyrisée dans des crises épileptiques de larsens impurs. Du côté de G.C. Green, un tsunami pourrait raser la salle, cela ne lui ferait pas pour autant perdre la mesure, encore moins esquisser ne serait-ce qu’un pas de côté. Ses jambes sont vissées au sol, sa basse vomit des rythmiques qui cognent les organes depuis l’intérieur du corps, la sonorisation est vraiment dingue. Certes, le volume me semble beaucoup plus élevé que ce à quoi je suis habitué dans les salles françaises (là, les bouchons sont pour moi absolument nécessaires) mais, comme la musique ne relève d’aucune technicité particulière (tout est dans les tessitures, les infrabasses, les riffs indus-noisy) et que le type à la console connaît son boulot, il n’y a aucune échappatoire : la musique envahit l’esprit, la chair, le regard également grâce aux projections qui accompagnent toujours les Anglais. Il reste qu’indépendamment de la rareté de cette performance, je commençais à traîner la patte vers la fin, n’étant pas mécontent de voir l’entracte arriver. Notons tout de même que le show de 1997 a subi quelques aménagements, avec par exemple la présence d’« Our Fathers in Heaven », extrait du récent EP



01. Circle of Shit (To the Point Dub)

02. Gift from Heaven (Breakbeat)

03. Our Fathers in Heaven

04. Imperator (Version Dub)

05. Crush My Soul (Ultramixedit)

06. Xnoybis (Clubdubedit)





Fumoir (irrespirable), boisson, retour en salle… À bien y regarder, que ce soit en termes de taille ou d’agencement, la Scala me fait penser au Backstage By the Mill ou à un mini Élysée Montmartre avec son bar surélevé en fond de salle et son petit escalier pour descendre dans la fosse au sol recouvert de plancher. Sauf que j’ai l’impression qu’il y a encore plus de monde que tout à l’heure, le placement stratégique s’en trouve fortement complexifié. Peu importe, nous étions dans la file qui n’avançait pas pour commander à boire, j’ai devant moi une grande saucisse qui me bouche légèrement la vue et sa nana qui headbangue comme une forcenée dans son Perfecto clouté.



Je gardais un souvenir incroyable du passage de GODFLESH à la Gaîté Lyrique en 2015, je pense que ce fut sans doute encore plus énorme ce soir-là, sur les terres de son pays natal. Bien sûr, au regard de la discographie maintenant conséquente, parcourir l’ensemble des époques s’avère impossible. Aussi, nous pourrons toujours pleurer les impasses faites sur Songs of Love and Hate ou Hymns, déplorer que le titre « Predominace » de metal industriel et des compositions davantage ancrées dans un esprit cold wave, portées par ce chant clair décharné, noyé sous des couches de réverbérations. Pour le premier versant, je pourrais positionner en tête de gondole « Shut Me Down » (metal ne misent que sur la rigueur martiale d’une rythmique fondue dans un bloc de béton armé.



J’ai dit que G.C. Green avait un pur gros son d’enculé ? Bordel le niveau du mec, une machine de précision… C’est vrai, il ne joue pas des lignes de basse alambiquées mais l’intensité présente dans chaque note colle baigne sur baigne, le mec ne dit pas un mot, n’esquisse pas un geste en dehors des remerciements finaux, sa concentration est impressionnante. Bizarrement (ou pas, je ne saurais dire), son épaisseur de jeu ainsi que son minimalisme m’évoquent EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN mais je commence peut-être à fatiguer.



Comme pour l’ouverture dub, les projections expérimentales habillent un jeu de scène sinon réduit à peau de chagrin, ce n’est pas indispensable à l’ambiance (la fosse remue fortement) mais cela apporte néanmoins un vrai plus en termes d’immersion, d’expérience sensorielle, d’oppression… Je crois que vers 22h15 tout était plié, les compères nous avaient quand même réservé une surprise en remplaçant l’habituel « Crush My Soul » final par « Slateman », un single datant de 1991. Un dernier verre de gin pour la route au pub d’à côté puis retour à l’hôtel : un bon sommeil réparateur plein de bruits de pets et de ronflements furieux (histoire de caser une référence littéraire pour ceux qui l’auront). Une infime déception en ce qui concerne le merchandising puisqu’il n’y avait qu’un seul t-shirt à se mettre le dos, sans back et avec un front pas folichon… Je suis donc rentré bredouille de ce côté-là, ou presque : boire des bières à Londres, ça fait plaisir, assister à un concert monstrueux, ça fait plaisir, manger un petit déjeuner anglais traditionnel, ça fait plaisir, parler anglais avec des gens mais ne rien comprendre à ce qu’ils répondent, ça fait plaisir, passer deux jours avec Coco, ça fera toujours plaisir. Mon seul vrai regret c’est de ne pas avoir bu une Deya pression au « Beer + Burger » avant de reprendre le train. Je m'en remettrai.



01. Land Lord

02. Shut Me Down

03. I, Me, Mine

04. Ringer

05. Towers of Emptiness

06. Post Self

07. Tiny Tears

08. Streetcleaner

09. Avalanche Master Song

10. Like Rats

11. Predominance

